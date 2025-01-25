Дорогие девочки, кажется, мы пропустили одно из самых интересных событий в мире моды. Еще в декабре Институт цвет Pantone объявил главный цвет 2025 года – и это красивый мягкий коричневый цвет под названием Мокка Мусс.

Вот как характеризует его сам Pantone: «Сложный и роскошный, но в то же время непритязательный классический, Мокка Мусс расширяет наши представления о коричневых оттенках, превращая их из скромных и приземленных в амбициозные и роскошные. Пронизанный тонкой элегантностью и земной утонченностью, Мокка Мусс представляет собой сдержанный и изысканный штрих гламура. Вкусный коричневый оттенок окутывает нас своим чувственным теплом».

Фото: pantone.com

Мокка Мусс – это холодный коричневый оттенок с серым подтоном, который идеально подойдет девушкам со средней и низкой контрастности внешности и у кого ведущая цветовая характеристика – это холод. Иначе цвет может бледнить, давать серые блики на лицо и подчеркивать усталость кожи. Но это не означает, что такой цвет не носим совсем, просто уводим его в низы, а на верх берем подходящие вашей внешности цвета.

Более того - цвет достаточно базовый и присутствует во многих гардеробах девушек!

Сейчас мы взглянем на него по-новому и отведем одно из важных мест в гардеробе. А если у вас его нет, то пора интегрировать.

Этот оттенок уже успел появиться в коллекциях таких брендов, как Saint Laurent, Hermes, Max Mara.

Особенно красиво раскрывается такой цвет на фактуристых тканях, таких как кожа, замша, бархат, кашемир, ангора.

Фото: 12storeez.com, charuel.ru, drugaya.store

Сочетать такой цвет достаточно легко, так как он относится к гамме нейтральных оттенков. Разберем самые красивые сочетания.

Мокко мусс и белый

Прекрасное сочетание ахромата и нейтрального цвета. Образы получаются легкими, свежими и мы как будто бы выглядим отдохнувшими. Беспроигрышное сочетание, чтобы выглядеть аккуратно, элегантно и статусно.

Фото: 12storeez.com, zarina.ru

Фото: lamoda.ru, charuel.ru

Монохром или оттенки бежевого и коричневого в одном образе

Сочетание этих оттенков всегда выглядит дорого и элегантно. Здесь самое главное правило – играем фактурами, и чем больше их будет, тем интереснее. Все мы помним, что монохром вытягивает и стройнит силуэт, поэтому пользуемся этим приемом.

Фото: serginnetti.ru, creatore.pro, lamoda.ru

Чтобы образ стал еще более интересным, выбирайте вещи необычных фасонов: асимметрия, драпировки, сборки. Завершающий штрих – аксессуары. Коричневый тон отлично сочетается с золотыми украшениями, которые добавляют роскоши.

Фото: zarina.ru, bolshoy.me, around.com.ru

Мокка мусс и леопардовый принт

Тут все легко: в этом принте содержатся оттенки коричневого и бежевого, поэтому Мокко мусс красиво дополняет леопарда. Принт делает образ динамичным, а коричневый – более сдержанным.

Фото: lamoda.ru, bolshoy.me

Мокка мусс и серый

Серый цвет – идеальная пара для коричневого, так как в подтоне Мокка Мусса уже есть серый. Такое сочетание подойдет для строгих и минималистичных образов, а также для офиса и деловых встреч.

Фото: 12storeez.com, zarina.ru, lichi.com

Фото: loverepublic.ru, studio-29.ru, around.com.ru

Мокка мусс и голубой

Эти два цвета просто созданы друг для друга. Нежно-голубой освежает коричневый цвет и делает его легким, а образ – светлым и воздушным.

Фото: sela.ru, lamoda.ru

Это отличное сочетание для весеннего гардероба. Подойдут как пастельные оттенки голубого, так и более насыщенные, например, небесного или джинсового.

Фото: lamoda.ru

Мокка мусс с пастельными цветами

Пастельные цвета будут как никогда актуальны в этом сезоне. Лавандовый, пудрово-розовый, мятный, лимонный, персиковый прекрасно дополнят мягкий коричневый.

Самое время совместить два трендовых оттенка в одном образе. Такой комплект будет выглядеть одновременно нежно и выразительно, добавляя романтического настроения.

Фото: bolshoy.me, drugaya.store

Мокка мусс и природные оттенки

Коричневый прекрасно сочетается со всей природно-натуральной гаммой цветов: оливковый, травянистый зеленый, цвет лайма, горчичный. Образ получается гармоничным и приятным взгляду. Такой комплект подойдет любителям экостиля и натуральных тканей.

Фото: lamoda.ru, ivolga.moscow, studio-29.ru

Мокка мусс с розовым или красным

На первый взгляд, розовый и коричневый несовместимы, но в образе получается интересная комбинаторика и два цвета на фоне друг друга еще больше раскрываются. Розовый придает нежность, а коричневый смягчает его яркость, делая образ более сбалансированным. Коричневый с красным – тоже интересное сочетание. Коричневый успокаивает «пыл» и агрессивность красного, делая его менее пульсирующим и более глубоким.

Фото: lamoda.ru, zara.com, around.com.ru

Российские бренды уже активно используют этот цвет в своих коллекциях. Его универсальность, яркость и теплота делают его главным героем сезона. Это отличный повод пересмотреть отношение к коричнево-бежевой палитре и добавить Мокка Мусс в свой гардероб.