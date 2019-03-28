Мода 2019. Модные тренды весны и лета. Часть 2

Если вы следите за модой, то о новых трендах стоит узнать заранее, чтобы успеть подготовить гардероб к новому сезону. Кожа, плиссировка, кроше, сетка, змеиный принт, брюки с разрезами — все это модные тенденции! Смотрите фото и читайте советы стилиста!

Мода 2019. Модные тренды весны и лета Каждый новый сезон дизайнеры предлагают нам массу мыслимых и немыслимых трендов, в которых легко потеряться. Но моду надо знать в лицо, поэтому в этой статье расскажем и покажем вам те тренды, которые считаются самыми яркими и наиболее носибельными. Фото трендов

Дорогие модницы и просто читатели, всем привет и солнечного настроения! Продолжим нашу десятку самых горячих трендов.

Кожа! Много кожи!

В этом сезоне кожа достигла своего апогея, ее просто нереально много. Если вы хотите выглядеть стильно, эпатажно и индивидуально, кожаная одежда — это то, что вам нужно. Благо, из кожи сейчас делают абсолютно все элементы гардероба, на любой вкус и цвет. На пике популярности не только черный цвет, также бежевый, карамельно-коричневый , бордовый, хаки.

Сейчас из кожи модно все. Поэтому выбираем самый любимый предмет гардероба и меняем его на кожаный. Самые смелые выбирайте total look в костюме или комбинезоне.

Плиссировка

Плиссе — это, пожалуй, один из самых женственных трендов. Актуальны юбки, платья, брюки, блузки и декоративные элементы из плиссированной ткани.

Впервые плиссе появилось в привычном нам виде и стало популярным в 20-х годах прошлого века, и до сих пор с нами.

В этом сезоне лучше выбрать плиссированные юбки и платья длины миди, возможно с асимметричным кроем. Так как ткань плиссе достаточно фактурная, соответственно она делает акцент на той части тела, где мы ее носим. Поэтому, если хотим добавить объема, используем плиссировку. Стоит также понимать, что мелкое плиссе добавит объема, крупное немного украдет. Ну и, конечно, плиссировка — это вертикальная линия, которая сделает нас визуально выше и стройнее.

За плиссировкой идем в Zara, Stradivarius, Reserved, Zarina.

Кроше, сетка

Кроше (от франц. Crochet — крючок) — это техника вязания крючком, для которой характерно много сквозных дырочек, узоров. Оно обычно ассоциируется с 70-ми годами, короткими топами и вязаными летними беретами, которые носили хиппи. В данном сезоне многие дизайнеры выразили любовь к кроше в виде очень женственных платьев, юбок, брюк.

Сарафаны, топы, комбинезоны, брюки, туники, выполненные в технике кроше, напоминают рукоделие наших бабушек. Такие вещи в бохо стиле будут хорошо и стильно смотреться не только на пляже, но и в городе. Надеваем поверх футболок, водолазок, брюк и лаконичных платьев-комбинаций .

Сетка - примерно схожий тренд с кроше, так как и там и там есть сквозные крупные дырочки, разница состоит в фактуре изделия, в кроше она более мягка, сетка — жесткая. Сетка (или, как называют еще этот тренд, «рыболовная сеть») — это оригинальная интерпретация морского стиля.

Такая сетка дает нам возможность создавать интересные многослойные образы летом. Носим как верхний слой в сочетании с футболкой или рубашкой, поверх юбок, брюк, платьев, в одном цвете или на контрасте. Также носим как нижний слой — под рубашки, жакеты, жилеты, платья.

Сетку в масс-маркете найти пока немного сложнее, но нам все-таки удалось!

Змеиный принт

В прошлом сезоне пристальное внимание уделялось леопардовому принту, в сезоне весна/лето 2019 змеиный принт занял лидирующую позицию.

Сам по себе змеиный принт уже очень акцентный, поэтому лучше его присмирить спокойными цветами. Либо берем оттенки змеиного принта и используем их в других элементах лука. Также не стоит забывать о силуэте, главное не приталенное и не укороченное. Конечно же, все мы понимаем, что не стоит одеваться в такой принт с ног до головы — и платье, и туфли, и сумка, если вы не звезда street-style .

Если вы опасаетесь данного тренда, но вам он очень нравится, попробуйте внедрять его с помощью аксессуаров.

Брюки с разрезами

Брюки с разрезами спереди — эта самая актуальная модель брюк в сезоне весна/лето этого года. Разрез может быть как в несколько сантиметров, слегка приоткрывающих обувь, так и доходить до бедра, обнажая ногу.

Разрез делает брюки очень элегантными, не так ли? А главное достоинство таких брюк — эффект бесконечных ног. Наденьте их с лодочками или ботильонами на каблуке и добавьте своим ногам пару нелишних сантиметров!

Пока этот модный тренд подхватила Zara, но то ли еще будет!

