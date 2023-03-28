9 вещей, от которых мужчины теряют дар речи

Дорогие девочки, всем привет. Какие же всё-таки вещи на нас нравятся мужчинам? Мы провели опрос среди дам разного возраста на тему привлекательных женских вещей с точки зрения мужских глаз.

Интриги не будет! Все оказалось достаточно стереотипно. Но интересно… Все, что можно открыть, открываем, все, что можно показать – показываем))) Если вы девушка в поиске, берите на заметку!

А мы рассмотрим с точки зрения современности 9 самых топовых, с точки зрения мужчин, женских вещей. И узнаем, как их носить и с чем сочетать, чтобы выглядеть модно и стильно.

Джинсы-скинни

«Любые джинсы-скинни)) чем уже, тем лучше))….Причем у меня размер 52!)) вообще это не смущает их))»

Многие стилисты ратуют за то, чтобы отправить эти джинсы «в топку», но не будем горячиться. Если они нравятся вам и вашему мужчине, уверенно их носим. Но носим с удлиненными верхами: жакетами, свободными футболками и лонгсливами, худи, свитерами.

Главное, чтобы паховая зона была прикрыта! И для баланса обтянутых джинсами ног добавляем обувь с утолщенной подошвой: кеды, кроссовки, лоферы, броги. Также джинсы можно носить по типу легинсов, надевая поверх плотные носки с кроссовками или с сапогами с широким голенищем.

Топ с декольте

«Мой в восторге от всего, что с декольте. Банально, но факт.»

Грудь во все времена будоражила мужчин, поэтому декольте - самый простой способ привлечь внимание как к портретной зоне, так, само собой, и к груди. В пару к такому топу берем что-то лаконичное. Например, брюки-палаццо или юбку-макси.

Так сохранится грань между сексуальностью и вульгарностью. Немного показали и оставили «пищу для размышлений»))))

Образ куклы Барби

«А у моего бзик на образ куклы «Барби». Такой, застрял в 90-х, видимо… Красное короткое платье с вырезом, белый распущенный блонд и шпильки…»

Образ в духе сегодняшнего времени и стиля барбикор. Оказывается, некоторым мужчинам нравится розовый цвет. Цвет наивности, легкости, беззаботности. Но Барби из 2000-х немного выросла, ее блонд стал ухоженнее, а юбка мини переросла в миди.

Белые брюки

«Муж любит на мне свободные белые брюки, которые слегка просвечивают. Совсем чуть, в рамках приличия, с телесными стрингами норм без пошлости.»

«Выше писали про белые брюки, подпишусь тоже под этим. Действует на мужчин магически, мой первый роман начался именно тогда, когда я была в белых брюках, они обтягивали попу и внизу были немного клеш. Как сказал потом парень, ты мне нравилась всегда, но увидел тебя в этих брюках, и мне захотелось, чтобы ты стала моей.»

Белые брюки, обтягивающие ягодицы – лидеры в «любимчиках» у мужчин. Нюанс: белье под брюки берем бесшовное бежевое или белое.

Как носим? Если наша цель привлечь внимание к ягодицам, то в пару к брюкам берем блузки, топы и заправляем их или носим с укороченным жакетом. Особенно интересны черно-белые сочетания или полностью светлый образ, например, белые брюки, бежевая блузка и бежевые лоферы.

ЕГО рубашка

«Любит если надеваю ЕГО рубашки…»

Именно ЕГО, а не купленную в женском отделе оверсайз рубашку))) Она наделяет нас мужской энергетикой и делает хрупкими и беззащитными) В идеале носим утром на голое тело, но можно и в повседневной жизни. Надеваем расстегнутую рубашку с джинсами и майкой. Для легкости немного подкатываем рукав.

Красные туфли

«Мой начальник, мне кажется, взял меня на работу только благодаря ядовито-красным лодочкам, в которых я пришла на собеседование. А я их надела, посмотрев фильм «Дьявол носит Prada.»

Красный на мужчин действует так же, как красный на быков)))) И это касается не только обуви, а абсолютно всех предметов гардероба. Но в опросах лидируют именно лодочки.

Сейчас актуальны лодочки с острым носом. Высота каблука может быть как 3 см, так и 10-12 см. Выбирайте, как вам удобнее. Туфли могут быть единственным цветовым акцентом в образе, но также их можно закоординировать, например, красной помадой.

Черные капроновые колготки 20-40 ДЭН

«Чулки или колготки - мой не разбирает, главное, чтобы были черными и прозрачными…»

Как прекрасно, что такие колготки будоражат умы мужчин и снова актуальны в моде. Вдохновляемся новыми коллекциями Saint Laurent и Prada. И носим с платьями-футлярами, юбками-карандашами и, конечно же, с лодочками! Можно и с красными))

Платье или топ с открытой спиной

«У меня был классный черный топ, сзади на спине три золотые цепочки на голое тело, 44 размера….. Оочень привлекал внимание мужчин!»

Мой муж в свое врем купился именно на открытую спину! Это еще один способ покорить мужчину. Спереди все прилично, а сзади – «вау-эффект». В таком образе важен выбор белья, точнее, он его не подразумевает. Поэтому платье с открытой спиной - вариант только для девушек с небольшой грудью. И никаких силиконовых полосочек!!!

Платье-комбинация

«Мой друг путал и путает до сих пор комбинацию и платье-комбинацию, просит, что бы я надевала ее почаще.»

Платье-комбинация – это настооооолько универсальная вещь! Тут уж точно и в пир, и в парк! Вещь, которая адаптируется под любой случай, а еще и нравится мужчинам, должна быть в гардеробе у каждой из нас))).

На что обратить внимание? На ширину бретелей: чем больше ваша грудь, тем шире должны быть бретели. А вот с чем носить?

Тут полет фантазии не ограничен. С кедами и кардиганом, с косухой и ботинками, с джинсовкой и казаками, с жакетом и каблуком - и это лишь небольшой перечень. Цвет комбинации может быть как базовый (черный, бежевый), так и ярких цветов.

Девочки, хотим поблагодарить всех вас, кто поделился с нами своими наблюдениями и мыслями… Мы - женщины, и да, мы хотим нравиться мужчинам. Но! Угождать их вкусам или носить то, что нравится нам, решаем только мы!