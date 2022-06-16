Что носить, чтобы выглядеть молодо? 8 вещей с «омолаживающим» эффектом

Дорогие девочки, всем привет! «У стиля нет возраста» - очень хорошее высказывание. Любая женщина и в 20, и в 50 лет желает выглядеть модно и при этом чувствовать себя уверенно и комфортно. И я вам расскажу, что носить после 40-50 лет, с помощью каких вещей легко взбодрить и омолодить гардероб.

Самое главное – это актуальность вещи, если она современна, она априори будет ассоциироваться с данной реальностью и омолодит свою владелицу. Но есть вещи, которые женщинам 40-50+ придают особый шарм…

Тельняшка

Тельняшка практически всегда относит нас к Франции, а значит, привносит шик. Тельняшка актуальна всегда, это классическая вещь, которая не выйдет из моды никогда. Для того чтобы усилить «этот шик», добавьте к тельняшке жемчуг, как делала Коко Шанель. Идеальный тандем: тельняшка и жемчуг!

Многие боятся горизонтальных полос, которые имеют свойство расширять. Все верно. Но есть один нюанс, который поможет этого избежать: выбирайте одинаковую ширину полос (белых и темных), и вы не увеличитесь в размере ни на сантиметр))

Рубашка оверсайз

Оверсайз - фасон не только для молодежи! Белая или голубая удлиненная рубашка свободного силуэта творит чудеса. Белый всегда освежает, омолаживает. Рубашка отлично скрывает все нюансы фигуры, легко сочетается с брюками и джинсами.

Ее можно использовать как второй слой, надев на майку или футболку. Самое главное, что следует учитывать при выборе такой рубашки, – между телом и вещью должен быть воздух и она не должна просвечивать.

Светлый жакет

Черный в портретной зоне выглядит не особо комплементарно, подчеркивает тусклый цвет лица. А мы такого эффекта не хотим. Поэтому заменим черный жакет на светлый: бежевый, белый, молочный. Для летних прохладных вечеров – идеальный вариант.

Бежевый жакет красиво комбинируется с голубыми джинсами, освежает и добавляет образу легкости. А простой минималистичный лук без лишних деталей всегда выглядит элегантно и статусно.

Кожаные брюки

Кожаные брюки всегда вызывают ассоциации с чем-то рокерским, хулиганским. Поэтому смело вписываем их в свои образы, протестуя против возрастных стандартов. Носим такие брюки с удлиненным верхом. Играем фактурами: сочетаем кожаные брюки с шерстяным свитером; контрастными цветами: рубашка одного цвета - брюки другого.

Стоит учесть один нюанс: брюки должны быть свободного силуэта. Ни в коем случае не облегать, иначе образ будет излишне сексуальным! И длину лучше выбирать по косточку, так визуально будете казаться легче.

Джинсы

Джинсы носят абсолютно все, потому что в них комфортно и их легко комбинировать с верхом. Но!!! Молодить будут актуальные джинсы. Какие? Самое главное – высокая посадка, которая обозначит талию и покажет длинные ноги.

Длину выбирайте укороченную по косточке или, наоборот, в пол. Фасон - прямые, широкие, мом-джинсы. Избегайте лишнего декора. Для лета идеальны светлые варианты: голубые, бежевые, белые.

Куртка-косуха

Куртка-косуха всегда задает бунтарское настроение образу и отражает динамичную натуру ее владелицы. Самый универсальный вариант такой куртки – прямой крой. Объем куртки должен позволять надеть под нее свитер или худи. Присмотритесь к удлиненному варианту, который прикроет ягодицы.

Белые кеды

Сейчас кроссовками и кедами никого не удивишь. Все привыкли, что кроссовки не только под спортивные брюки, но и под платье тоже хороший вариант. Для девушек в возрасте я бы остановилась на белых кедах на утолщенной подметке.

Хороший вариант на каждый день. Кеды в образе будут завершающим штрихом, который, опять же, за счет белого цвета, сделает образ более легким и воздушным.

Сумка жёсткой формы

Сумки жесткой формы всегда выглядят презентабельно и элегантно. Тогда как мягкие, не держащие форму, – расслабленно. Вы можете быть одеты в мягкий объемный свитер, джинсы и кеды, казалось бы, непринужденный образ, который стоит завершить такой же сумкой...

Но лучше будет добавить сумку именно жесткой формы, которая соберет весь образ воедино и подчеркнет статус его хозяйки.

Все мы меняемся с течением времени. Даже если очень не хотим этого. Но в каждой из нас есть нечто уникальное, то, что с возрастом, как хорошее вино, становится лучше, ярче, выразительнее. Нужно только подчеркнуть нашу изюминку. А мода вам только в помощь! И года тогда - не беда))))

Все фото: Instagram* (*принадлежит Meta, признанной экстремистской,

и запрещенной на территории Российской Федерации).