ТОП-5 летних принтов 2020

Пять трендовых принтов, которые на пике популярности летом 2020 - с чем сочетать, как выбрать размер и цвет принта.

Сегодня поговорим о принтах - для многих это сложная и малопонятная тема. Внедрить принт в свой гардероб не так-то и просто, а уж сочетать между собой два разных – высший пилотаж. Но на самом деле не так страшен черт, как его малюют. Как и в любом деле - главное начать. С помощью правильно подобранного принта наш образ автоматически становится интересным, сложным, его хочется рассматривать.

Стоит понимать, что у принта есть сезонность. Зимой мы предпочитаем лаконичную клетку, гусиную лапку. Летом – цветы. Актуальность к нам приходит из коллекций мировых дизайнеров. И каждое лето в фаворе примерно одни и те же принты, но какого-то принта больше, какого-то меньше, какой-то немного видоизменяется.

ТОП 5 принтов

Цветочный принт

Самый популярный летний принт, который с нами каждый год. И мы этому рады. Наверное, большинство девушек любит цветы, а почему бы их не перенести на платье? Цветы – это самый женственный, романтичный, нежный принт. Он подходит абсолютно каждой женщине, но нужно подобрать свой.

Во-первых, сравниваем размер принта и свои параметры. Высоким девушкам подходит крупный принт. Хрупким выбираем мелкий, а девушке plus-size стоит рассмотреть средний по размеру.

Во-вторых, смотрим на плотность принта, на его разряженность. Россыпь мелких цветов (такой принт имеет название «мильфлер», хорошо смотрится на легких летящих тканях) не рекомендуется дамам в возрасте, так как создает нарочитую наивность, детскость. Девушкам с объемами предпочтительней более редкий принт, но в более крупном размере цветка.

В-третьих, рассматриваем сочетаемость принта с другими предметами образа. Обращаем внимание на типаж внешности. Если в вас больше романтики, натурала - выбираем легкое платье и уводим его в романтический стиль. Если же в вас больше острых углов, внешность более драматичная - оттеняем вещи с таким принтом более брутальными вещами: массивными украшениями, грубыми ботинками, кожей.

Растительный принт

Растительный или тропический принт – символ жаркого лето. Просто идеален на пляже. Такой принт сочетает в себе пальмовые листья, листья монстеры, тропические цветы. В городе такой принт не всегда уместен, но, если нравится, выбираем вещи более лаконичного фасона, к примеру, рубашку с коротким рукавом, сарафан….. и создаем себе летнее настроение!

Горох

Горох – это классика на все времена. Символ элегантного, но в то же время романтичного образа. Выбираем не только стандартное сочетание черного и белого, но и различные цветные. В цветном варианте образ будет выглядеть по-летнему задорно и игриво. Более смелые могут просочетать два вида гороха в одном образе, только стоит учитывать, что одна вещь должна занимать большую площадь, а другая меньшую, они не должны быть равны. Экспериментируем.





Клетка «виши»

Клетка - универсальный принт и не имеет градации по времени года, но все равно летом мы предпочитаем более облегченный вариант, более летний - клетку «виши». Такой вариант клетки в черно-белом сочетании хорошо подходит офисному стилю без строгого дресс-кода. Знаю-знаю: так хочется разнообразить униформу, поэтому вписываем клетку в рабочие будни.

В бело-красном сочетании «виши» у меня ассоциируется с бабушкиной скатертью, с солнечным детством, поэтому так горячо любима. Да и в принципе эта клетка задает романтическое настроение всему образу.

Принт зебра

Животные или анималистические принты также кочуют из сезона в сезон. К леопарду мы все как-то попривыкли, и «многие могут, умеют, практикуют», но оставим его для более прохладного времени года. А вот летом отлично подойдет зебра - сочетание контрастных черно-белых полосок. Это может быть как вещь, так и аксессуары. Понятно, что зебра отлично сочетается с вещами ахроматами (черным, белым и серым). А как интересно и ярко она выглядит в сочетании с яркими цветами, в особенности с модной фуксией. Стоит попробовать.

Мы должны понимать, что в составлении гармоничного образа важны все детали: крой, длины изделий, цвет и его сочетаемость, принты. И принт – это один из инструментов, помогающий стать ярче, выразительнее и интереснее. Но если фасон изделия устаревший, принт только усугубит общую картину. А если за основу взять «остов» (актуальные фасоны) и на него наложить цвет и принт, то вы легко добавите образцу перчинку и индивидуальность. Ходячее пособие по сочетанию цветов и принтов – это блогер Блэр Эди. Смотрим, наслаждаемся и вдохновляемся!