Мода 2019. Модные тренды весны и лета

Каждый новый сезон дизайнеры предлагают нам массу мыслимых и немыслимых трендов, в которых легко потеряться. Но моду надо знать в лицо, поэтому сегодня я расскажу и покажу вам те тренды, которые считаю самыми яркими и наиболее носибельными: велосипедки, варенки, комбинезоны, большие карманы и объемные плечи.

Модный тренд 2019 для смелых - велосипедки

Первый на очереди - самый спорный, и вместе с тем самый горячий тренд – велосипедки (1 фото в коллаже), но отважатся его надеть самые ярые модницы. Поэтому предлагаю обратить свое внимание на более привычный всем вариант – шорты-бермуды.

Фото с сайта www.pinterest.ru

Бермуды достаточно универсальная вещь, так как сочетается как с более облегающим верхом, так и с объемным. Хотим спортивный образ – надеваем кроссовки, хотим женственный и романтичный – каблуки.

Велосипедки появились практически во всех магазинах масс-маркета: Bershka, Stradivarius, Zara.

На фото модели: Stradivarius, Zara.

Комбинезон

Комбинезонов в этом сезоне будет много, в особенности комбинезонов рабочего образца, чем-то напоминающих спецодежду. Спасибо стоит сказать дизайнеру Рафу Симонсу, он представил такой комбинезон уже в сезоне осень/зима 18/19 для бренда Calvin Klein.

Прелесть комбинезона в том, что он многофункционален. Лидерами предстоящего сезона будут комбинезоны базовых цветов: белый, бежевый, черный, коричневый, хаки.

Фото с сайта vogue.ru

Комбинезоны замечательно корректируют фигуру, вытягивают силуэт, правильные линии выгодно подчеркнут внешность. В прохладную погоду под комбинезон рекомендую надевать водолазку, летом носить как самостоятельный элемент гардероба. Для пикантности - надеть топ в бельевом стиле и расстегнуть комбинезон до пояса. Завершить образ стоит обувью на каблуке, придав образу женственности.

Фото с сайта www.pinterest.ru

Присмотритесь к данному предмету гардероба, тем более в магазинах огромное количество комбинезонов, каждая найдет свой.

Модели представлены в магазинах: Zara, Reserved, Bershka, H&M.

Тренд на плечи

Плечи сезоне весна-лето 2019 стали самой любимой частью тела у дизайнеров. То они у них нарочито широкие, то, наоборот, покатые, то подчеркнуты необычными рукавами.

Широкие плечи были хитом 80-х годов, этот тренд вернулся к нам вновь в современной интерпретации. Особенно популярны так называемые вещи «с мужского плеча». Следует помнить, что девушкам с расширенными плечами данная модель добавить дополнительного объема. Но такие вещи прекрасно гармонизируют широкие бедра.

Фото с сайта vogue.ru

В противовес нарочито широким плечам дизайнеры активно показали нам и покатые плечи, похожие на ракушки. Покатые плечи делают образ легким и подчеркивают нашу хрупкость. Такие топы и блузки сочетаем с брюками свободного кроя и кроссовками.

Фото с сайта vogue.ru

Рукава-буфы отсылают нас к стилю Викторианской Англии (это еще один из трендов) и опять же, к моде 80-х годов. Носим рукава-буфы на рубашках, свитерах, жакетах, пальто, платьях. Учитываем свою "ширину в плечах", так как объем добавится.

Фото с сайта vogue.ru

Рукава-буфы хорошо смотрятся в повседневных комплектах, например, с однотонными брюками или с простыми джинсами. Модели с акцентом на плечи также легко встретить в масс-маркете.

Модели на фото: Zara, Asos.

Накладные карманы

Накладные карманы – это один из элементов стиля сафари, который ввел в моду Ив Сен Лоран. В 2019 году карманы располагаются не только на привычных местах, но и на любой части одежды.

Кому этот тренд по душе, рекомендую начинать осваивать его с тренчей, жакетов, жилетов и комбинезонов. А также в этом сезоны в тренде брюки карго (брюки с накладными карманами). Девочки, стоит учитывать особенности фигуры, так как накладные карманы акцентируют внимание на тех местах, где они располагаются.

Фото с сайта vogue.ru

Давайте посмотрим примеры на модницах.

Фото с сайта www.pinterest.ru

Много вещей с такими карманами представлено в магазинах.

На фото модели: Zara, H&M, Pullandbear.

Вареный деним и Tie-Dye

Эти два тренда я объединила в одном, так как они похожи по методу получения рисунка, только вареный деним мы выбеливаем, а принт тай-дай красим.

Вареный деним или «варенки» - символ 80-х годов. Раньше джинсу варили сами, обычные джинсы скручивали, закрепляли веревкой или резинкой, помещали в большую кастрюлю с белизной и варили. Сегодня же можно просто пойти в магазин и купить из вареного денима все что угодно.

На подиуме мы видим много «варенки», и не только привычные всем джинсы и джинсовки, но и юбки, комбинезоны, платья и даже корсеты.

Фото с сайта vogue.ru

Если выбираете носить джинсы-варенки, то их лучше носить с однотонным верхом, причем, цвет может быть любой, а от принтов лучше отказаться.

Но не останавливайте свой выбор только на джинсах! Стоит обратить внимание на универсальную и практичную джинсовую куртку. Ее сочетаем как с повседневными, так и со спортивными образами. Гармонично будет смотреться с платьем или юбкой.

Для более смелых можно взять на заметку total look, когда верх и низ абсолютно совпадают по цветовой гамме.

Фото с сайта www.pinterest.ru

Ищите вареную джинсу в ваших любимых магазинах масс-маркета.

На фото модели: Stradivarius, Bershka, Zara.

Tie-dye (с английского дословно «завяжи-покрась») – это техника окрашивания в одежде: ткань завязывается в плотный узел любой формы и на нее наносится краска, после высыхания получается необычный орнамент.

Эта техника первоначально появилась в Японии в VIII-IX веках, называется она сибори (яп. «окрашивание связыванием»). В конце 60-х годов метод тай-дай стал использоваться в Америке представителями хиппи. Они окрашивали свои футболки, джинсы, куртки в самые яркие, кричащие цвета, чтобы получить психоделические узоры. Сегодня многие дизайнеры пользуются этой техникой в своих работах.

Фото с сайта vogue.ru

С таким принтом отлично сочетаются белый, серый, черные цвета. А так же чтобы образ с использование вещи с принтом тай-дай был гармоничным, повторяем цвет из принта в других элементах образа. К примеру, рубашка бело-желто-зелного цвета, к ней отлично подойдут белые джинсы, или брюки желтого или зеленого цветов.

Фото с сайта www.pinterest.ru

Масс-маркету такой тренд пришелся по душе - вещей с таким принтом огромное количество.

На фото модели: Zara, Stradivarius.

Сегодня я показала вам пятерку самых актуальных трендов. Надеюсь, каждая из вас выберет что-то подходящее и уже начнет модничать, не дожидаясь лета.