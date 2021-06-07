Только не пиджак! Актуальные жакеты 2021

Сегодня жакеты на пике популярности, их вариаций в моде 2021 настолько много, что обзор моделей пиджаков заслуживает отдельной статьи! Правда, что в моде укороченный? Можно ли носить приталенный или только объемный? Клетка или без рисунка?

Мне часто задают вопрос: что обязательно должно быть в гардеробе у каждой девушки? Ответить на него не так просто: у каждой свой образ жизни, свои цели и задачи, свой круг общения. И, соответственно, гардероб у каждой будет свой, индивидуальный. Но… Есть тройка вещей, которые я бы рекомендовала всем, независимо от профессии, возраста, размера одежды. Это актуального фасона белая футболка, джинсы и жакет. В принципе, это уже готовый образ, который прост и понятен большинству. И сегодня поговорим о жакетах.

Кстати, вы знали, что в женском гардеробе существует только жакет? Без разницы, укороченный он или с мужского плеча, он жакет, а не пиджак. А пиджак – это исключительно мужская вещь. А мы, девочки, носим жакеты!))))

У жакета множество плюсов:

Во-первых, жакет – это отличный инструмент для коррекции нюансов фигуры. Если его правильно подобрать, то жакет сможет визуально скрыть большую грудь, уменьшить размер плечей, спрятать животик, прикрыть бедра. А если жакет расстегнуть, то создаются вертикальные линии, которые зрительно сужают силуэт и делают нас немного выше.

Во-вторых, жакет создает в образе многослойность. А это уже не просто джинсы и футболка, это уже составной образ, который выглядит гораздо интереснее и смотрибельнее.

В-третьих, жакет добавляет статуса. Поэтому, когда у вас намечается официальное, деловое мероприятие, на котором нужно себя презентовать, жакет в образе возьмет на себя эту роль и удачно с ней справится.

И все это прекрасно, но нужно знать самое главные правила при подборе жакета. Его длина НЕ должна заканчиваться на самой широкой части бедра, иначе бедра будут выглядеть еще больше (первое фото на примере ниже).

При наличии большой груди лучше выбирать модели с вытачками и втачным рукавом, так жакет хорошо сядет и не добавит лишнего объема.

Ну, и, конечно, среди жакетов существуют тренды и актуальности.

Укороченный жакет

Укороченный жакет вернулся к нам после показа Celine в 2018 году и до сих пор актуален. Носим его с брюками/джинсами с высокой посадкой. Или в комплекте с мини-юбками, которых сейчас особенно много в масс-маркете.

Фото: youtube.com/channel/UCQkudT0SMm4gWfAQfiURbyw, quadrofeminino.com, thekit.ca

Где купить?

Фото: zara.com, lime-shop.ru, zara.com

Модно - яркий цвет

Этой весной «прививка цветом» стоит у многих, поэтому на улице можно встреть огромное количество ярких пятен: зеленых, розовых, фиолетовых, оранжевых… И это здорово! Мы устали от серости и с приходом лета цвет нам просто необходим. Особенно интересны яркие жакеты в сочетании с цветным низом, получается своеобразный колор-блок, главное, чтобы насыщенность верха и низа была одинаковой. Но и сам по себе цветной жакет в образе на фоне других нейтральных вещей выглядит ярко и приковывает взгляды. А самое главное – повышает настроение не только хозяйке, но и прохожим.

Фото: wheretoget.it, shop-stilist.ru, vogue.ua

Где купить?

Фото: zara.com

Клетка

Клетка – это классический принт для всего и для жакетов в том числе. Клетка – это всегда актуально, статусно, элегантно. Важно выбрать принт соразмерно масштабам тела. Помним: чересчур крупная и контрастная клетка добавляет объем.

Фото: comerblogaramar.com.br, harpersbazaar.com

Где купить?

Фото: lime-shop.ru, reserved.com, zara.com

Светлые оттенки

Светлые оттенки просто созданы для лета. Они освежают образ, придают ему легкость. Сочетаем их с таким же светлым низом, голубой джинсой или просто накидываем поверх легкого летнего платья. Но если же в пару к такому жакету добавить темный низ, то визуально верх будет казаться массивнее.

Фото: whowhatwear.com, beauty.ua

Где купить?

Фото: lime-shop.ru, zara.com

Гиперобъемный жакет

Жакет, который визуально больше вам на два размера – ХИТ. Этот жакет будто не ваш, а пиджак вашего мужчины. В этом вся и прелесть. Женская хрупкость на фоне грубости такого жакета (мужского пиджака) только усиливается. Оставьте его главным в образе, пусть только он будет объемным, а остальные вещи - прилегающего силуэта (велосипедки, легинсы, джинсы-скини).

Фото: avatars.mds.yandex.net, gettyimages.com, hipstamama.ru

Где купить?

Фото: reserved.com, zara.com, reserved.com



Приталенные жакеты

Параллельно с оверсайзом в моду 2021 возвращается женственность. А самое простое, как мы можем ее подчеркнуть - выделить талию. Поэтому наряду с гипержакетами актуальны приталенные, с вытачками или защипами в области талии. И обычный жакет легко приталить, просто добавьте поверх жакета ремень шириной не меньше 3 см, и женственный силуэт «песочные часы» готов.

Фото: whowhatwear.co.uk, popsugar.com, shop-stilist.ru

Где купить?

Фото: zara.com

Жакеты с разрезами

Элементы деконструкции коснулись всех предметов гардероба, и жакет не исключение. Прорези по окату рукава (там, где рукав втачивается) выглядят непривычно и необычно, но интересно. Незамеченной вы точно не останетесь, еще придется отвечать на вопросы, как так! - рукав оторвался)))) Шлица, переходящая в полноценный разрез на спине – акцентная и обращающая на себя внимание деталь. Образы с вещами сложного кроя всегда выглядят более выигрышно и не как у всех.

Фото: siammstore.ru, beautyplan.ru, stylist.co.uk, lime-shop.ru

Жакет – это «палочка-выручалочка» в гардеробе: и от холода спасет, и от солнца сбережет! Найдите один универсальный, нейтральный, базовый, который подойдет к любым вашим вещам, а второй, наоборот, заметный, необычный, который расскажет о вас без слов.

И хорошего лета!