Тренды осень-зима 2020-2021. Всё самое актуальное!

Наш стилист составил наглядный гид по всем главным тенденциям холодного сезона: от перчаток и воротничков до практичных кардиганов. Поговорим о том, что носить осенью и зимой 2021 - какие аксессуары, предметы одежды и фасоны, что и с чем сочетать.

Покупаем хорошую базу (на осень - тренч или пальто, зимой - пуховик). А если с базой у вас все в порядке, то стоит присмотреться к трендам этого сезона и разнообразить свой гардероб. Благо, что мода стала не столь стремительной и многие тренды идут с нами не первый сезон.

Жилет

Фото: zarina.ru

В этом сезоне жилеты не сдают своих позиций, мы все еще носим вязаные. Но также к нам вернулись стеганые, дутые жилеты. А это очень удобно и практично, в особенности для тех, кто ходит пешком и гуляет с детками. Пока еще не так прохладно, носим их самостоятельно с худи и толстовками. А когда станет холодно, пробуем надевать на тонкие куртки и даже на пальто. Длину жилета выбирайте комфортную для вас: он может быть как коротким, так и удлиненным. Главное, чтобы жилет не обтягивал, был достаточно свободным.

Фото: www.vogue.ru

Фото: www.vogue.ru, condenast-media.gcdn.co

Бахрома

Фото: www.zara.com

Бахрома – это дань 70-м годам, эпохе хиппи. В этом сезоне ее много. Она и на рубашках, и на куртках, и на сумках, и на шарфах и даже на пальто, как у Bottega Veneta. Наверное, отважится на такое пальто далеко не каждая модница. Но вот рубашки смотрятся очень интересно и самобытно. Можно поиграть и создать весь образ в духе эпохи, добавив к рубашке джинсы клеш и казаки. А можно сделать такую рубашку акцентной в casul образе.

Фото: www.vogue.ru

Фото: www.vogue.ru, condenast-media.gcdn.co

Перчатки

Фото: www2.hm.com

Перчатки с нами всегда. Но именно в этом сезоне им отводится отдельная роль. Они нужны не столько для тепла наших рук, сколько для красоты и завершённости образа. Их мы можем носить уже сейчас, сочетая с достаточно легкой одеждой. Они могут быть из тюля, сетки – для романтических, женственных образов; из кожи – для драматичных и сексуальных; из трикотажа – для casual и спортивных. Цвет перчаток выбираем исходя из общей цветовой гаммы образа. Они могут быть в цвете плечевого изделия (пиджак, пальто, куртка), плавно продолжая и удлиняя линию руки, могут дополнять один из цветов в образе, а могут быть самостоятельным элементом образа.

Фото: www.vogue.ru

Фото: condenast-media.gcdn.co, www.vogue.ru

Принт пэчворк

Фото: www.zara.com

Принт пэчворк у многих ассоциируется с бабушкиным рукоделием и исключительно с бежево-коричневой гаммой. Хотя этот принт тоже родом из 70-х годов, его активно использовали хиппи. В этом сезоне дизайнеры постарались и представили нам новое прочтение данного принта, где он выглядит достаточно жизнерадостно и оптимистично. Теперь это не только сшитые между собой кусочки ткани, но и нарисованные на ткани. Пэчворк точно добавит яркости и индивидуальности вашему гардеробу. Особенно интересно смотрятся вещи из разных кусочков джинсовой ткани.

Фото: www.vogue.ru

Фото: www.vogue.ru

Легинсы

Фото: www.bershka.com

Многие и не расставались с таким предметом гардероба, как легинсы. Хотя на какой-то промежуток времени они нас и покидали. Но быстро вернулись. Потому что они удобные. Носим их вместо колготок с туфлями и босоножками в сухую и прохладную погоду. В пару к легинсам берем пиджак-оверсайз. Либо покупаем их в комплекте с платьем (в одном цвете и из одной ткани) и носим комплектом. Некоторые из дизайнеров представили нам латексные легинсы. Но с ними нужно быть особенно аккуратными, чтобы не сделать образ пошлым и вульгарным. Сочетайте такие легинсы с базовыми, простыми по фасону и спокойными по цвету вещами. Самое главное – прикрываем паховую зону, то есть носим легинсы только с удлинённым верхом.

Фото: www.vogue.ru

Фото: www.vogue.ru

Кожа

Фото: www.zara.com

Кожа — это уже классика. Я не помню ни одного сезона без кожи, как осеннего, так и зимнего. Летом в ней жарко, а зимой – отлично. Если в вашем гардеробе уже есть кожа в стандартном черном цвете (хотя она тоже на пике популярности), присмотритесь к цветной (коричневой, бордовой, оливковой). Кожа априори добавляет образу брутальности и сдержанности. Делает образ драматичным и дорогим. Из кожи может быть абсолютно любой предмет гардероба, от топа до плаща. С ней мы еще не скоро попрощаемся.

Фото: www.vogue.ru

Фото: www.vogue.ru

Разрезы

Фото: www.zara.com

Принципы деконструкции активно используются дизайнерами в создании одежды. Чему свидетельствуют многочисленные вырезы и разрезы. Теперь разрез не только на подоле юбки и платья, но и на джинсах и брюках. На показах было замечено много изделий с разрезами на рукавах, по шлицам пиджака. Это может быть простая базовая вещь, но с интересным разрезом. Такие изделия выглядят интересно и неизбито.

Фото: www.vogue.ru, condenast-media.gcdn.co

Фото: www.vogue.ru

Объемные рукава

Фото: www.zara.com

К рукавам в этом сезоне особое внимание. Практически каждый дизайнер не обошел их стороной и сделал акцентными. Объемные рукава задают настроение всего образа, делая его торжественным. С помощь таких рукавов легко скорректировать пышные бедра, сместив акцент в верхнюю часть образа.

Фото: www.vogue.ru, condenast-media.gcdn.co

Фото: www.vogue.ru

Воротничок

Фото: www.zara.com

Воротничок этого сезона – отложной, нарочито подчеркнутый. Образ с ним становится по-детски кукольным, наивным, с долей романтики. С акцентным воротником могут быть как блузки, рубашки, платья, так и может быть съемным, отдельным аксессуаром. Такую деталь не прячем, носим поверх кардиганов, свитеров, джемперов. А также поверх верхней одежды: курток, плащей.

Фото: www.vogue.ru

Фото: www.vogue.ru

Костюм с юбкой

Фото: www2.hm.com

Брючный костюм стал уже базой в гардеробах большинства девушек. Но в этом сезоне дизайнеры предлагают нам разнообразить офисный гардероб и добавить в него костюм с юбкой. Выглядит такой костюм элегантно, сдержанно. Что просто идеально для дресс-кода и учебы. Весной мы носили такие двойки с мини, сейчас носим с миди.

Фото: condenast-media.gcdn.co, www.vogue.ru

Фото: condenast-media.gcdn.co, www.vogue.ru

Я представила вам только небольшой перечень трендов, на самом деле их огромное количество. Но на мой взгляд, эти одни из самых носибельных и легко вписывающихся в гардероб. Наверное, я повторюсь, но не стоит бездумно ходить на шопинг.

Проанализируйте тренды, выберите наиболее понравившиеся, примерьте их на свой гардероб, составьте образы с ними. И только потом покупайте вещи. Так они будет работать и приносить удовольствие, а не бездумно лежать на полке. Удачного вам шопинга!