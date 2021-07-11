Базовый летний гардероб. Что актуального на все времена купить на распродаже
Дорогие девочки, всем привет. На дворе июль месяц, а это значит, что во всех магазинах идет вторая волна распродаж. Цены на товары стремительно падают, а наши глаза столь же стремительно разбегаются. И мы готовы набить корзину всем и сразу. Ноооо... здесь нужна душевная стойкость)))) и здравость рассудка))))
Самое оптимальное - покупать на распродаже супертрендовые вещи, которые по первоначальной цене дороги, а выйдут из моды через один сезон. Еще лучше составлять на распродаже хорошую летнюю базу из качественных тканей. Такие вещи будут долго актуальны и прослужат не один сезон.
Когда в вашем гардеробе есть качественная гардеробная база, так называемый фундамент, то в неё легко внедрять яркие цвета, принты, необычные крои, тренды.
1. Белая футболка
Да-да, мы снова про белую футболку. Белая футболка – это вещь не только для лета. Она будет выручать вас круглый год. Такая футболка быстро выходит из строя, она как расходник в гардеробе, поэтому выгодно приобретать ее на распродаже. Главное, чтобы она была из плотного хлопка и не просвечивала.
Выбирайте модели на размер побольше, чтобы между вами и вещью был воздух. Белая футболка – это чистое полотно, поэтому ее легко комбинировать абсолютно с любым низом. Когда вы надеваете ее под костюм, то в целом образ становится свежее. С футболкой сочетается огромное количество украшений: и бисер, и металл, и даже жемчуг.
2. Бельевой топ
Бельевой топ - хорошее приобретение на лето. Носим его самостоятельно с юбками, джинсами и шортами. Также он является хорошей подложкой под жакеты, кардиганы, рубашки. Для базы выбирайте нейтральные цвета: черный, молочный, бежевый, темно-синий.
И еще важный момент, на который стоит обратить внимание: чем больше объем груди, тем шире должны быть бретели топа. Такой топ добавляет образу элегантности и женственности.
3. Рубашка свободного кроя
Легкая рубашка из хлопка или льна – спасение от палящего солнце и одновременно от вечерней прохлады. С рубашкой можно составить огромное количество образов, и каждый раз это будет по-новому. Рубашку можно носить на топы, майки и даже на сарафаны. Можно завязывать узлом на талии, а можно надевать задом наперед.
Не забудьте подкатать рукава, так образ будет казаться легче. Она также, как и футболка, легко сочетается с любым низом: и с шортами, и с юбками. А еще рубашка может заменить роль пляжной туники: просто наденьте ее поверх купальника, и ваши плечи будут защищены от палящего солнца.
4. Шорты
Шорты летом – это отличная альтернатива мини-юбке. Юбку могут позволить надеть себе не все, а вот к шортам относятся спокойно. Выбирайте комфортную для вас длину.
Если вы не хотите слишком открывать ноги, присмотритесь к бермудам. Бермуды сейчас разрешены во многих офисах, что просто спасение при работе в жару. Еще обратите внимание на облегание шорт: они должны быть свободными.
5. Белые джинсы
Если вы любите джинсы настолько, что готовы их носить всегда, то летом присмотритесь к белым вариантам: в них будет не так жарко, и вы будете выглядеть свежо. Белые джинсы лучше всего сочетать с ярким верхом: белый снизит накал цвета и сбалансирует образ. Можно сочетать эти джинсы с более спокойным верхом, но при этом добавлять ярких акцентов в аксессуарах или обуви, чтобы образ не был скучным.
6. Свободные брюки
Свободные брюки по типу палаццо и летом тоже носим, но они должны быть выполнены из лёгких тканей, таких как: вискоза, шелк, лен. В них очень комфортно в жару. Образ автоматически становится богемным, когда вы надеваете такие брюки.
Фото: zara.com, bershka.com, zara.com
И без разницы, будете вы сочетать их с грубыми сандалиями или с изящными босоножками на каблуке. Выбирайте по ситуации. Пусть брюки будут цветными или с интересным принтом. Добавьте к ним нейтральный верх.
7. Летящая юбка
Легкая, летящая юбка – это атрибут женственности и соблазна. Она в гардеробе каждое лето. Обратите внимание на длину миди и трапециевидный силуэт, такая модель с нами надолго.
Юбка может быть как цветной, так и нейтральной. Выбирайте, что ближе вам и вашему гардеробу. Для офиса предпочтительней более сдержанные модели, для городских будней - расслабленные и смелые.
Распродажа – это хороший повод доработать и обновить базовый гардероб, а также добавить ему настроения и красок.
Мой маленький совет: составьте заранее план, подберите вещи в интернет-магазине, положите их в корзину и ждите)))) Как правило, спустя несколько дней цены начинают падать. И если вы запасетесь терпением, то через неделю можете стать счастливой обладательницей нужной базовой вещи. Удачной вам охоты!