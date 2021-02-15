Ежегодно в конце декабря институт цвета Pantone объявляет нам о главном цвете предстоящего года. В 2021 году честь выпала не одному, а сочетанию сразу двух цветов. В тренде - Безупречный серый (Ultimate Gray) и Освещающий желтый (Illuminating).

Конечно, эти модные цвета года - вещь условная, и совсем не обязательно сразу же бежать в магазин, но иногда интересно осознанно применить тот или иной цвет к своему гардеробу. Посмотрим на фото, как применять модные цвета 2021 в одежде, с чем носить, как сочетать.

Эти цвета выбраны не случайно. Вот что по этому поводу говорят представители Panton: «Сегодня, когда люди ищут пути подкрепить себя энергией, ясностью и надеждой преодолеть продолжающуюся неуверенность, энергичные и вдохновляющие оттенки удовлетворяют наше стремление к жизненной силе. Illuminating - яркий и жизнерадостный желтый, искрящийся живостью, согревающий оттенок, наполненный солнечной энергией.

Ultimate Gray олицетворяет крепкие и надежные элементы, которые вечны и создают прочную основу. Цвет гальки на пляже и обветренных элементов природы, чей облик подчеркивает их способность выдерживать испытание временем, Ultimate Gray неслышно обнадеживает нас, стимулируя чувства хладнокровия, устойчивости и стойкости».

Если разбирать сочетание этих цветов с точки зрения колористики, то эти цвета легко компонуются, так как серый – это ахромат и подходит к любому яркому цвету, успокаивает его.

Главное правило при смешивании этих цветов – их масштабность. Чтобы образ выглядел гармоничным, возьмите одного цвета больше - другого меньше, примерное соотношение 70:30.

К примеру, пальто и брюки. И тут больше может быть как серого, так и желтого цвета.

Фото: pinterest.ru

Фото: pinterest.ru, instagram.com/thestylestalkercom, popsugar.com

Если вам по душе такое сочетание, не думайте, что оно только для офисных сотрудников. Сохраните цвет, но соберите образ из юбки и свитера, или юбки и жакета. В таком комплекте можно смело отправляться и на романтическое свидание, и на встречу с подругами.

Фото: pinterest.ru

Если вы считаете, что желтый вам не идет или не вписывается в гардероб, а попробовать хотелось бы – начните с малого, с аксессуаров. Это самый простой способ соединить эти два цвета. Взять за основу серый и добавить к нему яркие желтые акценты: сумку, обувь, ремень, очки или головной убор.

Сумки

Сумка вполне может стать одним цветовым пятном в комплекте. За счет основного серого образ будет казаться сдержанным, элегантным, спокойным, что отлично подойдет для офисного стиля, а желтое пятно освежит и разбавит его. Причем один цветной акцент в образе — это отличный прием коррекции. Размещаем его там, куда хотим в первую очередь привлечь внимание.

Фото: pinterest.ru

Фото: pinterest.ru

Обувь

Как и любой акцент, обувь может быть самостоятельным элементом в образе, а может быть поддержана чем-то еще, к примеру, ремнем или очками. Некоторые считают, что сумка и обувь в одном цвете – это моветон и скукотища. Но это не так: для кого-то это простой приём координации цвета, и он имеет место быть. И если цвет в образе закоординирован, он выглядит более законченным и органичным.

Фото: pinterest.ru, vogue.ua

Очки, головной убор

Помним: где расположен цветовой акцент, там первое внимание. И если это очки или головной убор, то внимание будет приковано в первую очередь к лицу.

Фото: vogue.ru, modnaya-krasivaya.ru, instyle.com

Ну а если вы «разошлись», и вам одного желтого мало, не стесняйтесь, добавляйте еще цвета. Желтый хорошо компонуется с родственными ему цветами, такими как: оранжевый, зеленый. Если же вы хотите произвести «ВАУ-эффект», то берите контрастные цвета: фиолетовый, синий, красный. Не переживайте, ярко не будет, серый успокоит буйство красок!

Фото: pinterest.ru

Институт цвета надеется, что эти цвета взбодрят и обнадежат нас в трудный период пандемии. Почему бы и не попробовать? А вдруг сработает! Желтый такой солнечный, бодрящий. Когда мы видим человека в одежде этого цвета, ассоциация одна – позитив, жизнерадостность, яркость.

Давайте попробуем дарить друг другу такие эмоции! Стоит всего-то надеть серые джинсы и желтый свитер, а мир вокруг вас уже начнет меняться в лучшую сторону))) Ударим желтым цветом по серым будням!