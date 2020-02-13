Форум
Мила Люханова
Мода

Модные тренды. Носим вещи из гардероба любимого мужчины!

12 вещей из мужского гардероба, которые стоит забрать себе. Фото образов!

Самые актуальные женские вещи чаще можно найти именно в мужских отделах! Рассказываем, к чему присмотреться в гардеробах мужчин и как все это носить.

Сегодня я бы хотела затронуть щепетильную тему, которая так рьяно поднимается модным сообществом не один год – это отсутствие каких-либо гендерных рамок, то есть различия между мужским и женским. Лично мне такое отсутствие по душе. Я очень люблю «захаживать» в гардероб к моему мужу. А вот муж – против, на женское он не покушается, да и свое давать напрокат не особо желает. Но раз мне надо – то надо.

Почему мне нравятся вещи мужа? Они обладают определенной энергетикой, честно))). По сравнению с аналогичными женскими, они сделаны из более качественных материалов. С модой на оверсайз мужские вещи в вашем размере – отличное решение. А с модой на 80-е с объемными плечами - пиджак любимого – то, что надо. Стоит понимать, что ваш любимый не баскетболист ростом 2 метра и не раскачанный бодибилдер. А примерно чуть выше вас ростом и немного объемнее. А у кого параметры расходятся кардинально, то всегда можно зайти в мужской отдел в магазине.

Мужские вещи достаточно необычно смотрятся в женском гардеробе, и не все осмелятся на такой оверсайз. Вдохновиться и повторить можно луки американской модели Хейли Бибер. На сегодняшний день она считается топовой модницей, Хейли предпочитает безразмерные вещи и замечательно компонует их с более женственными.

Заимствуя вещи из гардероба любимого, придерживайтесь главного правила: объемные вещи органично смотрятся в сочетании с чем-то более женственным.

Футболка, майка

Самое простое, с чего можно начать «заимствование», — это, конечно же, футболка. Она даст нужный оверсайз. Заправляем футболку в джинсы, брюки или носим навыпуск с шортами и велосипедками. Можно примерить и майку-«алкоголичку», они в этом сезоне особенно популярны. Сочетаем такую майку с широкими брюками. Если же на данный момент у вас нет молодого человека или ваши размеры не совпадают, идите в мужской отдел. Там футболки отличного качества, и, как правило, плотнее. Главное, выбрать свой размер: если вы носите размер M, то и покупаем М.

 

Рубашка

Мужская рубашка на женском теле выглядит особенно сексуально. Это нам продемонстрировали многие героини мелодрам. Ну а мы берем ее по принципу «нужного оверсайза». Такая рубашка просторная, под нее легко можно надеть водолазку, и в принципе носить разными способами. Эти рубашки возможны не только белого цвета, но и любого другого, который вам нравится. Однако у такой рубашки могут быть очень длинные рукава, мы можем их закатать в 3/4, либо оставить их длинными, так как это один из трендов сезона. Интересно будут смотреться рукава рубашки, выглядывающие из рукава пиджака. В этом сезоне используем новый трюк – это браслеты поверх рукава рубашки, да и любых рукавов. Выглядит это неизбито и по-новому. Пользуемся, пока это не стало массовым.

 

 

Худи

Худи или толстовка – за ними тоже идем в шкаф любимого. Они дадут нам нужную длину, прикроют бедра. Тогда как в женских отделах худи обычно коротковаты и заканчиваются в самом широком месте, а мы этого не хотим. И капюшон в мужском изделии более глубокий, чем в женском. Он отлично спасает от ветра. Носим такое худи в привычном спортивном стиле с брюками, кроссовками, ботинками. Или же сочетаем на контрасте с женственными легкими шифоновыми платьями, шелковыми юбками, дополняем как обувью на плоском ходу, так и на каблуке. Мне очень нравится сочетание брутального мужского и изящного женского.

 

Водолазка, свитер

Водолазка – это давно уже базовая вещь не только в женском, но и в мужском гардеробе, в особенности в холодное время года. Поэтому, если вдруг вы не обзавелись своей, идите все туда же))) - к мужу. На вас она сядет свободно, не будет сильно обтягивать. Плюс – модные длинные рукава. Также в мужском отделе можно найти интересные принты на свитерах, более брутальные. А если свитер удлиненный – это еще лучше. Можно надеть его как свободное платье, так и подпоясав его ремнем, обозначив талию. А еще с такими свитерами носим всеми любимые скинни. Свитер прикрывает паховую зону, не акцентирует на слишком облегающем силуэте.

 

Пиджак

С модой на 80-е годы к нам вернулись пиджаки с мужского плеча. У такого пиджака прямой силуэт и четкая линия плеч. На женской фигуре он смотрится немного гипертрофировано, но в этом и фишка. В женских отделах такой пиджак найти сложновато, зато в мужских есть всегда. Пожалуй, это моя самая любимая вещь.

Носить его можно нараспашку, создавая в образе вертикали, которые нас стройнят, а можно с ремнем, сделав акцент на талии и удлинив тем самым ноги. Плюсы такого пиджака – это его длина, качество ткани.

 

Пальто, плащ

Классические пальто или тренч тоже можно позаимствовать, если вы хотите получить объемный оверсайз силуэт. Такие вещи хорошо вписываются в минималистический стиль. Как правило, они нейтральных базовых цветов, без лишних деталей. Под такие вещи спокойно надеваем пиджак, худи, свитера.

 

Брюки, джинсы

Уже несколько сезонов подряд с нами мода на объемные брюки, которые выглядят явно большими по размеру. Носить такие брюки осмелится не каждая, но многие модницы экспериментируют. Здесь самое главное правило – подпоясать брюки ремнем, создав дополнительные складки в поясе. Такой прием, к сожалению, подойдет только худеньким девушкам, до размера S. Всем остальным он добавить объема. Внизу чаще всего брюки длинные, поэтому закатываем их. Носим на сочетании с более женственным, с каблуками.

 

Джоггеры

Джоггеры – это спортивные брюки, зауженные книзу, с манжетами. Преимущество мужских моделей перед женскими – это объем. Тренд на джоггеры пришел к нам с улицы, причем носим мы их именно с удлиненным верхом (пальто, плащ, шуба) и худи. Такой образ идеален для выходного дня: расслабленный, непринуждённый.

 

Вариантов заимствования в мужском гардеробе гораздо больше, чем я показала. Вы видите лишь то, что нравится мне самой. При желании можно взять все, что угодно. Главное, чтобы вещи нравились и подходили вам. Это может быть не только одежда, но и аксессуары, к примеру, часы, или головные уборы, шарфы, сумки. Все-таки есть плюс в отмене гендерных рамок. Но, наверное, только в одном направлении: из мужского в женский. К иному порядку многие еще не готовы. Нам дико видеть мужчину в юбке, на каблуках и при маникюре. Нам это не понятно. Может, это и к лучшему, а может, со временем будет и по-другому. Ну а пока….. активно пользуемся мужским гардеробом!

Мода
