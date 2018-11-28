Тренды зимы 2018-2019 в женской одежде

Что актуально и модно носить зимой 2019? Будем носить шубы из искусственного цветного меха, вязаные вещи, среди которых комплекты и платья, теплые вещи из твида - пришло время расширить свой базовый гардероб! Вернулась мода на стильные рисунки с животными - анималистичный принт популярен в одежде и аксессуарах.

Шубы из искусственного меха

Первый и самый главный тренд этой зимы — это, конечно, искусственный мех! Все началось еще в прошлом сезоне, а в этом продолжает набирать обороты. Думаю, что тема искусственного меха глобальная, так как общая тенденция сейчас - следить за экологией и природой. Уже, например, модный дом Gucci полностью отказался от использования натурального меха в своей продукции.

Сейчас искусственные шубки выглядят не хуже натуральных. В этом году вариантов классных шуб стало намного больше. И их стоимость позволяет иметь таких шуб в гардеробе несколько, в отличие от одной натуральной.

Модели шуб с сайта www.pinterest.ru

Модели шуб с сайта www.pinterest.ru

Модели шуб с сайтов www.reserved.com, shop.mango.com и www.stradivarius.com

Если вы не готовы к искусственной шубе, то попробуйте меховой шарф, который легко сделает современным пуховик или зимнее пальто.

Модели шуб с сайтов www.reserved.com и www.stradivarius.com

Вязаные вещи

Конечно, вязаные вещи всегда в моде зимой, ведь они так хорошо греют.

Но сейчас в моде полностью вязаные комплекты, начиная от платьев длины миди, заканчивая брючным костюмом.

Модели с сайта www.pinterest.ru

Модели с сайта www.pinterest.ru

Не раз встречала вязаные платья у бренда uniqlo: хорошее качество, отличная длина. Это кстати, новый бренд для Екатеринбурга, обязательно сходите, они есть в Меге и в Гринвиче.

Модели с сайта www.uniqlo.com

А вот костюмы есть много у кого, как в сочетании с юбкой, так и новое с брюками, но не зауженными, а широкими или наоборот легинсами.

Модели с сайта www.zara.com и www.stradivarius.com

Новые модные сочетания легче всего найти у местных дизайнеров, например, siammsiamm или ushatava.

Модели с сайтов siammstore.ru и www.ushatava.com

Твид

Это костюмная шерсть, с легким ворсом, мягкая и более «расслабленная», чем обычная костюмная.

Модели с сайта www.pinterest.ru

Этот материал у нас ассоциируется с домом Шанель и со знаменитыми жакетами в стиле Шанель.

Модели с сайта www.pinterest.ru

Если вы хотите жакет из такого материала, то я вам советую выбирать современный крой с интересными деталями, так как жакеты в классическом стиле Шанель могут добавить вам возраста.

Модели с сайта www.zara.com

А лучше выбрать юбку, или платье, или костюм.

Модели с сайта shop.mango.com

Модели с сайта www.zara.com

Анималистичный принт

Глобальная мода на 80-е вернула нам и анималистичный принт. Долго он считался пошлым и вульгарным, но пора об этом забыть. Смело добавляем в свой гардероб.

Если раньше считалось, что животные принты лучше всего сочетать с цветами, которые есть в самом рисунке, то теперь это считается классикой.

Модели с сайта www.pinterest.ru

А вот сочетание с любыми другими цветами, и даже с рисунками, супер актуально этой зимой.

Модели с сайта www.pinterest.ru

Животный принт сейчас есть во всех магазинах, есть из чего выбрать.

Модели с сайта www.reserved.com

Модели с сайтов shop.mango.com и www.reserved.com

А если вы, как и с искусственным мехом, не готовы его носить в большом количестве, то попробуйте начать с аксессуаров.

Модели сумок с сайта shop.mango.com

Приятных покупок!