6 самых модных брюк весны 2021

Именно весной мы так хотим оживить новыми красками свой гардероб. Начинаем задаваться вопросами актуальности: что модно, что не модно, примеряем на себя модные тренды. И это просто замечательно!

Сегодня мне бы хотелось показать вам модные брюки - 6 тенденций весны 2021. Рассмотрим именно модные брюки, потому что классические деловые модели с нами всегда.

Брюки-палаццо

Фото: lichi.com

Брюки-палаццо – это тот случай, когда модель брюк одновременно и классика, и тренд. Эта модель с нами всегда, но именно сейчас она считается самой популярной. Палаццо уместны и в офисе, и на празднике, и в повседневной жизни.

Фото: stil.mirtesen.ru, woahstyle.com, modesens.com

Их носят не только с каблуками, они хорошо сочетаются с кроссовками, лоферами, брогами. Палаццо замечательно работают на коррекцию силуэта: акцентируют талию, скрывают нюансы бедер и животика и делают ноги бесконечными. А если желаете усилить эффект бесконечности, выбирайте брюки со стрелками.

Фото: popsugar.com, stylecaster.com, imgur.com

Кожаные брюки

Фото: lichi.com

Про кожаные брюки тоже можно сказать, что это классика. Но именно в начале весны они просто необходимы гардеробу. Когда на улице слякоть, грязь и все тает, за чистоту кожаных брюк можно не переживать - тряпочка и теплая вода их спасут.

Фото: femmie.ru, shop-stilist.ru, whowhatwear.com

У них есть еще плюс: когда на улице нестабильная температура, кожаные брюки не дадут замерзнуть. Для модного образа рассмотрим кожаные брюки в ярких цветах или необычной выделке (кожа под крокодила) и поиграем на сочетании фактур: кожа с шерстью, кожа с шелком. Будем надевать брюки с теплыми свитерами или легкими блузками.

Фото: whowhatwear.com, ladysovet.ru, popsugar.com

Трикотажные брюки

Фото: 2.hm.com

Трикотажные брюки мало того, что удобные, так еще и модные. Они «палочка-выручалочка» для активных, подвижных девушек, в особенности для мам с маленькими детишками.

Фото: pullandbear.com, fashion.hola.com, fashionisers.com

Выбирайте широкие, свободные модели. Они станут основой при составлении расслабленных повседневных образов. Сочетаем их с удлиненными худи, свитшотами, свитерами.

Фото: fashiontogo-ftg.com, zen.yandex.ru, instagram.com/hey_irma

Брюки с разрезами

Фото: shop.mango.com

Разрезы сейчас безумно популярны. Они повсюду. И даже на брюках (по низу брючины и на коленках). Разрезы внизу создают дополнительные вертикальные линии, а значит, вытягивают ноги и делают их стройнее.

Разрезы на коленках – это что-то новенькое и необычное. Брюки с такой деталью добавят изюма в любой минималистичный образ.

Фото: refinery29.com, manrepeller.com, stil.mirtesen.ru

vogue.ru, pinterest.ru

Брюки с отдельным поясом

Фото: lichi.com

Это тоже вариация на тему разрезов. Но в данном случае у брюк отрезан пояс. Интересно? Да! Но модель не для всех. Здесь нужна идеальная талия, так как все внимание будет приковано к ней.

Сочетаем такие брюки с короткими топами и жакетами с мужского плеча, чтобы понизить градус оголенности тела))))

Фото: nymag.com, lichi.com, vogue.com

Брюки со штрипками

Фото: zara.com

Штрипка – это такая перемычка внизу брючины, соединяющая ее с двух сторон, как у гамаш))) Штрипка – это интересная деталь, которая притягивает внимание и добавляет образу драматичности и спортивности одновременно, а еще подчеркивает стройность щиколотки.

Штрипки обязательно нужно показывать, ни в коем случае не прятать в ботинок или сапог. Хорошо сочетаются с обувью на плоском ходу. С каблуками рекомендуется надевать штрипки поверх обуви, а не внутрь.

Фото: styledumonde.com, harpersbazaar.com, buro247.ua

Сочетаем такие брюки с объемным верхом: жакетами, свитерами, бомберами, рубашками. Если хотите увести образ больше в спортивную тематику, добавьте бейсболку. А если хотите добавить контраста, то возьмите обувь в противоположном цвете к брюкам. К примеру, черные брюки, белые ботильоны.

Фото: thezoereport.com, styledumonde.com, whowhatwear.com.au

Я вам рассказала про самые модные модели брюк и, надеюсь, каждая из вас найдет что-то для себя. Не затронула только брюки с низкой посадкой, хотя на подиуме они уже второй сезон. Но на практике такие брюки мало кого красят, так как очень сильно искажают природные пропорции тела. А каждая из нас мечтает быть пропорционально сложенной.

Поэтому обратите свои взоры на выигрышные для вашей фигуры тренды. Пусть в гардеробе будет не только классика, но и нечто этакое, необычное, завлекательное, новое. Позвольте себе быть на гребне моды!)))))