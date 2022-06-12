Модная женская обувь на лето 2022

Дорогие девочки, всем привет! С приходом лета многих волнует вопросы: а сандалии в моде? балетки носим? в следующем году лоферы надену? И т.д. Эти вопросы понятны. Со сменой сезона девушки хотят совершить выгодные покупки, чтобы обуви хватило не на один сезон. Тем более, что глазу есть где разбежаться, так как тенденции в обуви 2022 очень разнообразные: от массивной платформы до легких и изящных босоножек. Каждый выберет на свой вкус. А без стильной обуви ни один образ не будет казаться завершенным.

Лоферы без пятки

Простые лоферы на массивной подошве уже немного намозолили глаза, они есть практически в каждом гардеробе. На лето у нас появилась новинка - эти же самые лоферы, но уже без пятки, отличный вариант. Посыл у обуви все тот же – строгость, деловитость, собранность, зато какой комфорт: ноги не потеют. Так же, как и обычные лоферы, носим их с брючными костюмами, джинсами, бермудами.

Фото: ekonika.ru, wildberries.ru

Сандалии рыбака

Сандалии рыбака, или их еще называют дедушкиными))) остались с нами с прошлого года. Единственное, сейчас они немножко «приподнялись», стали на утолщенной подметке. Если в прошлом году многие их отрицали и считали топорными, то сейчас, попривыкнув за предыдущий год, готовы внедрить в свои гардеробы. Они хорошо сочетаются как с легкими тканями, например, костюмом в пижамном стиле, так и с более жесткими – джинсами. Для самых смелых: такие сандалии можно носить с носочками.

Фото: ekonika.ru, wildberries.ru

На платформе и устойчивом каблуке

Versace вернули к жизни одновременно платформу и экстремальный каблук. Аналогов таких туфель сейчас огромное количество, конечно же, не по цене Versace, а гораздо дешевле. Такая обувь - вопрос «вкусовщины»: либо они нравятся с первого взгляда и вписываются в гардероб, (зачастую он более драматичный), либо вызывают дикий ужас. Но то, что они тренд, однозначно.

Фото: lamoda.ru, ekonika.ru

Единственное, такие туфли искажают фигуру: если вы миниатюрная, хрупкая девушка, и на ногах такое «добро», то ноги (простите) выглядят, как копыта))) Для таких туфель обязательно стоит учитывать масштабы фигуры.

Фото: lamoda.ru

Вьетнамки на каблуке

Просто вьетнамками никого не удивишь - обувь для пляжа. А вот если их поставить на каблук, то можно и в городе носить)))

Фото: lamoda.ru, lime-shop.ru

Легкие, непринужденные вьетнамки отлично сочетаются с сарафанами, трикотажными платьями и даже со сдержанными костюмами.

Фото: lamoda.ru

Босоножки на шнуровке

Босоножки или туфли на шнуровке снова популярны. Мы можем шнуровать только вокруг щиколотки, а можем обмотать лямками всю голень, на манер гладиаторов, и вот уже самый простой образ превращается в супертрендовый.

Фото: lamoda.ru

Помним, что обувь с такой деталью привлекает внимание к зоне щиколоток и делает вас немного приземистой. Такие босоножки идеально сочетаются с короткими платьями, джинсовой юбкой и шортами. А еще лямки можно повязать поверх джинсов, брюк или легинсов, получится необычный, стильный образ.

Фото: sbalo.ru, wildberries.ru

Балетки

Балетки на какое-то время покидали нас, и даже кем-то считались антитрендом. Но сейчас они снова популярны. Для тех, кто устал от кроссовок, но все также предпочитает комфорт, балетки – отличное решение.

Фото: lamoda.ru

Они гармонично сочетаются как с платьями, так и с брюками. И отлично впишутся в офисный дресс-код.

Фото:ekonika.ru

Босоножки с тонкими ремешками

Босоножки с тонкими ремешками выглядят очень аккуратно и изящно. Для любительниц простых минималистичных образов такие босоножки станут находкой и хорошим вложением, так как это покупка на все времена.

Фото: lamoda.ru, zarina.ru, lichi.com

Они впишутся практически в любые комплекты; спокойные дополнят, яркие успокоят.

Фото: wildberries.ru, ekonika.ru

Мюли

Мюли выглядят очень женственно и служат отличной парой легкому платью. Актуальны модели как на устойчивых широких каблуках, так и на миниатюрных рюмочках. Выбирайте каблук соразмерно бедрам. Если бедра объемные – ваш каблук широкий.

Фото: lamoda.ru

Мысы могут быть зауженными, скругленными, квадратными, открытыми или закрытыми.

Фото: ekonika.ru

Слингбэки

Слингбэки – это туфли с открытой пяткой. Идеальный летний вариант туфель, особенно для тех, кто работает в офисе и придерживается классического стиля. Также такие туфли идеально подойдут для торжественных мероприятий. Слингбэки представлены в огромной палитре. Ими легко доиграть цветной образ или сделать акцент на ножки.

Фото: lamoda.ru

Фото: ekonika.ru wildberries.ru

Помните, в обуви важен комфорт и удобство! Насколько бы модной и красивой она ни была, натертые до мозолей и уставшие ноги не скажут вам спасибо. Поэтому не стоит экономить на обуви, покупайте качественную и удобную, чтобы порхать, как бабочка!