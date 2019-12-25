Новогодний образ 2020: наряд для праздника и повседневной жизни

В преддверии самого таинственного и желанного праздника года перед многими стоит вопрос не только «что подарить», но и «какой наряд выбрать». Все мы хотим выглядеть достойно. И обязательно нужно прикупить что-то новенькое. Ведь как гласит вековая традиция? В новый год - с новой вещью. А потом не знаем, куда же деть эту красоту. И висит она сама по себе на плечиках весь оставшийся год.

Сегодня мне бы хотелось показать вам, какие наряды подойдут для встречи 2020 года и как дальше мы можем применить их в повседневной жизни. Многих девушки при подборе наряда для новогодних праздников ставят условие: наряд должен быть универсальным - и на праздник, и в жизнь. И это здорово. Так как весь мир ратует за разумное потребление. И мы тоже стараемся не отставать.

Два главных условия при создании новогоднего образа:

Заметные аксессуары

Праздничный макияж и прическа

Если вы выполните два этих условия, ваш образ без сомнений будет казаться праздничным, даже если вы наденете простую белую рубашку и джинсы.

Для тех, кто предпочитает выбирать цвет наряда в соответствии с китайским календарем (наступает год белой металлической крысы), стоит отдать предпочтение белому и всем оттенкам серого, а также благородным пастельным цветам, серебристому (пайетки).

Универсальное платье-футляр

Платье-футляр – это вложение в свой гардероб, в особенности для тех, кто работает в офисе. В нем хоть куда. Но нам на Новый год. Поэтому дополняем такое сдержанное и элегантное платье аксессуарами по полной: клатч, туфли или босоножки, серьги, браслет или кольца. Мы должны сиять, чтобы наряд заиграл по-особенному. Ну, и, конечно, не забываем про мейк и прическу.

На праздник

На каждый день

Платье в цветочный принт

Многие считают, что такое платье только для теплого времени года. Но почему бы не надеть его и на праздник, в особенности юным и романтичным красавицам? Цветочный принт вне сезона. Самый популярный на сегодняшний день – это цветы на черном фоне. Размер принта выбирайте в соответствии с вашими пропорциями (для более крупных – большие и разреженные цветы, для маленьких – мелкие и средние). А после череды праздников носим такое платье со свитером крупной вязки, плотными колготками и грубыми ботинками. Играем на контрасте.

На праздник





На каждый день

Платье-комбинация или юбка из сатина

Платье-комбинация – это отличная альтернатива для платья. Шелковая ткань имеет блеск, что говорит о ее нарядности. Выбираем длину миди и бретельки в соответствии с параметрами (для худеньких – тонкие, для более пышных – широкие). Цвет по желанию, но лучше взять из своей природной палитры. Дополняем красивыми серьгами, либо несколькими цепочками, и обязательно - босоножки.

С юбкой примерно так же. Стоит подобрать верх: это может быть интересная блуза, необычный топ, а может быть простая рубашка. Цвет верха может как совпадать с цветом юбки (монохром), так и отличаться (контраст). Оба варианта будут смотреться интересно.

После череды праздников эти вещи легко трансформируются в повседневные образы. Добавляем теплый свитер и ботильоны или кардиган и ботинки. И вы девушка в стиле smart-casual.

На праздник



На каждый день

Комбинезон

В последнее время комбинезон не теряет свои обороты и выступает замечательной альтернативой платью. На праздник надеваем комбинезон как самостоятельный элемент. Оттеняем его массивными украшениями и каблуками. Ну а дальше носим на работу с водолазкой или пиджаком, дополняя удобной обувью. К комбинезону можно добавить ремень, тем более, если талия отрезная. Если желаете разбить силуэт – добавьте контрастный по цвету, а если наоборот вытянуть - то в цвет.

На праздник

На каждый день

Брючный костюм

Не перестаю петь оду костюмам. Костюм — это ответ на вопрос, когда «нечего надеть». Купив однажды качественный и стильный вариант, вы сможете носить его долго и счастливо. И составите при этом огромное количество образов как с верхом, так и с низом. Сделайте себе подарок к празднику – купите хороший брючный костюм. И статус «мисс элегантность» на вечеринке вам обеспечен.

На праздник

На каждый день

Пайетки

К пайеткам больше всего вопросов. И в магазинах таких нарядов - «глаза разбегаются». Ну а почему бы в самую главную ночь года и не посиять?! Если требует душа, берем и сияем! Только немного подумаем и купим не платье, а, к примеру, топ и блузку. Эффект будет тот же, а потом эти вещи пригодятся, тогда как платье осядет в гардеробе. Понятно, что в офис пайетки не подойдут. Но вот в театр, ресторан или на встречу с подругами – отличное дело. В сочетании с базовыми вещами смотрятся очень интересно, так сказать, для разбавления серых будней.

На праздник

На каждый день

Вещи в ярком цвете

Если вы против всего блестящего, но все равно желаете выделиться, то вам за ярким цветом. С помощью цвета можно спокойно создать праздничный образ. Он однозначно не оставит вас незамеченной. Потом такие вещи носим с простой базой: рубашками, пиджаками, джинсами, брюками.

На праздник

На каждый день

Кожаные вещи

Кожа – это тренд, как все мы знаем, уже не первый сезон. Для тех, кто желает больше драмы в своём образе, выбираем кожу: платье, брюки, юбку. И кожа, может быть не только черного цвета, а любого другого.

Самый актуальный крой для платьев – это платья-рубашки. К такому платье можно добавить пояс, и получим оригинальный и женственный образ. Платье-рубашка сочетается с сапогами, туфлями, ботинками.

Самые популярные юбки из кожи – это карандаш, юбка с запАхом и плиссе. Выбираем длину миди. Для праздничного образа в пару к такой юбке необходима красивая блузка (с пышными рукавами, оборками, бантом, прозрачной фактуры). А в деловом образе эта юбка хорошо подружится с базовыми блузками, ее фактура станет пикантным нюансом.

Брюки: с защипами, брюки-бананы, классические с высокой посадкой. Для встречи Нового года поиграем контрастом фактур и подберем к ним топ из шелка или атласа. В обычной жизни – это свитера, рубашки, футболки, пиджаки.

На праздник

На каждый день

Вещи из прозрачной ткани

Прозрачность – это один из главных трендов лета 2020 года. Для самых модных: начнете внедрять его прямо сейчас - пригодится летом. Это может быть платье, юбка, блузка или туника. Такие вещи задают атмосферу игривости и задора. С прозрачностью самое главное не переборщить, и не оголить все достоинства сразу. Стоит оставить загадку.)))

На праздник

На каждый день

Помните, как говорил один из героев чудесного новогоднего фильма «Чародеи», «Главное, чтобы костюмчик сидел». Давайте же будем придерживаться этого незамысловатого правила; когда мы надеваем удобную, нравящуюся вещь, мы чувствуем себя уверенно и комфортно. А что еще нужно для хорошего настроения? А настроение – это залог счастливого праздника. С наступающим Новым годом, наши дорогие читательницы!