Тренды весны 2024

Дорогие девочки, всем привет! Уже хочется сказать зиме «пока» и ждать весну... Особенно, если знаешь, что до весны осталось всего пять суббот и можно уже начинать готовиться. Глоток свежего воздуха черпаем в трендах! Именно они делают гардероб современным и красочным! Весной 2024 трендов огромное количество: микросумочки, открытые плечи, бордовый цвет, бахрома, цветы, кожа и носочки, офискор и кардиганы... Не нужно носить их все! Выбираем парочку понравившихся и внедряем в свой гардероб.

Микро-сумочка на шею

Микро-сумки как самостоятельный элемент не совсем ушли, они просто трансформировались в подвески, этакая монетницы. Не факт, что она удобна в применении, скорее всего, это красивый и модный аксессуар. Сочетаем ее с другими шейными украшениями.

Фото: instagram.com*, lamoda.ru

Оттенки бордо

Красный в этом сезоне набил оскомину. Поэтому вектор смещается на более глубокий и приглушенный его оттенок – бордо. Помните, 2023 год был под цветом «Маджента» и мы подробно рассмотрели его в образах?

Вот только сейчас он настиг нас. Красивый, благородный и смотрится не менее выигрышно, чем красный! Идеален в деталях: сумках, обуви, особенно в лаковой коже. Стоит присмотреться и к верхней одежде в таком цвете: к кожаным плащам, бомберам. Образ получается на «миллион».

Фото: lamoda.ru, annuko.ru

Открытые плечи

Самый романтичный тренд сезона. Открытые ключицы добавляют образу легкости и долю игривости.

Фото: instagram.com*

Выбирайте платья, джемперы, лонгсливы, открывающие зону декольте. И не забудьте еще больше привлечь внимания к плечам – наденьте на шею ожерелье или чокер.

Фото: lamoda.ru, instagram.com*

Бахрома

Бахромы в этом сезоне будет много: на жакетах, юбках, платьях и даже пальто! Смело носим и представляем себя подругой ковбоя с Дикого Запада. Впечатление наряд с бахромой производит отличное, привлекает вниамние. Главное, чтобы она была заметной, не маленькой, куцей, а видной издалека.

Фото: prada.com, aliexpress.ru, lime-shop.com

Цветы

Принт цветы воскрешается каждую весну так же, как и леопард осенью. Это может быть не только принт, но и аппликация из цветов. Единственное, от чего я бы отказалась, это от чокеров с цветами. Ну оооочень их много!

Фото: lamoda.ru, lime-shop.com

Для весны кардиганы с цветочками - идеальное решение, когда цветы еще не распустились, можно (и нужно) носить их на себе!

Фото: instagram.com*

Прозрачные юбки

Общая тенденция(особенно вдохновленная показом Prada) на прозрачные ткани привела к появлению/возвращению таких юбок. Их длина может быть миди или по колено... да, да! Возвращаем такую длину.

Самые смелые могут носить на шорты или трусы, остальные поверх леггинсов. Носим с прикрытой зоной паха. Надеваем юбку с удлиненным свитером или застегнутым жакетом. А еще такая юбка отлично вписывается в многослойные комплекты, например, поверх джинсов или брюк. Смотрите юбку из органзы, сетки, кружева.

Фото: lamoda.ru

Кардиган

Кардиган «учительницы» - трендовая вещь! Он тоненький, сидит по фигуре и его не надо расстегивать! Носим его, как топ. Или как второй слой на майку или футболку, расстегивая верхние пуговицы.

Фото: instagram.com*

Для того чтобы усилить трендовость, можно подпоясать кардиган тонким ремнем. Особенно популярны кардиганы в сером и красных цветах.

Фото: instagram.com*

Кожаный жакет

Кожа – это большой тренд, я бы даже сказала, что это уже классика! Не помню сезона, когда бы ее не было. Этой весной стоит обратить внимание на кожаные жакеты. Они могут стать отличной заменой куртке-косухе.

Фото: instagram.com*, lamoda.ru, lime-shop.com

Носим их как с широкими низами, джинсами, брюками-палаццо, так и с мини-юбками, шортами.

Фото: instagram.com*, lamoda.ru

Офискор

Главный тренд этой весны – офискор. Офискор – это эстетика офиса начала 2000-х, как в фильме «Дьявол носит Prada». Это не серая мышка, а сексуальная, женственная и успешная леди. К нам возвращаются юбки-карандаши, водолазки, кардиганы по фигуре (здесь же), приталенные блузки и жакеты, туфли-лодочки, черные колготки 20 ДЭН.

Фото: lime-shop.com, lamoda.ru

И главный атрибут образа – узкие или прямоугольные очки. И все это вернула Миучча Прада, показав такие образы в Miu Miu и Prada. Конечно, такие образы не только для офиса, но и для повседневной жизни.

Фото: lamoda.ru, lime-shop.com

Носочки

Носочки поддерживают тренд на колготки. Про колготки я рассказывала, их носим во всех проявлениях. Но к колготкам можно еще добавлять носочки, в одном комплекте.

Фото: lamoda.ru

Выбирайте в тон или, наоборот, контрастные. Ну и когда станет тепло, носим носочки со всем: и с лоферами, и с кроссовками, и с лодочками, и с босоножками.

Фото: instagram.com*

Всем сердцем ждем оттепель в душе и на улице! Устали мерзнуть! Хочется цвета, тепла и солнышка! Весна в окно скоро постучится! Собирайтесь ей навстречу!!!

Фото из Instagram* (*принадлежит Meta, признанной экстремистской,

и запрещенной на территории Российской Федерации).