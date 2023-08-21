Форум
Мила Люханова
Мода

5 школьных образов для стильных мальчиков

У многих мам остро стоит вопрос: во что же одеть своих школьников, чтобы оставаться в рамках школьного дресс-кода, чтобы одежда была модной и нравилась самим подросткам. Сегодня я приду на помощь мамам мальчиков и покажу готовые школьные комплекты с названиями брендов и с артикулами.

Образ 1

Отличный вариант на первое сентября в светлых оттенках. Так же как и во взрослых комплектах, сочетание голубого и бежевого всегда смотрятся дорого и элегантно.

Если вы считаете, что белые джинсы и парни вещи просто не совместимые, отчасти, я соглашусь. Их можно заменить на более темный бежевый оттенок, смысл комплекта останется прежним. Но с белыми джинсами получается очень торжествено. 

Дополните комплект брюками темных оттенков,и получается комплект на каждый день.

Рубашка Acoola, 1709 руб. Арт.167730629
Жилет Smena, 1379 руб. Арт.MP002XB01QBB
Джинсы Benetton, 1649 руб. Арт.143559533
Туфли Mango, 4699 руб. Арт.RTLACG698001
Рюкзак Wildberries, 1695 руб. Арт.3993247

Образ 2

Более классический вариант в темно-синем цвете, идеален для школ с дресс-кодом. Разные оттенки синего интересно сочетаются между собой. Брюки современного кроя (немного зауженные к низу) делают образ современным.

Рубашка Ostin, 1189 руб. Арт.MP002XB022V5
Жилет Modis, 1039 руб. Арт.MP002XB0207R
Брюки Sela, 3041 руб. Арт.168110430
Кеды Шаговита, 5772 руб. Арт.168814185
Рюкзак Wildberries, 1250 руб. Арт.164708549

Образ 3

Поло – отличный вариант верха для школы, в меру официально и комфортно, особенно, когда жарко. Пиджак – это вещь не только на первое сентября. После он будет отлично работать в гардеробе, носим с простыми джинсами как на официальные мероприятия, так и на праздники.

Поло Sela, 1199 руб. Арт.3808070205
Пиджак Sela, 4639 руб. Арт.167143318
Брюки Sela, 2330 руб. Арт.167143305
Лоферы Iridis, 5135 руб. Арт.MP002XB01GDI
Рюкзак Wildberries, 2674 руб. Арт.144143253

Образ 4

Монохромный образ в серых оттенках более расслабленный, подойдет для тех, у кого нет жестких требований к первому сентября. Светлый серый, так же, как и белый имеет освежающий эффект. 

Поло Sela, 1500 руб. Арт.167134991
Брюки Wildberries, 1292руб. Арт.33517555
Кеды Шаг вперед, 2845 руб. Арт.63422807
Рюкзак Sela, 1599 руб. Арт.3808153211

Образ 5

Если ваш ребенок наотрез отказывается надевать классические брюки, предложите ему брюки чинос. По смыслу они такие же, только из более плотной ткани и выглядят чуть менее официально. А кардиган отличная замена пиджаку.

Рубашка Sela, 2319 руб. Арт.168102903
Кардиган Sela, 2064 руб. Арт.116446218
Галстук Wildberries, 504 руб. Арт.37334447
Брюки Sela, 2885 руб. Арт.167124430
Кеды Шаговита, 5772 руб. Арт.168534630
Рюкзак Grizzly, 2623 руб. Арт.28782245

Самое удобное и проверенное на собственном опыте – это составить ребенку капсулу для школы, где все вещи будут между собой сочетаться. Он будет чувствовать себя свободно, так как у него будет выбор: «Что же я хочу надеть сегодня?».  И даже в школе с жесткими требованиями и формой всегда есть место для самореализации и самоидентификации. Вкус нужно формировать ребенку с детства.

