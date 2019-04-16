Модный коралловый цвет и оттенки весна-лето 2019: с каким цветом хорошо сочетается коралловый, какому типу лица и фигуры подходит и какими деталями акцентировать достоинства цвета.



Дорогие ю-мамочки, всем привет. Я знаю способ, как мы будем поднимать себе настроение в пасмурную погоду, когда нет солнца, и этот способ - цветотерапия.

Главный цвет лета - коралловый Ни для кого не секрет, что, по версии института цветa Pantone, главным цветом весны и лета 2019 года, будет цвет под красивым названием «Living Coral», или просто коралловый. Лично у меня он сочетается с теплым и жарким летом, поэтому предлагаю включить такой вкусный цвет в гардероб и тем самым добавить энергии и красок своим образам. А как его носить и с чем сочетать, сейчас я вам покажу. Вдохновение будем черпать из природы.

Коралловый цвет в природе

Фото с сайта www.pinterest.ru

Оттенки кораллового цвета Данный цвет - это смесь розового и оранжевого цветов. Имеет теплый, мягкий оттенок, который отлично впишется в повседневный гардероб. Цвет варьируется от приглушенного до яркого. С точки зрения психологии цвета, ассоциации, возникающие с ним, - бодрость, свежесть, женственность, молодость, мягкость, жизнерадостность, оптимизм. Давайте будем активно внедрять «коралл» в нашу жизни, потому что мы именно такие.

Коралловый цвет в зоне лица отлично подойдет загорелой коже, коже с теплым персиковым подтоном. Если же вы обладательница белой, фарфоровой кожи, с холодным колоритом, то лучше такой цвет «увести» вниз или в аксессуары.

Фото с сайта www.pinterest.ru

Девочки, стоит помнить, что этот цвет яркий, привлекает к себе внимание, а также зрительно увеличивает объем. Если у нас стоит задача скорректировать фигуру, тогда лучше отдать предпочтение аксессуарам, обуви или сумкам в таком цвете.

Фото с сайта www.pinterest.ru

С какими цветами сочетаем?

Однозначно со всеми теплыми тонами; и соотносим яркое с ярким, бледное с бледным.

Фото с сайта www.pinterest.ru

С нейтральными цветами: с черным, белым и серым.

Фото с сайта www.pinterest.ru

С натуральными оттенками: с бежевым, коричневым, хакки.

Фото с сайта www.pinterest.ru

С желтым и голубым.

Фото с сайта www.pinterest.ru

С близкими цветами: с розовым, фуксией, оранжевым, красным. Или монохромное сочетание (плавный переход одного цвета в другой).

Фото с сайта www.pinterest.ru

С синим, в особенности с джинсами.

Фото с сайта www.pinterest.ru

С зеленым.

Фото с сайтов www.pinterest.ru и static.media.condenast.ru

Давайте посмотрим, что же предлагают нам наши магазины:

Фото с сайтов www.zara.com, www.bershka.com и www.stradivarius.com

Фото с сайтов www.pullandbear.com, www.reserved.com, www.bershka.com, shop.mango.com

Если вас одолела хандра, то этот цвет именно для вас. Давайте украсим собой серые улицы нашего города!