Верхняя одежда на весну 2025

Как же радует солнце за окном и предвкушение весны! Наконец-то мы сможем снять с себя пуховики, так надоевшие за зиму, и вдохнуть полной грудью свежий весенний воздух.

Весна — это всегда обновление, легкость и желание добавить в свой гардероб ярких красок и новых образов. И, конечно же, нельзя обойтись без стильной верхней одежды, которая не только согреет в переменчивое межсезонье, но и станет важной деталью модного образа. А если судить по показам, то верхняя одежда самых разных форм и вариаций вот-вот станет одним из ключевых предметов гардероба.

Какие тенденции нас ждут этой весной? Какие фасоны, ткани и цвета будут на пике популярности? Давайте разбираться вместе!

Куртка-бомбер

Бомберы с нами уже не первый сезон – они остаются актуальными, лишь слегка видоизменяясь с каждым годом.

Весной 2025 мы носим бомберы из кожи или замши, объемные, создающие эффект расслабленного силуэта. Их главная отличительная черта – резинка по низу, которая придает образу динамичность.

Забудьте о старом стереотипе, что бомбер – это только про спорт! Дизайнеры предлагают свежие стилистические решения: бренд SL, например, продемонстрировал интересный прием – сочетание кожаного бомбера с классическим брючным костюмом, когда жакет выглядывает из-под верхней одежды.

Также бомбер прекрасно дополняет женственные образы: попробуйте носить его с атласной юбкой или платьем-комбинацией – стильный контраст обеспечен.

Куртка-рабочего

В прошлом году мы только присматривались к ней, а этой весной – наконец-то распробовали! Рабочая куртка (она же work jacket) уверенно вошла в гардеробы и стала настоящим маст-хэвом.

Теперь практически у каждого бренда масс-маркета есть своя интерпретация этой модели. Её ключевые особенности – контрастные воротник и манжеты, лаконичный крой и универсальность.

Такая куртка отлично вписывается в повседневный стиль: сочетайте ее с базовыми джинсами и кедами – получится комфортный и актуальный образ. А если хочется немного элегантности, попробуйте носить ее с широкими брюками-палаццо или женственной юбкой – результат вас приятно удивит.

Кожаная куртка

Курток в этом сезоне много. Еще один вариант – кожаная с высоким воротником-стойкой. Претендует стать новой базой взамен курткам-косухам.

Парка

Парка по стилевому направлению близка к куртке рабочего, отличается кулиской на талии.

В этом сезоне главным стилестическим прием будет сочетание стиля аутдора с женственность и нарядностью. Про это говорили многие дизайнеры.

Контрасты – наше все! То, что раньше никогда вместе не надевалось, сейчас – модный трюк. Для тех, кто любит эксперименты – идеальное решение. Для тех, кто приверженец классики, носим парку привычным образом, в стиле casual.

Пальто, плащ с шарфом

Эта модель плаща или пальто не только удобна и практична – она надежно защищает от ветра, но и выглядит стильно и утонченно. Всего одна небольшая деталь – встроенный шарф – и образ мгновенно становится элегантнее, женственнее, а уровень модности достигает максимума.

Особый шарм придает именно однотонность: когда плащ и шарф выполнены из одной ткани, это создает цельный, гармоничный силуэт.

Такой вариант верхней одежды – идеальный выбор для тех, кто ценит утонченную простоту и легкость в создании стильных образов.

Ретро-плащ

В дополнение к классическим плащам в этом сезоне пришли очаровательные ретро-модели. Они в длине по колено, необъемного силуэта, без лацканов, с отложным воротничком. Очень миленькие и аккуратненькие.

Разумеется, рука так и тянется дополнить образ в духе ретро: шляпка, перчатки, небольшие лодочки, сумка-ридикюль. После долгого господства оверсайза мы, кажется, наконец-то соскучились по такой утонченной женственности – и весна 2025 года дает нам возможность насладиться ею в полном объеме.

Пальто-жакет

Пальто-жакет полюбилось нам с предыдущих сезонов – и неудивительно! В нём невероятно удобно, особенно тем, кто ездит за рулем. Оно добавляет образу статусности и элегантности, поэтому отлично вписывается в деловые гардеробы.

В этом сезоне дизайнеры предлагают нам такое пальто в различных конфетных цветах, а это то, что нужно для весеннего настроения. Если в вашем гардеробе уже есть базовое пальто, то яркое пальто-жакет идеально добавит глоток свежести этой весной.

Приталенное пальто

В дополнение к оверсайз, пальто в этом сезоне мы будем выбирать приталенного силуэта. И все это благодаря большому макротренду на женственность, который покоряет подиумы и наш гардероб.

Такая модель невероятно элегантная и утонченная: акцентная талия, подчеркнутая зона бедер – и вот он, идеальный женственный силуэт. Осталось лишь дополнить образ ботильонами на каблуке, аккуратной сумочкой – и вы не просто стильная, по-настоящему роскошная девушка, готовая покорять этот весенний город.

Укороченный плащ

Еще одно новшество – укороченный плащ. Такой вариант легко сделать самостоятельно – обрезать длинный плащ, который вы уже не носите. Идеальный вариант под джинсы, леггинсы или джоггеры.

Этой весной верхняя одежда радует своим разнообразием: от расслабленных бомберов и практичных рабочих курток до ретро-плащей и приталенных пальто.

Мы балансируем между комфортом и утонченностью, добавляя в образы яркие цвета, женственные силуэты и стильные детали.

Какой бы ни был ваш стиль – классический, романтичный или более повседневный – этой весной точно найдётся идеальная верхняя одежда, которая подчеркивает вашу индивидуальность.

Не бойтесь экспериментов и выбирайте те вещи, в которых вам будет комфортно и красиво. Ведь мода – это не только про тренды, но и про удовольствие от каждого образа. Пусть эта весна принесет вам не только стильные обновки, но и прекрасное настроение вместе с ними.