Макротренд на женственность 2024

Дорогие девочки, всем привет! В 2024 году доминирующим модным трендом является воспевание женственности.

В 2010 годах модной была раскрепощенная сексуальная девушка с максимумом голого тела. Буквально два-три года назад на первом плане была сильная независимая женщина, так называемая, Power women, которая носила огромные оверсайз жакеты, с такими же огромными брюками.

В моде всегда есть какое-то лидирующее направление, по которому и запомнится это десятилетие. В 2024 году активно набирает обороты тренд на женственность. И он заслуживает особого внимания, ведь он касается не только моды, но и глубинных изменений в обществе и восприятия роли женщины.

Женственность - это не только романтичный стиль. Женственной можно быть в любом стиле, даже в гранж. Женственность – это совокупность таких качеств, как нежность, заботливость, сексуальность, чувственность. Это легко транслировать с помощью платья и юбки, но можно и иначе. Посмотрим, как?

Цвет

Первое, что видит человеческий глаз – это цвет. И образы в светлых или нежных пастельных оттенках априори будут женственными. Пастель ассоциируется с весной и нежностью. Она создает мягкий, романтичный образ, который подчеркивает утонченность и изящество.

Фото: lamoda.ru

Пастельные оттенки идеально сочетаются друг с другом (получаются образы-конфетки) и хорошо комбинируются с базовыми цветами. Пастельные платья и юбки дают ощущение легкости и воздушности. Идеально будут сочетаться с белыми или кремовыми аксессуарами для создания гармоничного ансамбля.

Брюки в бежевых оттенках добавят свежести вашему офисному гардеробу, а мятный, лавандовый или персиковый (цвет года) придадут образу изысканности. Обувь или сумка в этих цветах добавит нежности даже самому строгому наряду.

Фото: lamoda.ru, choux.ru, selfmade.ru

Силуэт

Женственность проявляется в разнообразных силуэтах, подчеркивающих красоту и элегантность женской фигуры. Нам отчетливо представлены грудь, талия или ягодицы, или все сразу. Приталенные вещи сейчас лидируют по сравнению с оверсайз.

Такие платья, жакеты и даже пальто отлично подчеркивают талию и красиво моделируют фигуру, создавая некий эталон «песочных часов». Ремень – еще один помощник в деле «навести» талию.

Фото: lamoda.ru, lichi.com, lime-shop.com

Подпоясываем им объемные жакеты, свитера и подчеркиваем талию самостоятельно! Еще один силуэт – это прилегающий, когда платье, топ, юбка облегает фигуру, подчеркивая все изгибы. Этот силуэт любимчик у мужчин))) Например, интересно сочетание облегающего мини-платья с объемным жакетом и босоножками.

Фото: lime-shop.com, zarina.ru, toptop.ru

Прозрачные ткани, кружево

Шелк, шифон, органза, кружево – ткани, которые ассоциируются с женственностью и утонченностью. И сейчас огромное количество вещей в магазинах как раз выполнено из этих тканей. Бельевой стиль с такими вещами, как шелковая юбка, брюки, платье-комбинация давно поселились в гардеробах женщин. Выглядят они романтично, хрупко и нежно, отлично вписываются в повседневный гардероб и подойдут для особого случая.

Фото: lamoda.ru

Шифон и органза добавляют образу легкость и воздушность, создавая эффект парения. Они отлично подходят для многослойных нарядов, добавляя глубину и уникальность образу, например, юбка или платье-чехол. Ну и кружево - женственность с драмой. Кружево всегда немного про вызов, дерзость и сексуальность. Но не у всех же женственность – это только «ваниль», кто-то любит и погорячее! Кружевные блузки, топы, брюки, юбки - вещи, которые носим в этом сезоне. Главное, чтобы визуально ткань была благородной, иначе с дешевым и грубым гипюром легко скатиться в пошлый образ.

Фото: 12storeez.com, lichi.com

Декор в виде цветов, рюш, драпировок, оборок, воланов

Весь этот богатый и разнообразный декор сейчас популярен как никогда и, конечно же, он добавляет женственности образу (но при неумелом использовании и лишние объемы). Объемные 3D-цветы никуда не уходят, их становится все больше и больше, они расцветают на топах, платьях, юбках, обуви и украшениях. И их владелицы расцветают вместе с ними).

Фото: lamoda.ru

Рюши, воланы и оборки добавляют образу движения, делая его более динамичным и интересным. Какие это могут быть вещи? Рубашка, блузка, топ, платье или юбка. Драпировки создают эффектный силуэт и подчеркивают фигуру, а еще добавляют образу текстуру и глубину, делая его более интересным и смотрибельным.

Фото: lime-shop.com, wildberries.ru/

Цветочный принт

Цветочный принт равно женственность. И каждое лето он становится принтом номер один. Сейчас все больше вещей с принтом мильфлер – россыпь мелких цветов на светлом или темном фоне.

Фото: lamoda.ru, lime-shop.com, befree.ru

Юбки, платья-комбинации идеально подходят для создания романтичного и легкого образа. Главное – выбрать масштаб принта в соразмерности со своей фигурой.

Фото: befree.ru

Каблук

Каблуки занимают центральное место в тренде на женственность. Каблуки визуально удлиняют ноги, добавляют роста, подчеркивают изгибы фигуры, улучшают осанку, делая походку более грациозной. Все мы это знаем, но носим их крайне редко... В кроссовках куда удобнее))

Фото: lamoda.ru, lichi.com

Но давайте хотя бы иногда будем давать им шанс, особенно летом! И это совсем не длиннющая шпилька, это может быть и маленький kitten-hills (особенно популярны слингэки на таком каблуке), и толстый устойчивый каблук. И да, каблук может быть удобным!

Фото: zarina.ru, selfmade.ru, toptop.ru

Тренд на женственность – это не просто модное направление, а также отклик на изменения в обществе в восприятии женщины. Тренд помогает вспомнить нам о значимости индивидуальности, внутренней гармонии и самовыражению.

Вдохновляйтесь, экспериментируйте и находите свои способы быть женственной. Ведь настоящая красота в многогранности и уникальности каждой из нас. Только нашей красотой держится и движется мир!