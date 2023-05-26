Самые модные аксессуары лета 2023
Дорогие девочки, всем привет. Все мы знаем, какой «чудодейственной» силой обладают украшения и аксессуары в образе. И даже самый простой и скучный образ из джинсов и футболки играет совсем другими красками с аксессуарами. Аксессуарами легко задавать нужное настроение комплекту. Хочешь - будь творческой, хочешь - романтичной, хочешь - строгой.
Если обувь – это фундамент, то украшения и аксессуары - крыша или финальная точка. Именно они – та самая изюминка, с помощью которой мы становимся индивидуальными. На что же стоит обратить внимание в этом сезоне и что внедрить в свой гардероб?
Платок
Шелковый платок – это классика в мире аксессуаров. В какой-то момент он становится супер актуальным предметом и его носят все модницы, а в какой-то интерес к нему угасает, и в нем щеголяют только постоянные поклонницы.
Сейчас, в летнем сезоне, это отличная вещь, чтобы разнообразить свой гардероб, тем более вариантов, как его носить и что с ним можно сделать, огромное количество. Например, на сайте ЦУМа можно найти видео, как платок превращается в прекрасный чокер с цветком.
Как же использовать платок? Самый простой и привычный способ – повязать на шею. Но носить будем не в классическом исполнении с жакетами, а с простой свободной футболкой или оверсайз рубашкой, расстегнув верхние пуговицы. А вот с жакетом интересный способ – накинуть платок на плечи. Носим платок, как бандану не только на отдыхе, но и в городе, сочетая его с легкими летящими сарафанами.
Фото: instagram.com*
Платок может стать поясом в любимых джинсах. Или можно просто повязать на шлевке брюк и оставить как интересную деталь. А еще шелковый платок может стать топом или сумкой (видео можно найти в Интернете), ловкость рук и никаких новых покупок.
Фото: zarina.ru, instagram.com*
Повязка на голову
Уже нашумевший тренд – повязка на голову. Такой аксессуар прекрасно впишется как в спортивные образы с байкерской курткой и брюками-карго, так и в более повседневные с джинсами и жакетом.
Отлично подойдет в образ к юбке-баллону и балеткам, собрав стиль балеткор в один комплект. У повязки есть и практичное значение: удобно с ее помощью убрать волосы с лица)) Если вы выбираете черную повязку, добавьте к ней серьги, чтобы не выглядеть траурно.
Фото: instagram.com*
Цветы
Цветы – самый популярный тренд вот уже второй сезон. Казалось бы, что уже все, тренд должен идти на спад, а нет… Цветы еще больше распускаются! Объемные розы, пионы, антуриумы – главная деталь, с помощью которой базовый аутфит может претендовать на трендовый.
Мне очень импонирует тема цветов. Я ношу чокеры с цветами, броши на жакеты и юбку, а еще у меня есть огромный цветок, который я креплю на майку и получаю интересный топ)))
Фото: instagram.com*
Цветы однозначно добавляют необычность образу и выделяют вас из толпы. Причем с размерами цветов можно не мелочиться. Самые трендовые выполнены из денима и вписаны в образ тотал-деним (когда все из джинсы).
Фото: aliexpress.ru, instagram.com*
Банты
Банты в любом виде будут добавлять женственности и романтичности в ваши образы. Они в этом сезоне вторые аксессуары по популярности.
Фото: instagram.com*
Секрет успеха банта в том, что он легко подстраивается под общее настроение образа: он может быть романтичным, торжественным, ироничным. Носим банты как заколку в волосах, как съемную деталь на топ, как браслет, как элемент юбки или блузки, как галстук-бабочку.
Фото: toptop.ru, wildberries.ru
Галстук
Галстук - прекрасная вещь, которую мы можем позаимствовать в мужском гардеробе. Галстук - он про денди, деловитость, статус, уверенность. Однозначно, для самых решительных! Интересно вписать галстук в офисный гардероб с костюмами и рубашками по примеру мужчин.
А также интересно поэкспериментировать. Например, на многих модных показах был использован стилевой прием, когда галстук надевался поверх рубашки и заправлялся в корсет. Галстук - это не только акцентная деталь, но и легкая визуальная коррекция образа. Чем не повод заглянуть в мужской отдел прямо сегодня?
Фото: lamoda.ru, toptop.ru
Воланы
Волан может быть самостоятельным аксессуаром. Как правило, он идет с завязками и крепится к изделию булавками.
Фото: wildberries.ru
Носим его вдоль или поперек лацкана жакета или повязываем на пояс, как баску. Образ сразу же получается торжественным и романтичным. Помним: там, где волан, там внимание!
Фото: loverepublic.ru, instagram.com*
Перчатки
Летом в перчатках, конечно же, жарко. Но вот перчатки из сетки на торжественное мероприятие – отличный аксессуар. Перчатки одновременно добавят пикантности и женственности вашему образу.
Фото: lamoda.ru, wildberries.ru
Пояс-цепь
Пояс-цепь - интересная деталь, которая привлекает внимание к талии. Добавляем его к любимым джинсам, брюкам или юбке и интересно доигрываем образ. Также будет отлично смотреться поверх платья или на голый торс с купальником. Актуальны как многоярусные с массивными звеньями, так и модели в виде тонких цепочек с подвесками.
Фото: instagram.com*, toptop.ru
Гольфы и носочки
Гольфы и носочки прекрасно дополняют образ. Можно сочетать их с платьями, юбками, шортами. Мы давно носим носки с сандалиями и босоножками. В рамках современного города это уже вполне понятная и приемлемая история))))
Фото: instagram.com*
Если это прозрачные или ажурные гольфы, то образ берет стилевое направление в сторону драмы и сексуальности, а если хлопковые белые, то ассоциативный ряд прост – мило и невинно.
Фото: lamoda.ru, instagram.com*
Аксессуары придают нашему образу уникальность, делают его запоминающимся. Но многие девушки, как показывает моя практика, не уделяют им должного внимания. Не делайте так! Любой образ может заиграть по-новому, если добавить модный аксессуар. Новый образ! Новая Вы! А, может, и новая жизнь?
Фото из Instagram* (*принадлежит Meta, признанной экстремистской,
и запрещенной на территории Российской Федерации).