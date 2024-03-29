7 стильных НЕТ, которые ДА

Дорогие девочки, всем привет! Очень часто на просторах Интернета встречаются публикации с явными стилистическими запретами на тренды, которые были когда-то в моде: оверсайз уже немоден, скинни нужно немедленно сжечь, укороченный пиджак выкинуть и т.д.

Я же считаю, что частица НЕ здесь неуместна. Стилист должен давать положительные советы и не быть категоричным. Да, джинсы-скинни какое-то время были не особо популярными, но если эта модель является базовой в вашем гардеробе и вам в них комфортно, то просто нужно научиться их носить в современной комбинаторике. Я против запретов! Ко всему можно и нужно подходить с головой.

Сегодня обсудим, как обойти запреты, которые попались в поле моего зрениям в последнее время.

Красные колготки – атнтитренд? Нет!

В зимнем сезоне красного цвета было ооооочень много и колготок в том числе. Но не нужно записывать их в антитренд, тем более красный цвет все еще на пике популярности. В моем гардеробе красные колготки были, есть и будут, независимо от ажиотажа, связанного с ними.

Фото: lamoda.ru, instagram.com*

Если же все-таки красные колготки намозолили ваш глаз, просто уберите их в ящик))) В какой-то момент они могут вас выручить: добавить красок или поддержать другой красный предмет в образе. А если вы только подошли к этому тренду и решились на них, то смело пробуйте! Ведь весна самое время для ярких красок!

Фото: lamoda.ru, instagram.com​*

Идеально будут сочетаться с мини и миди юбками, удлиненными жакетами. Если в пару к колготкам взять красную обувь, то ноги будут бесконечными.

Разный цвет денима в одном образе не сочетается? Сочетается!

Наоборот, разные оттенки голубого и синего интересно смотрятся в одном образе, получается игра родственных цветов. Например, джинсы могут быть темно-синего цвета, а рубашка светло-голубого.

Фото: 4forms.ru, lamoda.ru

В стилистике есть такое понятие, как канадский смокинг, это когда рубашка и джинсы выполнены из одной джинсовой ткани, то есть материалы совпадают по цвету и плотности. Найти такие вещи, как правило, можно в одном бренде. Но когда у вас вещи из разных магазинов, не страшно, если они отличаются оттенками. Носите и не переживайте, что у вас не канадский смокинг)))

Фото: lamoda.ru

Золото с серебром не комбинируем? Ещё как!

Комбинируем)) Сейчас даже продаются изделия, выполненные одновременно из двух металлов. Соответственно к ним легко подбирать другие украшения. А если у вас таковых нет, то не бойтесь, комбинируйте сами.

Фото: idol.ru, instagram.com​*, befree.ru

Например, кольца на одной руке могут быть и золотые, и серебряные, а серьги в серебре. Или надеть вместе две цепочки: одна из желтого металла, другая из белого. Никто не знает, как правильно. Знаете только вы! Ваши украшения – ваши правила!

Фото: lime-shop.com, zarina.ru

Колготки с босоножками не носим? Носим

Очень долгое время считалось, что колготки или носки с босоножками – это по-деревенски. Но сейчас это особый шик. Тем более такое разнообразие колготок нам предлагает мода: и плотные яркие, и ажурные, и с люрексом, и простые черные 20 ДЭН тоже носим.

Фото: lamoda.ru

Если выберем босоножки в тон колготок, визуально удлиним ноги и вытянем силуэт в целом. Но контрастные по цвету - тоже интересное решение. И любимые босоножки с колготками можно уже скоро надеть, не дожидаясь лета, когда все подсохнет.

Фото: loverepublic.ru, lichi.com, toptop.ru

Молочный с белым и правда выглядит плохо?

Белое с молочным сочетаем! Особенно весной, когда хочется уже перейти с темных комплектов на светлые. Многие боятся комбинировать эти два светлых оттенка в одном образе. А зря, образы получаются свежими, сложными и интересными.

Фото: lamoda.ru

Если же вам кажется, что молочный цвет становится «грязным» на фоне белого, то продублируйте один из цветов в другой вещи. Например, в сумке или обуви. И такого ощущения уже не будет. А вот комплименты точно соберете.

Фото: lamoda.ru

Белая обувь с черными колготками – точно ужас?

Еще немного про колготки))) В этом сезоне с ними связаны все образы! И да, контрастное сочетание черного и белого – всегда красиво. С черными колготками мы можем надеть как белые босоножки, так и белые лодочки.

Обратная история тоже может быть: белые колготки и черная обувь. Изящная обувь «не порежет» вам ноги и «не отнимет» роста! Выстраивайте весь образ в черном-белом сочетании, пусть это сочетание будет ключевой концепцией образа.

Фото: toptop.ru, vogue.mx, ekonika.ru

Девушкам размера плюс нельзя яркий цвет? Можно!

Девушкам плюс-сайз можно все! Девушка сама решает: хочется ей цвета в гардеробе или нет! Да, цвет больше привлекает внимание, чем ахроматический образ. И в той зоне, где он расположен, будет весь фокус. Но вы сами вправе выбрать эту область и решить, хотите вы ее подчеркивать или нет.

Фото: bluemoon-shop.ru, wildberries.ru

Фото: bluemoon-shop.ru, wildberries.ru, segurobrand.com

Дорогие девочки, не стоит себе ничего запрещать. Хочется экспериментов - экспериментируете! Когда, если не сейчас? Блистайте! Поражайте! Влюбляйте! Да здравствует свобода в моде!

