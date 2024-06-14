Солнцезащитные очки 2024

Дорогие девочки, всем привет! Пора обновить наш модный арсенал и добавить в него актуальные летние аксессуары. И, конечно, главным летним аксессуаром будут солнцезащитные очки, ведь они - мощный инструмент для создания стильного и завершенного образа.

Сегодня я расскажу о самых модных моделях солнцезащитных очков на лето 2024 года, подскажу, как выбрать идеальную пару и с чем лучше всего сочетать. Готовы блистать на пляже и в городе? Тогда поехали.

Начнем с того, что очки – это аксессуар, который должен гармонично вписываться в образ. Очки могут выступать поддержкой образа (например, черная оправа в черно-белом или монохромном луке), либо служить акцентом (яркая оправа в нейтральном по цветам образе). Оба варианта уместны, единственное, яркая оправа будет привлекать больше внимания к лицу.

Фото: lamoda.ru

К сожалению, очень часто встречается, что очки используют как функциональный аксессуар, забывая о гармонии образа. Например, добавляют черную оправу к светлому образу – такая оправа портит все впечатление от образа и выглядит тяжеловато. Поэтому перед покупкой очков рекомендую внимательно посмотреть на свой гардероб и понять, какие цвета преобладают. Если больше светлых оттенков – можно взять белую или другую светлую оправу. В гардеробы в натуральном стиле, с преобладанием коричнево-бежевых оттенков, отлично впишется коричневая роговая оправа или как ее еще называю «черепашья».

Фото: lamoda.ru

Если затрудняетесь при выборе, всегда выручает металлическая оправа. Единственный нюанс, выбирайте цвет оправы, отталкиваясь от украшений, которые чаще всего носите (серьги, шейные). Какие они: серебро или золото? Так как в портретной зоне тяжело выглядит разный микс металлов очков и украшений. Исключением может быть, если серьги или чокер уже содержат и золото, и серебро. Тогда оправа может быть любой.

Фото: lamoda.ru

А еще с помощью очков можно усилить эффект от акцентной вещи – в таком случае подбираем очки в цвет самой яркой вещи в образе, например, красные очки в тон красному жакету.

Фото: lamoda.ru

И еще несколько нюансов, на которые нужно обратить внимание при выборе солнцезащитных очков:

Важно руководствоваться не только эстетикой и внешним видом, но и их основной функцией – защитой от солнца. Солнце оказывает плохое влияние на зрение, а от прищуривания появляются морщины! Поэтому важно выбрать качественные очки, с достаточным уровнем затемнения и защиты от УФ-излучения.

Очки должны сидеть комфортно: не съезжать с носа, но при этом не сдавливать переносицу и зону висков. Более широкие очки будут лучше защищать от солнца и глаза, и кожу.

Как подобрать очки по форме лица?

Многих это вводит в тупик и пугает. На самом деле, все достаточно просто. Руководствуемся несколькими правилами.

Очки не должны закрывать брови, если это конечно, не намеренный тренд. Во всех остальных случаях мы должны видеть брови из-за очков.

Фото: lamoda.ru

Если вы хотите подчеркнуть свои черты, то руководствуйтесь следующими принципами (подбираем похожее к похожему).

Лицу с округлыми чертами подойдут круглые и овальные очки. А более угловатым формам лица предпочтительнее очки с четкими геометрическими линиями.

Фото: lamoda.ru

А если вы, наоборот, хотите смягчить черты лица, используйте принцип противоположности: подбирайте угловатые оправы к мягким чертам лица и наоборот.

Фото: lamoda.ru

Остановимся на каждой форме лица поподробнее.

Круглое лицо

Мягкая форма лица, ширина примерно равна высоте, челюсти округлые и не выступают.

Будут хорошо смотреться оверсайз очки округлых форм.

Фото: tsum.ru

Избегайте квадратных оправ и очень миниатюрных очков.

Фото: tsum.ru

Овальное лицо

Мягкая форма лица, длина лица больше ширины, челюсти не выступают.

Такому лицу подходят практически любые формы очков: и овальные, и прямоугольные, и квадратные, и трапециевидные. Но рекомендую не выбирать слишком широкие или слишком узкие оправы.

Фото: tsum.ru

Фото: shop.mango.com

Лицо - перевернутый треугольник

Угловатое лицо, лоб широкий, подбородок заостренный, узкий.

На таком типе лица отлично смотрятся очки с широкой верхней частью и с сужением книзу, наподобие авиаторов или формы «кошачий глаз».

Фото: shop.mango.com

Фото: tsum.ru

Прямоугольное лицо

Угловатое лицо, твердый выступающий подбородок.

Для этого типа лица подойдут очки с мягкими, округлыми оправами, авиаторы. Избегайте маленьких узких оправ.

Фото: shop.mango.com

Фото: tsum.ru

Квадратная форма лица

Угловатое лицо, ширина равна высоте.

Такому лицу подходят очки геометрических форм (квадрат, прямоугольник), с восходящими косыми линиями или очки с заостренными вверх уголками, «кошачий глаз».

Фото: lime-shop.com

Фото: ekonika.ru, tsum.ru

Трендовые очки сезона весна-лето 2024

Маленькие очки в овальной оправе

Конечно же, этот тренд задал бренд Miu Miu, поэтому они на всех модницах!

Фото: lamoda.ru, wildberries.ru

Авиаторы в пластиковой оправе с цветными стеклами

Чаще всего встречаются голубые и желтые стекла. Тренд с нами с прошлого лета. Органично вписываются практически в любой образ, добавляя ему нотку современности.

Фото: wildberries.ru

Очки-маски

Большие, массивные, не очень органично смотрятся на лице, зато модные! Для тех, кто любит эксперименты. Отлично сочетаются с оверсайз вещами.

Фото: lamoda.ru, wildberries.ru

Сочетайте очки с различными элементами вашего гардероба, создавая гармоничные и модные образы для любого случая – будь то пляжная вечеринка, деловая встреча или повседневная прогулка.

Пусть лето будет ярким, солнечным, стильным и полным незабываемых моментов! Наслаждайтесь солнцем и всегда оставайтесь уникальной.