Стильные образы лето 2018. Как одеться в жару?

Наше лето в самом разгаре! И как часто это бывает, мы ждали ждали тепла, а получили жару ;) Как же одеваться в +30 в городе? Как выглядеть стильно, но при этом не мучиться от жары?

Первое и самое главное, это не стоит путать город и пляж. К сожалению, на улицах нашего города я вижу это постоянно... Слишком короткие шорты в сочетании с кроп-топом, открывающим живот. Практически незаметные на теле микро-платья и юбки.

Все-таки, город остается городом, пусть даже в жару. Но! это не значит, что нельзя носить короткое или открывать какие-то части тела.

Просто надо помнить правило: открывая одну часть тела, мы другую закрываем!

Образы: mango, 12storeez.

Второе, что важно в жару, это что бы между телом и одеждой было пространство, или, как я говорю, «воздух»))

Выбирайте полуприлегающий силуэт, так меньше вероятность вспотеть и почувствовать себя зажатой в слои одежды.

Образы: mango, 12storeez.

Чаще всего еще советуют в жару выбирать натуральные ткани (хлопок, лен). Но по моему опыту, это не обязательно, руководствуйтесь свободой силуэта вещи, особенно это касается «низа».

Если юбка, брюки, шорты свободного кроя, то не так важно, из какого она материала, она все равно достаточно легко будет продуваться.

Образы: mango, zara.

Третье, это, конечно, преимущественно светлые оттенки. Они меньше нагреваются на солнце, да и осенью – зимой мы итак носим темные цвета. А если учесть, что у нас зима 6 месяцев в году, то летом я «ЗА» светлые и яркие цвета!

Образы: mango, zarina, lime.

Четвертое (по очереди, не по важности!) - это удобная, не сжимающая ногу обувь. Ведь в жаркое время наше тело может отекать, а ноги в первую очередь.

Выбирайте натуральные, дышащие материалы. А если вы любите ходить на каблуке, то пусть он будет небольшим и устойчивым. Сейчас в моде широкие квадратные каблуки.

Давайте еще поговорим об аксессуарах.

На жару выбирайте сумки маленького размера, берите с собой минимум вещей, ведь итак тяжело переносить жару, зачем тащить еще огромную сумку.

А вот шляпу, наоборот, можно выбрать с широкими полями. Сейчас в моде шляпы с лентой, и их легко можно носить не только на море, но и в городе.

И конечно, не стоит носить в жаркое время массивные аксессуары, они вам будут мешать. Если все-таки вы любите крупные аксессуары, (как люблю их я)), то выбирайте серьги или браслеты, они меньше всего будут мешать вам, в отличие от колец и крупных украшений на шею.

И еще немного картинок для вдохновения вам!