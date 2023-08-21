5 школьных образов для стильных мальчиков

У многих мам остро стоит вопрос: во что же одеть своих школьников, чтобы оставаться в рамках школьного дресс-кода, чтобы одежда была модной и нравилась самим подросткам. Сегодня я приду на помощь мамам мальчиков и покажу готовые школьные комплекты с названиями брендов и с артикулами.

Образ 1

Отличный вариант на первое сентября в светлых оттенках. Так же как и во взрослых комплектах, сочетание голубого и бежевого всегда смотрятся дорого и элегантно.

Если вы считаете, что белые джинсы и парни вещи просто не совместимые, отчасти, я соглашусь. Их можно заменить на более темный бежевый оттенок, смысл комплекта останется прежним. Но с белыми джинсами получается очень торжествено.

Дополните комплект брюками темных оттенков,и получается комплект на каждый день.

Образ 2

Более классический вариант в темно-синем цвете, идеален для школ с дресс-кодом. Разные оттенки синего интересно сочетаются между собой. Брюки современного кроя (немного зауженные к низу) делают образ современным.

Образ 3

Поло – отличный вариант верха для школы, в меру официально и комфортно, особенно, когда жарко. Пиджак – это вещь не только на первое сентября. После он будет отлично работать в гардеробе, носим с простыми джинсами как на официальные мероприятия, так и на праздники.

Образ 4

Монохромный образ в серых оттенках более расслабленный, подойдет для тех, у кого нет жестких требований к первому сентября. Светлый серый, так же, как и белый имеет освежающий эффект.

Образ 5

Если ваш ребенок наотрез отказывается надевать классические брюки, предложите ему брюки чинос. По смыслу они такие же, только из более плотной ткани и выглядят чуть менее официально. А кардиган отличная замена пиджаку.

Самое удобное и проверенное на собственном опыте – это составить ребенку капсулу для школы, где все вещи будут между собой сочетаться. Он будет чувствовать себя свободно, так как у него будет выбор: «Что же я хочу надеть сегодня?». И даже в школе с жесткими требованиями и формой всегда есть место для самореализации и самоидентификации. Вкус нужно формировать ребенку с детства.