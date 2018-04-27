Модные солнцезащитные очки 2018
Говорят, весеннее солнце самое коварное, а впереди у нас лето! Пора задуматься о солнцезащитных очках.
Что же сейчас в тренде?
На самом пике популярности — это очки из
Очки в пластмассовой оправе в стиле ретрофутуризм, сайт Zara
Большие очки в оправе зеленого цвета, сайт Stradivarius
Каждый раз, когда дизайнеры возвращают
Модели очков с сайте ru.pinterest.com
Не менее популярные очки — кошачий глаз. Если в прошлых сезонах они были прямо как из
Очки в стиле «Кошачий глаз», модели сайта Zara и Bershka
Такие очки — яркий акцент в образе, они привлекут внимание в первую очередь. С такими необычными вещами, как эти очки, я всегда советую подбирать остальные вещи более простые, но актуального силуэта.
Модели очков с сайта ru.pinterest.com
Например, с просто белой футболкой, но свободного кроя. Или с пальто классического кроя и неяркой береткой.
Пусть эти очки будут на первом плане и не будут бороться за первенство с другими сложными вещами в вашем образе.
Круглые очки
Круглые очки
Модели очков с сайтов Bershka и Mango
Ограничений здесь никаких нет, их можно надевать в совершенно разных образах и стилях. Выбирайте те, которые вам больше нравятся и идут.
Модели очков с сайта ru.pinterest.com
Цветные и прозрачные очки
Тоже тренд уже не одного сезона. Такие очки не защищают от солнца, но сделают ваш образ запоминающимся, своим цветом создадут вам настроение.
Модели очков с сайтов bershka, mango и zara.
Проще всего выбрать такие очки в стиле хиппи и сочетать их в образе с
Модели очков с сайта ru.pinterest.com
Очки необычной формы
Очень настроенческие очки, они встречаются совершенно разных форм. Главное, чтобы форма была интересная, например, очки в виде сердечек или очки шестигранник.
Модели очков с сайтов mango и hm.
Такие очки придадут образу настроение, добавят шика. Здесь важно, чтобы их необычная форма явно считывалась, тогда это будет выглядеть стильно.
Модели очков с сайта ru.pinterest.com
И последний новый тренд, о котором хочется рассказать, это
Очки в белой оправе
Если вам надоела обычная черная оправа и хочется
Модели очков с сайтов zara и mango.
Эти очки
Модели очков с сайта ru.pinterest.com
И в заключение хочется сказать, что в своем гардеробе лучше иметь не одни очки на все времена, а несколько разных форм и стилей. Самые модные очки покупайте самые недорогие, даже в масс маркет очки продаются с защитой от солнечных лучей.