Шубки из искусственного меха ещё актуальны? Что модно в 2021 году и с чем носить?

Дорогие девочки, всем привет! Мне очень часто задают вопросы: «Искусственные шубки все ещё актуальны?», «А какая шуба модная в 2021 году?», «А следующей зимой будем носить?».

Да, шубы носили, носим и будем продолжать носить. И сегодня поговорим именно об искусственной шубе, которую иначе называют эко шуба, чебурашка или шубка-тедди. Конечно, это вариант верхней одежды не для морозной зимы, но в легкий минус и для начала весны 2021 - отличная альтернатива пуховикам и курткам. Какой фасон, длину и цвет выбрать? С чем носить? Давайте смотреть!

Как выбрать шубу

Размер

Основное правило при выборе шубки – это свобода!!!))) Пусть между вами и шубой будет воздух, чтобы не было ощущения скованности, а иногда имеет смысл взять ее даже на размер побольше. Не забывайте, что под нее вы еще наденете что-то теплое: свитер, кардиган, жилет, жакет - и вам в этой многослойности должно быть комфортно.

фото: modde.ru, ladysovet.ru, ya-modnaya.ru

Длина шубы

Длина у шубы может быть разной: от макси до укороченного варианта - тут дело личных предпочтений и образа жизни. Если вы передвигаетесь пешком, то логичней будет выбрать длину миди или макси, прикрыть бедра и ноги, так точно будет теплее. А если вы автоледи, то вам будет удобнее в более коротких моделях.

Укороченная

фото: woman-delice.com, zen.yandex.ru, popsugar.com

Длина миди

фото: teenvogue.com, whowhatwear.com, @coacuhnut

Удлиненный вариант

фото: figtny.com, laiamagazine.com, vogue.fr

Цвет шубы

Выбирайте, отталкиваясь от основных цветов вашего гардероба. Нейтральные, такие как: бежевый, черный, серый - подойдут практически ко всему, с ними меньше забот и их не нужно доигрывать. Яркие цвета более требовательны, тут нужно продумать образ и возможно закоординировать цвет шубы с другими деталями.

Если выбираете шубу яркого цвета, пусть ее крой будет лаконичным. Отдельная тема – белая шуба! Многие мечтают о такой, но покупают более жизненный вариант. Всё-таки какая же она красивая! Но, да, непрактичная. Хотя сейчас появились специальные сухие шампуни для чистки таких шуб. Так, может быть, купим?)))

Нейтральные цвета

фото: popsugar.com, modnaya-krasivaya.ru, whowhatwear.com

Белая шуба

фото: telegraph.co.uk, instagram.com/streetrends, marieclaire.com

Яркая шуба

фото: фото: aol.com, whowhatwear.com, the-atlantic-pacific.com

Трендом являются принтованные или комбинированные шубы. Особо популярен анималистичный принт: леопард и зебра. Его выберут самые смелые девушки, которые хотят быть в центре внимания.

фото: the-atlantic-pacific.com, popsugar.com, mexovica.ru

фото: wheredidugetthat.com, refinery29.com, asos.com

Фасон шуб

Фасон не отличается большим разнообразием. Сейчас актуальны простые прямые шубы на пуговицах, шубы-халаты с поясом и идущие со спущенным плечом шубы оверсайз-силуэта.

Выбирайте модель исходя из своего стиля: оверсайз подойдут для более расслабленных образов, для стиля casual; прямые – более классический вариант, хорошо впишется в гардероб офисных сотрудников, а если вы предпочитаете деловой образ, добавьте в качестве верхней одежды двубортное меховое пальто.

Модели с поясом на запАх более романтичные, так как подчеркивают талию. При желании пояс от шубы можно заменить на кожаный, он может быть в цвет самой шубы или быть контрастным.

Прямая на пуговицах

фото: vogue.ru, whowhatwear.com

Шуба на запАх с поясом

фото: styledumonde.com, elle.ru, the-atlantic-pacific.com

Oversize силуэт

фото: modaoperandi.com, womaninstinct.ru, whowhatwear.com

С какой обувью носить искусственную шубу

Шубки легко сочетаются с любой обувью: от грубых ботинок до изящных сапог-труб. Гораздо важнее общее настроение образа и все детали в совокупности.

С обувью на плоской подошве

фото: vogue.ru, dailymail.co.uk, whowhatwear.com

С обувью на каблуке

фото: moya-shubka.ru, gb.maxmara.com, popsugar.com

А вот цвет шапки следует подбирать близким к цвету волос или к оттенку самой шубы, чтобы выглядеть более органично. Причем, это может быть не только шапка, но и любой другой трендовый головной убор: панама, шляпа, бейсболка.

фото: glamour.com, whowhatwear.com, popsugar.com

фото: shoppisticated.com, sarahstylesseattle.com, glamour.ru

Шуба впишется практически в любой гардероб. А если она будет яркой - станет вашей визитной карточкой.

У искусственной шубки много преимуществ! Она послужит вам не один сезон и в ближайшее время точно не выйдет из моды. Чебурашки стали своеобразной зимней классикой.

Если вы еще не являетесь счастливой обладательницей шубки из эко меха, то сейчас самое подходящее время - распродажи, есть возможность прикупить понравившуюся по привлекательной цене.

Укутайте себя в меха, и ничего страшного, что они искусственные!)))