Модные тренды. Носим вещи из гардероба любимого мужчины!

Самые актуальные женские вещи чаще можно найти именно в мужских отделах! Рассказываем, к чему присмотреться в гардеробах мужчин и как все это носить.

Сегодня я бы хотела затронуть щепетильную тему, которая так рьяно поднимается модным сообществом не один год – это отсутствие каких-либо гендерных рамок, то есть различия между мужским и женским. Лично мне такое отсутствие по душе. Я очень люблю «захаживать» в гардероб к моему мужу. А вот муж – против, на женское он не покушается, да и свое давать напрокат не особо желает. Но раз мне надо – то надо.

Почему мне нравятся вещи мужа? Они обладают определенной энергетикой, честно))). По сравнению с аналогичными женскими, они сделаны из более качественных материалов. С модой на оверсайз мужские вещи в вашем размере – отличное решение. А с модой на 80-е с объемными плечами - пиджак любимого – то, что надо. Стоит понимать, что ваш любимый не баскетболист ростом 2 метра и не раскачанный бодибилдер. А примерно чуть выше вас ростом и немного объемнее. А у кого параметры расходятся кардинально, то всегда можно зайти в мужской отдел в магазине.

Мужские вещи достаточно необычно смотрятся в женском гардеробе, и не все осмелятся на такой оверсайз. Вдохновиться и повторить можно луки американской модели Хейли Бибер. На сегодняшний день она считается топовой модницей, Хейли предпочитает безразмерные вещи и замечательно компонует их с более женственными.

Заимствуя вещи из гардероба любимого, придерживайтесь главного правила: объемные вещи органично смотрятся в сочетании с чем-то более женственным.

Футболка, майка

Самое простое, с чего можно начать «заимствование», — это, конечно же, футболка. Она даст нужный оверсайз. Заправляем футболку в джинсы, брюки или носим навыпуск с шортами и велосипедками. Можно примерить и майку-«алкоголичку», они в этом сезоне особенно популярны. Сочетаем такую майку с широкими брюками. Если же на данный момент у вас нет молодого человека или ваши размеры не совпадают, идите в мужской отдел. Там футболки отличного качества, и, как правило, плотнее. Главное, выбрать свой размер: если вы носите размер M, то и покупаем М.

Рубашка

Мужская рубашка на женском теле выглядит особенно сексуально. Это нам продемонстрировали многие героини мелодрам. Ну а мы берем ее по принципу «нужного оверсайза». Такая рубашка просторная, под нее легко можно надеть водолазку, и в принципе носить разными способами. Эти рубашки возможны не только белого цвета, но и любого другого, который вам нравится. Однако у такой рубашки могут быть очень длинные рукава, мы можем их закатать в 3/4, либо оставить их длинными, так как это один из трендов сезона. Интересно будут смотреться рукава рубашки, выглядывающие из рукава пиджака. В этом сезоне используем новый трюк – это браслеты поверх рукава рубашки, да и любых рукавов. Выглядит это неизбито и по-новому. Пользуемся, пока это не стало массовым.

Худи

Худи или толстовка – за ними тоже идем в шкаф любимого. Они дадут нам нужную длину, прикроют бедра. Тогда как в женских отделах худи обычно коротковаты и заканчиваются в самом широком месте, а мы этого не хотим. И капюшон в мужском изделии более глубокий, чем в женском. Он отлично спасает от ветра. Носим такое худи в привычном спортивном стиле с брюками, кроссовками, ботинками. Или же сочетаем на контрасте с женственными легкими шифоновыми платьями, шелковыми юбками, дополняем как обувью на плоском ходу, так и на каблуке. Мне очень нравится сочетание брутального мужского и изящного женского.

Водолазка, свитер

Водолазка – это давно уже базовая вещь не только в женском, но и в мужском гардеробе, в особенности в холодное время года. Поэтому, если вдруг вы не обзавелись своей, идите все туда же))) - к мужу. На вас она сядет свободно, не будет сильно обтягивать. Плюс – модные длинные рукава. Также в мужском отделе можно найти интересные принты на свитерах, более брутальные. А если свитер удлиненный – это еще лучше. Можно надеть его как свободное платье, так и подпоясав его ремнем, обозначив талию. А еще с такими свитерами носим всеми любимые скинни. Свитер прикрывает паховую зону, не акцентирует на слишком облегающем силуэте.

Пиджак

С модой на 80-е годы к нам вернулись пиджаки с мужского плеча. У такого пиджака прямой силуэт и четкая линия плеч. На женской фигуре он смотрится немного гипертрофировано, но в этом и фишка. В женских отделах такой пиджак найти сложновато, зато в мужских есть всегда. Пожалуй, это моя самая любимая вещь.

Носить его можно нараспашку, создавая в образе вертикали, которые нас стройнят, а можно с ремнем, сделав акцент на талии и удлинив тем самым ноги. Плюсы такого пиджака – это его длина, качество ткани.

Пальто, плащ

Классические пальто или тренч тоже можно позаимствовать, если вы хотите получить объемный оверсайз силуэт. Такие вещи хорошо вписываются в минималистический стиль. Как правило, они нейтральных базовых цветов, без лишних деталей. Под такие вещи спокойно надеваем пиджак, худи, свитера.

Брюки, джинсы

Уже несколько сезонов подряд с нами мода на объемные брюки, которые выглядят явно большими по размеру. Носить такие брюки осмелится не каждая, но многие модницы экспериментируют. Здесь самое главное правило – подпоясать брюки ремнем, создав дополнительные складки в поясе. Такой прием, к сожалению, подойдет только худеньким девушкам, до размера S. Всем остальным он добавить объема. Внизу чаще всего брюки длинные, поэтому закатываем их. Носим на сочетании с более женственным, с каблуками.

Джоггеры

Джоггеры – это спортивные брюки, зауженные книзу, с манжетами. Преимущество мужских моделей перед женскими – это объем. Тренд на джоггеры пришел к нам с улицы, причем носим мы их именно с удлиненным верхом (пальто, плащ, шуба) и худи. Такой образ идеален для выходного дня: расслабленный, непринуждённый.

Вариантов заимствования в мужском гардеробе гораздо больше, чем я показала. Вы видите лишь то, что нравится мне самой. При желании можно взять все, что угодно. Главное, чтобы вещи нравились и подходили вам. Это может быть не только одежда, но и аксессуары, к примеру, часы, или головные уборы, шарфы, сумки. Все-таки есть плюс в отмене гендерных рамок. Но, наверное, только в одном направлении: из мужского в женский. К иному порядку многие еще не готовы. Нам дико видеть мужчину в юбке, на каблуках и при маникюре. Нам это не понятно. Может, это и к лучшему, а может, со временем будет и по-другому. Ну а пока….. активно пользуемся мужским гардеробом!