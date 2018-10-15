Модные цвета осень-зима 2019 в женской одежде

Сегодня поговорим о цветах, которые будут в моде осенью и зимой 2019 года.

Осень уже полностью вступила в свои права, и наверняка уже все достали свой осенне-зимний гардероб. А я всегда советую в начале сезона:

1. Познакомиться с модными тенденциями, выбрать те варианты, которые нравятся вам.

2. Сделать ревизию своего гардероба, убрать то, что уже устарело и добавить новое, модное, современное.

И чтобы вам было легче во всем этом сориентироваться, я подготовила для вас несколько постов с тенденциями. Как всегда статьи буду с множеством примеров стрит стайла, а не подиумов. Ну и чтобы вам было еще легче, с реальными вещами с сайтов магазинов.

Начнем с цветов этого сезона.

Итак, что же для нас придумали дизайнеры? Готовьтесь, цвета будут неожиданно яркими.

Ультрафиолет по-прежнему в моде!

Еще весной мы с вами говорили, что это цвет сезона. И он не сдает своих позиций. Цвет яркий, во многом даже эксцентричный. Как же его носить осенью и зимой?

Выбирайте более приглушенный, спокойный вариант этого цвета.

Фото с сайта www.pinterest.ru

Сочетайте его с более осенними оттенками, например, с бордовым или темным красно-фиолетовым , черным, коричневым.

Фото с сайта www.reserved.com

Неожиданным для осени оказался Ceylon Yellow (Цейлонский желтый)

Цвет яркий, теплый и очень энергичный. Равнодушным точно не оставит, ну и конечно, разбавит осеннюю хандру.

Фото с сайта www.pinterest.ru

Он легко будет сочетаться со всеми оттенками коричневого, желто-красного , светло-синего (джинса) и синего. Ну, а если не хотите много такого яркого цвета, то пусть он будет частью рисунка.

Фото с сайтов www.reserved.com и mango.com

Цвет Red Pear (Красная груша) как раз очень легко представить осенью и зимой

Глубокий, дорогой цвет. Поэтому он сделает любой образ более изысканным, сложным.

С базовыми цветами (черный, серый, коричневый) будет смотреться спокойно, по-осеннему .

Фото с сайта www.pinterest.ru

Еще этот цвет можете смело выбирать и для верхней одежды, весной его можно будет носить с яркими аксессуарами (например, с голубым) и он заиграет по-новому .

Фото с сайтов reserved.com и stradivarius.com

Следующий цвет, наверное, мой любимый в этом сезоне.

Martini Olive (Оливки для мартини)

За одно название его уже можно полюбить!

Оливковый, красивый, сложный оттенок. Но при этом может быть легко базовым! И не такой обыденный, как серый, черный, коричневый.

Фото с сайта www.pinterest.ru

Сочетайте его как с темными осенними оттенками, так и со светлыми, легкими. А круче всего смотрится сочетание нежного розового и вот такого оливкового!

Фото с сайтов reserved.com и zara.com

Оттенок Crocus Petal (Лепесток крокуса)

мы носили уже летом, только он был ярко лилового оттенка. Осенью нам предлагают более нежный, легкий вариант этого цвета.

Фото с сайта www.pinterest.ru

Тоже цвет из 80-х . Так как цвет светлый, то его проще всего в нашей погоде представить в аксессуарах, деталях и, конечно, в трикотаже.

Фото с сайтов reserved.com и zara.com

Ну и конечно, куда же осенью без глубоких красивых оттенков зеленого и синего.

В этом году зеленый и синей смешали, получился новый оттенок:

Quetzal Green (Зеленый кетцаль)

Благородный сине-зеленый оттенок, тоже глубокий как красная груша, добавит статуса и сложности в любой даже самый простой образ.

Фото с сайта www.pinterest.ru

Сочетайте его как с темными, так и со светлыми оттенками. А с базовыми цветами (черный, серый, коричневый) этот оттенок зеленого даст очень спокойное, деловое сочетание.

Фото с сайтов reserved.com, bershka.com, zara.com

Вот мы и разобрали основные цвета этого сезона. Желаю вам выбрать свои и непременно добавить их в гардероб!

А уже в следующей теме будем разбираться с общими тенденциями!