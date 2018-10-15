Модные цвета осень-зима 2019 в женской одежде
Сегодня поговорим о цветах, которые будут в моде осенью и зимой 2019 года.
Осень уже полностью вступила в свои права, и наверняка уже все достали свой
1. Познакомиться с модными тенденциями, выбрать те варианты, которые нравятся вам.
2. Сделать ревизию своего гардероба, убрать то, что уже устарело и добавить новое, модное, современное.
И чтобы вам было легче во всем этом сориентироваться, я подготовила для вас несколько постов с тенденциями. Как всегда статьи буду с множеством примеров стрит стайла, а не подиумов. Ну и чтобы вам было еще легче, с реальными вещами с сайтов магазинов.
Начнем с цветов этого сезона.
Итак, что же для нас придумали дизайнеры? Готовьтесь, цвета будут неожиданно яркими.
Ультрафиолет
по-прежнему в моде!
Еще весной мы с вами говорили, что это цвет сезона. И он не сдает своих позиций. Цвет яркий, во многом даже эксцентричный. Как же его носить осенью и зимой?
Выбирайте более приглушенный, спокойный вариант этого цвета.
Сочетайте его с более осенними оттенками, например, с бордовым или темным
Неожиданным для осени оказался Ceylon Yellow (Цейлонский желтый)
Цвет яркий, теплый и очень энергичный. Равнодушным точно не оставит, ну и конечно, разбавит осеннюю хандру.
Он легко будет сочетаться со всеми оттенками коричневого,
Цвет Red Pear (Красная груша) как раз очень легко представить осенью и зимой
Глубокий, дорогой цвет. Поэтому он сделает любой образ более изысканным, сложным.
С базовыми цветами (черный, серый, коричневый) будет смотреться спокойно,
Еще этот цвет можете смело выбирать и для верхней одежды, весной его можно будет носить с яркими аксессуарами (например, с голубым) и он заиграет
Следующий цвет, наверное, мой любимый в этом сезоне.
Martini Olive (Оливки для мартини)
За одно название его уже можно полюбить!
Оливковый, красивый, сложный оттенок. Но при этом может быть легко базовым! И не такой обыденный, как серый, черный, коричневый.
Сочетайте его как с темными осенними оттенками, так и со светлыми, легкими. А круче всего смотрится сочетание нежного розового и вот такого оливкового!
Оттенок Crocus Petal (Лепесток крокуса)
мы носили уже летом, только он был ярко лилового оттенка. Осенью нам предлагают более нежный, легкий вариант этого цвета.
Тоже цвет из
Ну и конечно, куда же осенью без глубоких красивых оттенков зеленого и синего.
В этом году зеленый и синей смешали, получился новый оттенок:
Quetzal Green (Зеленый кетцаль)
Благородный
Сочетайте его как с темными, так и со светлыми оттенками. А с базовыми цветами (черный, серый, коричневый) этот оттенок зеленого даст очень спокойное, деловое сочетание.
Вот мы и разобрали основные цвета этого сезона. Желаю вам выбрать свои и непременно добавить их в гардероб!
А уже в следующей теме будем разбираться с общими тенденциями!