Модный трикотаж 2025

Дорогие девочки, всем привет!

Холодное время года - идеальная пора, чтобы наконец-то выгулять весь свой арсенал трикотажа. Это самый комфортный, теплый и по-настоящему незаменимый материал зимой. Главное его преимущество очевидно: надень свитер, кардиган или вязаную юбку - и холода уже не пугают.

Трикотаж - это тот редкий случай, когда тепло и стиль прекрасно уживаются. В выходные, когда не хочется слишком много думать об образе, трикотажный костюм становится настоящей палочкой-выручалочкой: удобно, уютно и при этом вполне собранно. И самое приятное - трикотаж может звучать и в casual, и в женственных комплектах, и даже в спортивном стиле.

Итак, что стоит иметь в гардеробе этой зимой из актуального трикотажа?

Удлиненный свитер

Объемный удлиненный свитер - настоящая база и универсальный солдат гардероба.

Он отлично комбинируется практически со всем: с брюками-палаццо - образ становится выдержанным и расслабленным; с джинсами-трубами - создает правильные пропорции; с леггинсами - комфорт и намек на athleisure-стиль; с юбками разной формы - от карандашей до трапеций и мини; поверх платьев-комбинаций - модный контраст фактур и стилей.

Самое важное - свобода по низу: трикотаж не должен обтягивать бедра. Аксессуары с удлиненным свитером работают великолепно: подвески визуально вытягивают силуэт, а брошь поможет красиво задрапировать свитер, создавая эффект многослойности и демонстрируя подложку (футболку, лонгслив).

Джемпер

Джемпер компактнее свитера и не имеет воротника. Благодаря этому он также вариативен: его можно заправить в пояс, красиво формируя талию, или носить навыпуск - все зависит от образа.

Отличный стилистический прием - добавлять белую подложку: майку, футболку или лонгслив. Белая полоска у горловины и по низу делает комплект глубже, а лицо - свежее.

Отдельное удовольствие - монохромные сочетания. Когда джемпер и низ одного оттенка, образ смотрится очень современно и дорого.

Свитер с жаккардовым узором

Эстетика горнолыжных курортов и направление apres-ski уверенно вошли в зимние коллекции.

Жаккардовый узор - это привет из Скандинавии, стильный, уютный и всегда актуальный.

Такой свитер можно носить с джинсами, разбавляя их лаконичность, или усиливать принтом, подбирая низ в одном из цветов узора.

Для прямой стилизации - леггинсы, шерстяные носки, угги и пуховик. Получается образ, который буквально пахнет какао и отдыхом в горах.

Свитер с ромбом аргайл

Аргайл снова в моде, и это неудивительно: преппи-стиль на пике, а его главный графический символ - ромб - стал трендом сезона. Принт добавляет динамики, делает образ интеллектуальным и даже слегка винтажным. Можно подбирать элементы комплекта под цвета ромбов, формируя гармоничную стилистику. А можно надеть под свитер рубашку с воротничком -- современный, аккуратный и очень модный прием.

Джемпер с V-вырезом

V-вырез долго был в тени, но этой осенью уверенно вернулся. Его главный плюс - графичная линия, которая вытягивает силуэт, делая его более стройным и собранным. С такими джемперами легко создавать многослойность: надеваем под них майку, футболку, поло или рубашку - получается легкий акцент и глубина образа. V-вырез сегодня - новая интерпретация женственности: спокойная, лаконичная, уверенная.

Свитер с косами

Косы - классика, которая никогда не надоедает.

Один такой свитер способен подарить образу 100% уюта. Однако уют не означает исключительно casual. Свитер с косами отлично работает с классикой - например, с юбкой-карандашом или строгими брюками. Идеальный вариант, если ваш офисный дресс-код не слишком строгий, но хочется немного тепла и фактуры.

Пушистая фактура

Альпака, ангора, мохер - все пушистое этой зимой максимально в тренде.

Пушистый свитер, кардиган, юбка или платье дают мягкую, сказочную фактуру, которая, будто снег, подсвечивает образ изнутри.

Такие вещи прекрасно сочетаются с контрастными материалами: с кожей - чтобы смягчить брутальность; с костюмными тканями - чтобы добавить игривости; с сатином и пайетками - чтобы уравновесить «праздничность».

Небольшой лайфхак: чтобы ворсинки не разлетались, стоит аккуратно продуть новое изделие холодным воздухом фена.

Свитер на молнии

Несмотря на спортивные корни, свитер на молнии может быть весьма элегантным.

Его легко комбинировать с юбками, широкими брюками и даже строгими пальто. Прием: слегка расстегнуть молнию и показать подложку - майку, футболку или тонкий лонгслив. И тепло, и стильно. К тому же высокий ворот заменяет шарф и отлично защищает от ветра.

Накидки-кепы

Кейпы снова в моде - и выглядят особенно актуально в трикотаже. Они словно созданы для минималистичных образов, которым хочется немного глубины и фактуры.

Кейп можно носить поверх водолазки, платья, лонгслива или даже поверх пальто вместо шарфа. Образ становится сложнее, интереснее и визуально дороже.

А в монохроме кейп раскрывается особенно эффектно - фактуры начинают играть друг с другом.

Кардиган

Кардиган давно перестал быть просто «теплым уютом». Этой зимой он выступает в роли самостоятельного стильного игрока.

Удлиненные объемные модели дают расслабленный, но интеллигентный силуэт. Кардиганы по фигуре - женственный и собранный вариант, особенно если выбрать глубокий V-вырез или аккуратный вариант под горло.

Отдельное удовольствие - сочетать кардиганы с бельевой эстетикой. Кружевной топ или бюстье, чуть выглядывающее из-под трикотажа, добавляет образу мягкой чувственности. Это не про откровенность, а про тонкую изящность.

Кардиган с множеством пуговиц - да, он как +15 минут к утренним сборам и +1 таблетка магния, но зато какой роскошный результат!

Акцентные пуговицы способны играть роль украшений. А если хочется модного твиста - носите кардиган как на показе Celine: накинув его на плечи и застегнув всего пару верхних пуговиц. Получится актуальный кейп-эффект.

Платье

Трикотажное платье - это априори женственность. Оно не требует сложных комбинаций: достаточно выбрать правильный фасон, который подчеркивает достоинства фигуры или деликатно скрывает нюансы.

Прилегающие модели подчеркнут линию талии и бедер - если вам комфортно, выбирайте смело.

Если хочется расслабленного силуэта, прямое свободное платье - ваше решение: оно красиво струится и не обрисовывает лишнего.

Идеальная длина в этом сезоне - миди. Она универсальна, подходит для любой обуви - от сапог до кроссовок - и всегда выглядит элегантно.

Трикотажное платье легко адаптировать под настроение: добавить ремень, дополнять украшениями, менять обувь - и каждый раз оно будет «звучать» по-новому.

Джоггеры

Трикотажные джоггеры снова на модном пьедестале. Но теперь они - не только про домашний уют, а про полноценный уличный стиль.

Вязаные модели выглядят гораздо благороднее спортивных и легче интегрируются в повседневные комплекты.

Самая удобная формула - джоггеры + кардиган или свитер из той же пряжи. Получается костюм, который не требует долгих размышлений: вы уже собраны, остается только выбрать обувь и верхнюю одежду.

Челси, уги, массивные ботинки или даже аккуратные кеды - все работает, если выдерживать общую стилистику.

Юбка

Трикотажная юбка - идеальный вариант для тех, кто даже зимой предпочитает оставаться женственной. В ней тепло, удобно и при этом она прекрасно адаптируется под разные стили.

Чаще всего такие юбки идут в составе костюмов - со свитером или кардиганом из той же пряжи. Это уже готовое сочетание, которое выглядит цельно, аккуратно и очень современно.

Однако и в одиночку трикотажная юбка работает великолепно. Ее можно сочетать с объемными свитерами, строгими рубашками, мягкими водолазками и кардиганами.

В этом сезоне актуальны и длинные варианты в пол, и мини. Длинная юбка создает мягкий, струящийся силуэт, который прекрасно смотрится с сапогами, ботильонами или даже кроссовками при правильной стилизации.

Мини - более дерзкий вариант для зимы. Его носим с плотными теплыми колготками, высокими сапогами, казаками или массивной обувью. Главный плюс трикотажной юбки - универсальность: она легко подстраивается под настроение и погоду, сохраняя женственность даже в самый холодный месяц.

Итак, девочки, зима - не повод кутаться в уныние, зато отличный повод кутаться в трикотаж. Пусть ваши свитера будут теплее отношений с батареями, кардиганы - уютнее воскресного сериала, а пушистые фактуры - мягче любого комплимента.

Выбирайте то, что греет и тело, и настроение. И да, не бойтесь носить трикотаж каждый день: зима длинная, а стиль - наш лучший способ ее пройти красиво.