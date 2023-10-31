Утепляемся модно! Выбираем трикотажные платья и костюмы

Дорогие девочки, всем привет! Пора утепляться, а тепло - не означает некрасиво! Выбираем, какой купить модный теплый трикотаж, чтобы наряжаться и выглядеть стильными на протяжении всей зимы. Посмотрим, как носить трикотажные платья, теплые костюмы и модную теплую обувь. А еще - расскажу про пару модных аксессуаров!

Трикотажное платье

Трикотаж осенью становится самым ходовым материалом, в нем однозначно тепло и красиво. Хороший трикотаж, как будто одеяло, окутывает и защищает! Для тех, кто отдает предпочтение женственности, трикотажные платья становятся вещью номер один в гардеробе.

Выбирайте их из плотного трикотажа, чтобы платье хорошо держало форму. Универсальна длина миди, так платье будет сочетаться с любой обувью. Если хотите подчеркнуть фигуру, обратите внимание на прилегающий силуэт, но учтите, что трикотаж обозначит все нюансы.

Если же наша задача скрыть эти самые нюансы, особенно в талии или бедрах, то берите платье прямого, свободного силуэта. Платье А-силуэта хорошо сбалансирует фигуру с доминирующим верхом. А если вы любительница пикантного, на помощь придет разрез, который позволит показать красивые ноги или привлечь внимание к груди.

Трикотажный костюм с брюками

Трикотажный костюм – это база холодного сезона для стиля casual. Это спасения для мам в декрете и любительниц частых прогулок!

В зависимости от ситуации и настроения подбираем верх. С шубой получится самое роскошное решение, несмотря на то, что сам по себе костюм не создает такого впечатления. С дубленкой – очень теплый и современный образ для тех, кто ценит комфорт и в то же время хочет подчеркнуть свой вкус. С пуховиком будет легкий и необязывающий комплект, который прекрасно подходит для долгих прогулок на свежем воздухе.

Если сочетаете костюм с пальто, обратите внимание на его длину: миди – классика, макси и пальто-жакет более трендовые варианты. Особенно красиво и дорого выглядят монохромные образы. И не стоит бояться светлых оттенков костюма. Свободный крой выгодно смотрится в любой ситуации и на любой фигуре. Также напоминаю: костюм можно разделять и носить плечевые изделия отдельно от поясных.

Костюм с юбкой

Самый модный сет сезона! Отличная альтернатива платью! Самое главное, можно носить не только костюмом, но и разделить его: отдельно низ, отдельно верх. А значит, можно составить огромное количество уютных и стильных комплектов.

Самый трендовый костюм из плюшевой, мягкой, пушистой ткани. Для работы, свиданий и встреч с подругами - идеальный вариант!

Утепленные леггинсы

В сезон холодов утепленные леггинсы – отличная находка. Для прогулок в сочетании с худи незаменимый вариант. Леггинсы – отличная замена колготкам. И когда слишком холодно, можем их надеть под джинсы, брюки. Утепленные леггинсы, удлиненный свитер, грубые ботинки и объемная куртка – идеальная комбинаторика холодной осени.

Шарф

Шарф не исключение в создании теплого и модного комплекта. А шарф в цвете верхней одежды – актуальная фишка сезона, берите на заметку!

Целостное сочетание цветов всегда выглядит благородно, обязательно присмотритесь к монохрому. Но и акцентным шарф тоже может быть. Заматываемся в него, как в одеяло, и никакая непогода нам не страшна!

Носочки

Холода - не для голых щиколоток, прячем их в тепло, надеваем носочки. Сейчас тема носочно-чулочных изделий особо популярна. В магазинах огромный ассортимент носков на все случаи жизни. Они отлично сочетаются с уггами, утепленными кроссовками.

Можно подобрать носки в цвет обуви, а можно в цвет других элементов образа.

Угги

Сейчас угги не считаются чем-то устаревшим, хотя одно время их считали таковыми. При всех бесконечных спорах об эстетичности мягкие и удобные сапоги из овчины остаются популярными и в ходу у многих модниц.

А самое главное - в них тепло и очень комфортно. Надел и больше снимать не захочется. Отлично сочетаются с леггинсами, прямыми джинсами, трикотажными юбками. А, вообще, черпаем вдохновение у скандинавских модниц, которые сочетают угги с супер романтичными платьями и деловыми костюмами. Идя в театр или в гости, при желании всегда можно достать из сумки элегантную сменку.

Обзаводимся теплыми и оригинальными вещами и аксессуарами, которые будут греть тело, радовать окружающих и, конечно же, вас!