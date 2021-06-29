Дорогие девочки, всем привет. Лето в самом разгаре, а мы еще не обсудили модные украшения. Срочно исправляемся))) Как вы все знаете, без аксессуаров и украшений образ выглядит скучным и неинтересным. А в 2021 году заметные украшения - это ещё и очень модно!

Если, к примеру, добавить к самому простому образу (футболка и джинсы) несколько цепочек и колец, он заиграет новыми красками, появится настроение, а в целом образ будет законченным. Поэтому не бойтесь украшений!

Если есть опасения в уместности того или иного украшения, то начните с малого – с простой цепочки на шею, она легко впишется практически в любой образ. Дальше - экспериментируйте! Добавляйте к цепочке чокеры из бисера, или ряд колец, или интересные серьги, а может, вы рискнете и добавите все вместе.

Нынешняя мода позволяет носить несколько украшений сразу, и это не будет считаться перебором.

Чокеры из бисера

Мода на хэндмэйд-украшения пришла к нам после пандемии, когда все оказались взаперти и, дабы не заскучать, развлекали себя кто чем может. Вспомнилось и детское плетение из бисера, так называемые, фенечки.

Фото: marmalato.ru, 2hm.com, asos.com

В этом летнем сезоне они пришлись ко двору. С помощью ярких чокеров легко доработать цвет в образе. Такие украшения придают образу игривое настроение. Можно носить несколько чокеров сразу либо выбрать один универсальный, подходящий ко всем образам. К примеру, чокер из белого бисера или из жемчуга.

Фото: poisondrop.ru, asos.com, etsy.com

Цветные кольца

Яркие, необычные, как будто детские, кольца сейчас очень популярны. Разумеется, в строгих образах такие украшения будут неуместны, а вот в городских летних смотреться будут органично. Их легко сочетать с модными чокерами, стоит только выбрать объединяющий цвет.

Фото: zara.com, asos.com

Интересно выглядит сочетание нескольких колец сразу, можно поиграть с формой, цветом и материалом. Кольца, надетые на среднюю фалангу пальца, тоже актуальны.

Фото: evryjewels.com, glamour.com, news.artnet.com

Цепочки

К цепочкам мы все уже попривыкли. Они стали нормой в образе. И ближайшие несколько лет точно будут удерживать позицию лидеров. А все потому, что цепи легко сочетаются как с деловой одеждой, так и с повседневной.

Фото: 2.hm.com

Выбор цепей огромен: от тоненьких в несколько рядов, до огромных массивных. Тут дело вкуса, ну и, конечно же, ситуации. Цвет цепочки выбирайте исходя из цвета других элементов образа: колец, серег, фурнитуры сумки, пряжки ремня.

Образ только в золоте, или только в серебре визуально будет казаться чище и опрятнее. Хотя тренд на сочетание золота и серебра в одном изделии до сих пор присутствует.

Фото: joy-pup.com, ellegirl.ru, aliexpress-obzor.ru

Бодичейн

Бодичейн - это такое украшение из цепочек, которое мы надеваем на торс, и оно нас опоясывает. С одной стороны, это что-то новенькое, а с другой - такое украшение постоянно носят в жарких странах и на курортах.

Фото: asos.com

Теперь оно добралось и до городских образов, вдохнув в них новое настроение. Носим его поверх свитеров, футболок, платьев.

Фото: franklymydearstore.com, net-a-porter.com, ammamama.wordpress.com

Акцентные серьги

Мода на стиль 2000-х годов диктует нам свои требования: достать или приобрести длинные акцентные серьги, как были у Пэрис Хилтон)))) И чем длиннее будут серьги, тем лучше. Чем больше они будут сиять, тем красивее.

Пусть серьги станут акцентом в вашем образе, им может быть отведена главная роль. На то они и акцентные, чтобы привлекать как можно больше внимания.

Фото: marmalato.ru, shop.mango.com, marmalato.ru

Фото: harpersbazaar.com, nowfashion.com, vogue.ua

Несколько серег на одно ухо

Тренды на 90-е активно захватили моду. Вот и ношение нескольких серег на одном ухе -дань из 90-х. Совсем необязательно делать несколько проколов, сейчас серьги просто надеваются на ухо без дырок. Надеваем на одно ухо все эти серьги, а на другое - одну маленькую пусету.

2.hm.com, zarina.ru, 2.hm.com

Фото: honestlywtf.com, ruegembon.com, ruegembon.com

Морская тематика

Украшения с морской атрибутикой сейчас тоже актуальны: ракушки, морские звезды, коньки, различный жемчуг. Такие украшения отлично дополнят расслабленный городской образ, например, с шортами и топом. Ну и, разумеется, для отдыха на море – то, что надо.

Фото: shop.mango.com, asos.com, shop.mango.com

Фото: cosmopolitan.com, vogue.com, livingly.com

Украшения с буквами

Украшения со словами или только одной буквой актуальны снова. Цепочка или браслет могут многое о вас рассказать, а также добавить экстравагантности минималистичному образу.

Фото: zara.com, marmalato.ru, zara.com

Фото: toquejewelry.com, sorellastore.mx, etsy.com

Тренды на украшения кардинально не поменялись, добавились только яркие фенечки и кольца. Да и вообще, в этом году наблюдается бум на яркие образы, и украшения не исключение. Поэтому успеваем наслаждаться жарким летом и красочными украшениями. Позвольте себе стать частичкой знойного, сочного лета))))