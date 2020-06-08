Сегодняшняя статья посвящена всем тем, кто очень не любит юбки и даже летом предпочитает брючные изделия. В условиях летних офисных будней в брюках бывает очень некомфортно, а вот бермуды придутся как раз кстати (конечно же, если позволяет дресс-код). Для городских будней отличной заменой юбке будут классические шорты. Для спорта оставляем велосипедки, многим полюбившиеся с прошлого года. В показах дизайнеры продемонстрировали вариации моделей бермудов, шорт и даже велосипедки. Выбирайте ту модель, что вам по вкусу.

Бермуды

Бермуды стали популярными прошлым летом, и многие из вас, наверное, оценили их удобство и элегантность. Я их поэтому рекомендую. Носила их в костюмном варианте с пиджаком. Только мне пришлось их сшить, так как разнообразия в магазинах на начало лета не было. Сейчас же многие локальные бренды отшили замечательные варианты бермудов, и масс-маркет тоже подключился. Есть из чего выбрать.

Изначально бермуды были формой британских военных колонизаторов на Бермудских островах, в честь этих островов и получили свое название. Такое одеяние так понравилось местным жителям, что и они начали носить бермуды. А один местный банкир одел в бермуды свой персонал, так они стали элементом делового костюма.

Бермуды будут отличной альтернативой для тех, кто по каким-то причинам не может носить шорты и показывать ножки.

Выбираем бермуды с высокой или средней посадкой, свободного силуэта, длиной чуть выше или чуть ниже колена.

Стоит обратить внимание на натуральные ткани, которые «дышат» в жару.

Бермуды легко сочетаются как с обувью в спортивном стиле (кроссовки, сандалии), так и с каблуками, обувью на плоском ходу. К ним достаточно легко подобрать верх, они хорошо сочетаются и с легким топом, и с объемным пиджаком. В этом их достоинство - комплементарны со многими стилями. Мне очень нравится, как они выглядят в составе костюма: элегантно, женственно, в то же время по-деловому строго.

Этим летом будут модными и джинсовые бермуды, выбираем такие модели без потертостей и лишних украшений. Также модны бермуды из кожи, но их лучше оставить на прохладное время года, летом в них не очень комфортно.

Шорты

Если бермуды на время покидали нас и были не особо модными, то шорты в летнем гардеробе есть всегда. Но и у них, как и у любой вещи, существует своя актуальность. Выбирайте модели шорт средней длины, чтобы они вас украшали: пусть длина заканчивается не на самой широкой части бедра. Короткие шорты оставляем для пляжного отдыха. Силуэт пусть будет свободный, не «в облипку», чтобы между вами и шортами оставался воздух.





Велосипедки

В прошлом году велосипедки вышли в топ по покупаемости и запросах в Гугл. В этом свою позицию уступили бермудам, но все равно остались. Тренд оказался недолговечным, хотя был массовым. Даже те, кто изначально сопротивлялся, к концу лета его тоже примерили. Облегающие из лайкры оставляем, как им и положено, для занятий спортом, для дома. А вот для повседневной носки, если нравится их облегание, можно выбрать джинсовые. Вдруг в вашем гардеробе «живут» ненужные джинсы-скинни, можно превратить их в велосипедки и оставить край среза необработанным. Самое главное - как вписать такую вещь в образ? Правило одно – соблюдаем баланс объемов: если внизу облегающее, наверх надеваем объемное, к примеру оверсайз футболку, рубашку, пиджак, худи.

Шорты можно смело считать одним из базовых вариантов летнего гардероба. Выбираем их исходя из образа жизни и случая. Для работы – бермуды, для прогулок – шорты, для спорта – велосипедки. Важно, чтобы они были актуальными, чтобы вам в них было комфортно, ну и, конечно, чтобы они вам нравились.

