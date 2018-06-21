Мода 2018. Носки с туфлями и цветные колготки с босоножками

Сегодня мы поговорим о самом обсуждаемом вопросе в стиле: о женских колготках и носках. Узнаем, что думают стилисты о телесных и черных колготках, обсудим, с чем носить цветные колготки, увидим на фото, как модницы сочетают носки и туфли.

Начнем с самого главного - телесные и черные колготки.

Телесные колготки

Уже несколько лет ведутся споры о том, носить или нет телесные колготки. Кто-то говорит, что ни в коем случае, а кто-то, что только в офис.

Давайте подумаем, для чего они предназначены, какую функцию выполняют? Телесные колготки нужны нам для того, чтобы сгладить или завуалировать нюансы на наших ножках и придать им более приятный цвет. И все! Поэтому говорить о том, что телесные колготки это ужасно и носить их нельзя - странно.

Конечно можно! в весенне-летнее время, когда ноги еще не успели загореть, а тепло уже стало. Или вы работаете в офисе и любите платья и юбки, конечно телесные колготки в этом случае будут более чем уместны.

Главное, помнить о двух правилах:

1. Выбирайте телесные колготки с минимальным количеством дэн (до 20).

Например, бренд calzedonia выпустил в этом сезоне телесные колготки 5 и 8 дэн, с бесшовным верхом и швом носочка, который прячется под стопой. Такие колготки будут на вас максимально незаметными.

2. Не носите телесные колготки с босоножками, наоборот, с осенней, темной обувью. Все-таки колготки, пусть и незаметные, остаются колготками, поэтому с босоножками это выглядит неуместно. А с темными ботильонами или сапогами нога в телесных колготках кажется слишком «голой».

Черные колготки

Раньше черные колготки считались вечерними, днем считалось неприличным их носить. Сегодня мы надеваем их и днем, но! Такие колготки неуместно смотрятся в солнечную погоду, поэтому они - не летний вариант.

Отдавайте предпочтение черным колготкам в холодное, пасмурное время года. Если вы выберете черные колготки из микрофибры и не прозрачные, то точно не прогадаете! А зимой и в холодный осенне-весенний период только такие черные колготки из микрофибры смотрятся лучше всего.

Черные колготки не только делают ногу уже, но и подчеркивают все нюансы ноги, поэтому, если сомневаетесь, выбирайте серые или коричневые колготки вместо черных.

А если говорить в целом про колготки, то помните! Классическое сочетание цвета колготок - либо с подолом одежды, либо с обувью. Выбрав такой вариант сочетания, вы точно не прогадаете и еще зрительно удлините свою ногу!

А что же сейчас в моде?

Готовьтесь, сейчас будет много картинок! Сейчас в моде сочетания всего со всем))) И колготки с носками, конечно же, не остались в стороне.

Сегодня актуальны любые колготки, разных цветов, с рисунком и даже с блеском!

Не бойтесь носить такие колготки с разной обувью и даже с босоножками, здесь точно нет никаких запретов.

Главное - помнить, что светлый цвет колготок и рисунок могут добавить объема ногам.

Поэтому девушкам с пышными формами нужно тщательно продумать образ.

Можно показать только самую узкую часть ноги, например, щиколотки, если надеть юбку длины миди.

И - про моду на носки

Если несколько лет назад кроссовки и обувь было модно носить как бы без носков, мы все покупали такие коротенькие носочки или тканевые подследники, то сейчас в моде, наоборот, показывать носки!

Носки могут легко оказаться главными в образе или вообще ни с чем больше не сочетаться.

Или, наоборот, поддержать основной стиль вашего образа, стать интересной деталью.

А самое главное: сейчас в тренде носить спортивные носки (например, классические adidas с двумя полосками) не только в спортивных образах, но и в повседневных и даже с каблуком!

Надеюсь, я вас вдохновила на покупку новых интересных колготок или носков.

Образы на иллюстрациях, конечно, затейливые, кому-то они могут показаться чересчур сложными, но пользуйтесь ими для вдохновения, подмечайте детали.

И вот вам напоследок жизненный, повседневный образ с цветными носками ;)

Фото: https://ru.pinterest.com/