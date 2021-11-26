Модные женские пуховики зима 2021-2022

Дорогие девочки, всем привет! Для зимы пуховик давно стал хорошей базовой верхней одеждой. Пуховик выполняет утилитарную функцию, защищает нас от холода, а также является неотъемлемым атрибутом стильных зимних образов зимы 2021-2022. Какой же пуховик выбрать, чтобы и тепло, и красиво. Давайте разберемся…

Чтобы пуховик был теплый, обращаем внимание на состав утеплителя.

1. ПУХ/ПЕРО

+ выдержит t до - 35

- сваливается при стирке, сложно вернуть первоначальный объем

- может вызывать аллергию

- высокая стоимость.

2. ТИНСУЛЕЙТ

+ t до - 35

+ самый легкий и тонкий

+ гигиеничен, дает коже дышать

+ неприхотлив в уходе

+ при намокании быстро сохнет

+ не мнется, при деформации быстро возвращается в исходное положение

- высокая стоимость.

3. СИНТЕПУХ

+ t до - 25

+ гипоаллергенный

+ быстро сохнет, легко стирается

- быстро изнашивается.

4. СИНТЕПОН

+ самый недорогой

- t до - 10

- продувается

- быстро теряет форму, сбивается при стирке

- большой объем и низкая изоляция материала мешает ему пропускать влагу.

5. ХОЛЛОФАЙБЕР

+ t до - 20

+ долговечен

- достаточно объемный.

Сравнивайте плюсы и минусы, подбирайте оптимальное для себя сочетание. Например, хотите теплый и недорогой пуховик, который прослужит долго, выбирайте наполнитель холлофайбер.

Посмотрим на актуальные модели

Самое главное правило при выборе модели пуховика – это свобода: между вами и вещью должен быть воздух и пространство, чтобы вы с легкостью смогли носить в паре пуховик и худи (джемпер, жакет, кардиган).

Дутый, объемный, удлиненный пуховик

Это самый теплый пуховик, в который можно закутаться с ног до головы, и тогда лютый уральский мороз будет не страшен. Идеально подойдет тем, кто передвигается пешком. Нигде не поддувает, все закрыто. Носим с устойчивой обувью: с грубыми ботинками, челси, с сапогами с широким голенищем. Обувь на каблуках с таким пуховиком для смелых модниц.

Фото: www2.hm.com, www.zara.com befree.ru

Укороченный, объемный пуховик

На другом полюсе находятся крайне короткие пуховики. Они сейчас в тренде, но крайне непрактичны))) Если вы большую часть времени проводите в автомобиле и такая модель вам откликается, то почему бы и не носить. К такому пуховику выбирайте брюки или джинсы с высокой посадкой, так ваши ноги будут казаться бесконечными.

Фото: www.zara.com, www.bershka.com, www.sela.ru, lime-shop.ru

Пуховик до середины бедра

Самый универсальный - пуховик до середины бедра. В нем и пешком ходить тепло, и на машине ездить удобно. Выбирайте такой пуховик без лишних деталей, в минималистичном стиле. И не забудьте про объем. Пуховик не должен сидеть по фигуре, он должен быть свободным.

Фото: www.pullandbear.com, lime-shop.ru, zarina.ru

Пуховик пальтового типа

Интересная модель. Кто любит классический стиль – такой пуховик находка. Более теплая замена пальто. Как правило, идет в комплекте с поясом, что создает женственный силуэт. Поэтому пуховик-пальто идеально сочетается и с юбками, и с платьями, и даже с обувью на каблуке. Такая модель пуховика садится на любую фигуру. Единственный минус – это открытое горло. На помощь нам придут теплые манишки и шарфы.

Фото: www.bershka.com, www.sela.ru, zarina.ru

Пуховик из экокожи

Пуховики из экокожи все еще популярны, потому что удобны в носке. Запачкал, протер тряпочкой и пошел дальше. Они могут быть как удлиненной модели, так и укороченной. Выбирайте тот, который подходит вашему образу жизни.

Фото: www.zara.com, www.bershka.com, www.stradivarius.com

Пуховик с кулиской на талии

Такая модель пуховика отлично подойдет всем любительницам женственности. Его фасон подчеркивает талию и удлиняет ноги. Пуховик с кулиской хорошо сочетается с платьями и юбками. Компромисс между спортом и женственностью найден!

Фото: www.bershka.com, befree.ru

Пуховик-жакет

В прошлом году после показа Prada такая модель была самой топовой и поселилась в гардеробе многих модниц. Пуховик-жакет имеет лацканы и пояс. Его легко вписать в гардероб офисного работника, потому что он легко сочетается и с брючными костюмами, и с юбкой-карандашом, и с платьем-футляром. Он продолжает сдержанное, деловое настроение всего образа.

Фото: www.zara.com, www.sela.ru, lichi.com

Светлый пуховик

Пуховики в белом, в бежевом цветах актуальны всегда. Да, они не особо практичны, ввиду своей быстрой маркости, но образы в светлых оттенках выглядят свежо, элегантно, интересно. Если выбираете такой пуховик, попробуйте составить монохромный образ в одном цвете или близкими друг другу оттенками.

Фото: www.reserved.com, lime-shop.ru, zarina.ru

Яркий пуховик

В моде все яркое, в том числе и пуховики. Если вам нравится такой тренд, то пуховик может стать акцентом в образе. А можно поиграть в колорблок, добавить к яркому пуховику еще и шапку, шарф, перчатки в других ярких цветах. Создать настроение себе и окружающим.

Фото: www2.hm.com, www.reserved.com

Зимой пуховик - главная одежда))) Поэтому можно купить один базовый, а другой для души и настроения. Какое сейчас прекрасное время! Время новых технологий! Когда вещь и теплая, и красивая одновременно. И нам не приходится совершать трудный выбор в пользу чего-то одного. Будьте красивыми всегда! И не мерзнете!)))