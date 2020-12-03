Трикотажное платье: маст хэв зимы 2021. Какое покупать?

Дорогие девочки, всем привет. Сегодня поговорим о трикотажном платье, ведь холода вносят значительные коррективы в наш гардероб, а теплое трикотажное платье - это та вещь, которая и украсит, и согреет! Но как выбрать то, которое будет удобным, тёплым и модным для зимы 2020-2021? При выборе такого платья есть свои нюансы. Расскажем о них поподробнее.

Главные критерии при выборе трикотажного платья:

Состав изделия и его плотность

Если в составе платья будет шерсть, кашемир, хлопок, то вы точно не замерзнете. Также обратите внимание и на синтетические добавки (вискоза), они должны быть, иначе изделие быстро потеряет свой внешний вид, вытянется. Выбирайте более плотный трикотаж, он визуально выглядит дороже и не висит, как тряпочка.

Длина

Самая оптимальная длина – это миди, то есть от середины икры до середины щиколотки. Миди отлично скорректирует пропорции и не даст замерзнуть ногам. Если для вас такая длина некомфортна, то можно обратить внимание на мини.

Смотрите, чтобы платье не заканчивалось на самой широкой части бедра. И если покупаете изделие такой длины, берите платье свободного силуэта (как удлиненный свитер). А вот длина по колено – не самый удачный вариант.

Фасон

Сегодня популярны не только объемные оверсайз модели, но и приталенные с подчеркнутой талией и расклешенной юбкой. Платье, полностью обтягивающее силуэт от груди до щиколотки – не актуально. При выборе отталкиваемся от особенностей своей фигуры. Если у вас идеальные пропорции – то приталенное подчеркнет все ваши достоинства. Если же имеются нюансы – выберите свободное платье. Некоторые модели идут с воротником-стойкой - удобный вариант для тех, кто не любит шарфы, но при этом носит пальто и шубы с V-вырезом. Главное, не выбирать воротник-хомут, он сейчас не в моде.

Фактура

Мы можем встретить платья как с гладкой фактурой, так и платья в рубчик, его еще называют платье-лапша. Гладкая фактура подойдет абсолютно всем, а вот «лапша» имеет свойства подчеркнуть наши особенности; тут главное выбрать платье свободного, неприлегающего силуэта.

Цвет

Всё-таки платье – это предмет гардероба, который находится у лица))), и его цвет лучше выбирать, исходя из природного колорита и цветотипа внешности. От цвета зависит многое: будете вы выглядеть свежей и отдохнувшей, с четким контуром лица или, наоборот, уставшей, с синяками под глазами.

Какой самый простой способ узнать свои цвета? Это обратиться к специалистам за палитрой. Если же не хотите заморачиваться, то по-простому: нам подойдут все цвета, которые есть в нашей внешности, а это цвет волос, бровей, губ, глаз (кроме зрачка) и при выборе белого цвета – это цвет белка и зубов. Сейчас в магазинах в основном представлены спокойные, неяркие оттенки. Выбирайте однородные цвета, без вкраплений (меланжа), так как меланж удешевляет внешний вид изделия.

Сочетание с обувью

Трикотажное платье сочетается практически с любой обувью. Все зависит от настроения всего образа и случая. Для более женственных луков подойдут сапоги-трубы и ботильоны. Для повседневных – жокейские сапоги, грубые ботинки.

Интересно выглядят образы в единой цветовой гамме, когда платье, обувь и колготки в близких цветах. Так мы создаем вертикаль цвета, тем самым себя вытягиваем и делаем стройнее. Колготки выбирайте в цвет обуви, чтобы не резать пропорции и не укорачивать свой рост. При желании их можно заменить на легинсы, в особенности это касается светлой обуви: в телесных колготках будет холодно, а светлые легинсы отлично дополнят образ.

Сочетание с верхней одеждой

Если мы рассматриваем платье миди с удлиненной верхней одеждой (шуба, пальто, пуховик), то правило одно: либо мы не видим платье совсем, либо оно выступает на 1,5-2 ладони. Если мы носим укороченный верх, такой как: куртка, дубленка, пуховик - то тут самое главное, чтобы наши пропорции не делились 1:1 (один к одному), какого-то изделия должно быть видно больше, какого-то меньше.

Трикотажное платье – хорошая инвестиция в свой зимний гардероб. Красиво. Уютно. Тепло. Не стоит себе отказывать в маленьких удовольствиях! Будьте привлекательными и не мерзните. Зима - не повод не быть красавицей!