4 модели юбок, которые сделают ваши ноги бесконечными

Дорогие девочки, всем привет. Лето – то время, когда мы просто должны «выгуливать» свои ножки, убрать на время удобные и привычные джинсы и достать (приобрести) женственные, легкие, летящие юбки. Но существует мнение, что юбка в отличие от брюк «съедает» пару сантиметров роста. Это абсолютный миф! Давайте посмотрим на модные летом 2021 года модели юбок, которые визуально удлиняют ноги и развеем миф!

Какой должна быть юбка, чтобы ноги казались длиннее

Чтобы ваши ноги казались бесконечными, первое, что вы должны сделать, – это выбрать посадку изделия на талии, тогда по правилу «золотого сечения» ваша фигура преломится в правильном месте и ноги визуально будут выглядеть длиннее, чем торс.

Фото: 12storeez.com, bedazelive.com, glamour.com

Во-вторых, следует выбрать правильную длину, мини или миди. Обе эти длины отлично справляются с «увеличением» роста: мини за счет оголения ног, а миди за счет сбалансирования пропорций. На сегодняшний день эти длины самые актуальные. Мини - это микротренд! Если ваши ножки позволяют оголить их по максимуму, то смело носим такую юбку.

Фото: wheretoget.it, asos.com, hairstylesbeauty.tumblr.com

В-третьих, выбор правильного силуэта юбки и деталей. Есть модели, которые за счет вертикалей в крое добавляют нам роста, наш взгляд беспрепятственно скользит по ноге и не преломляет фигуру. Так визуально мы кажемся стройнее и выше.

Юбка с запАхом

Такой фасон юбки особенно выигрышно выглядит на фигурах plus-size, благодаря диагоналям ноги кажутся стройнее. Читайте: Хитрости, которые помогут выглядеть стройнее

Юбка с запАхом в сочетании со сдержанным верхом отлично впишется в офис с нестрогим дресс-кодом, а с плоским ходом подойдет для городских будней.

Фото: zen.yandex.ru, telegraph.co.uk, thezoereport.com

Фото: zen.yandex.ru, stealthelook.com.br

Юбка-плиссе

Эта юбка стала классикой. И не выйдет из моды в ближайшие годы точно, потому что очень женственна и элегантна. При выборе юбки-плиссе важно учитывать длину (лучше если она будет миди) и ширину плиссировки (выбирайте среднюю полосу, слишком узкая будет добавлять объема).

Фото: zen.yandex.ru, the-atlantic-pacific.com

Если вариант юбки-плиссе для вас слишком прост, присмотритесь к более сложному и интересному крою: асимметрии, плиссе в стиле колор-блок.

Фото: yesstyle.com, whowhatwear.co.uk, prettypicsdelightfultips.tumblr.c...

Юбка-карандаш или юбка прямого кроя

В офисе без этой юбки никак. Она моделирует женственный силуэт, подчеркивает талию и бедра, оголяет икры. Важный критерий выбора такой юбки: она не должна сильно сужаться книзу, иначе силуэт будет походить на морковку)))) Сужение должно быть равномерное.

Фото: vplate.ru, zen.yandex.ru, wlooks.ru

Помимо офиса и классики эта юбка сочетается с другими стилями и легко впишется в городской лук.

Фото: @golomazdina, liketoknow.it, joy-pup.com

Юбка с вертикальным рядом пуговиц

Эта юбка может быть как А-силуэта, так и прямой. Она отлично смотрится как на худеньких, так и на девушках с объемными бедрами. Вертикаль пуговиц хорошо работает на вытяжение силуэта. Но ткань юбки не должна быть слишком легкой, чтобы не провисать под весом пуговиц.

Фото: vogue.ru, joy-pup.com, zen.yandex.ru, wattpad.com

Юбка с разрезом

Разрезы и вырезы сейчас на пике популярности. Разрез на юбке выглядит очень соблазнительно и пикантно. Глубину выбирайте на ваше усмотрение, на сколько высоко вы готовы показать ножку))).

Фото: woman-delice.com, bedazelive.com, okchicas.com

Фото: viroutendencia.com, comerblogaramar.com.br, quadrofeminino.com

Брюки прочно осели в гардеробе современной женщины и где-то даже совсем вытеснили юбку. Но иногда так хочется почувствовать себя истинной женщиной: надеть красивый топ, летящую юбку и каблуки. И ловить восхищенные мужские взгляды!