Модные солнцезащитные очки 2018

Говорят, весеннее солнце самое коварное, а впереди у нас лето! Пора задуматься о солнцезащитных очках.

Что же сейчас в тренде?

На самом пике популярности — это очки из 90-х . Крупные прямоугольные или наоборот, небольшие вытянутые, как у Тринити или Нео из Матрицы.

Очки в пластмассовой оправе в стиле ретрофутуризм, сайт Zara

Большие очки в оправе зеленого цвета, сайт Stradivarius

Каждый раз, когда дизайнеры возвращают что-то из прошлого, они все равно делают это по-новому . Поэтому обязательно такие узнаваемые вещи, как эти очки, носите с чем-то модным, современным. Например, с кроссовками и джинсами, или с футболкой с надписью, которые тоже супер актуальны этим летом.

Модели очков с сайте ru.pinterest.com

Не менее популярные очки — кошачий глаз. Если в прошлых сезонах они были прямо как из 50-х , то в этом они стали уже и меньше. Выглядит это очень необычно, и, думаю, решатся на них только самые смелые.

Очки в стиле «Кошачий глаз», модели сайта Zara и Bershka

Такие очки — яркий акцент в образе, они привлекут внимание в первую очередь. С такими необычными вещами, как эти очки, я всегда советую подбирать остальные вещи более простые, но актуального силуэта.

Модели очков с сайта ru.pinterest.com

Например, с просто белой футболкой, но свободного кроя. Или с пальто классического кроя и неяркой береткой.

Пусть эти очки будут на первом плане и не будут бороться за первенство с другими сложными вещами в вашем образе.

Круглые очки

Круглые очки по-прежнему в моде. Такие очки могут быть как крупными, так и маленькими, цветными или с широкой оправой.

Модели очков с сайтов Bershka и Mango

Ограничений здесь никаких нет, их можно надевать в совершенно разных образах и стилях. Выбирайте те, которые вам больше нравятся и идут.

Модели очков с сайта ru.pinterest.com

Цветные и прозрачные очки

Тоже тренд уже не одного сезона. Такие очки не защищают от солнца, но сделают ваш образ запоминающимся, своим цветом создадут вам настроение.

Модели очков с сайтов bershka, mango и zara.

Проще всего выбрать такие очки в стиле хиппи и сочетать их в образе с чем-то этническим, например, с крупными сережками. Или в спортивном или гоночном стиле, например, с худи с капюшоном.

Модели очков с сайта ru.pinterest.com

Очки необычной формы

Очень настроенческие очки, они встречаются совершенно разных форм. Главное, чтобы форма была интересная, например, очки в виде сердечек или очки шестигранник.

Модели очков с сайтов mango и hm.

Такие очки придадут образу настроение, добавят шика. Здесь важно, чтобы их необычная форма явно считывалась, тогда это будет выглядеть стильно.

Модели очков с сайта ru.pinterest.com

И последний новый тренд, о котором хочется рассказать, это

Очки в белой оправе

Если вам надоела обычная черная оправа и хочется чего-то нового и модного, но не столь экстравагантного, как очки из 90-х и миленькие очки кошки, то белая оправа для вас.

Модели очков с сайтов zara и mango.

Эти очки из-за их цвета проще всего представить в летних образах, например, у моря. Но не обязательно сочетать их с одеждой только в таком стиле. Вдохновляйтесь формой очков, если они более округлые и крупные — то это может быть спорт. Вытянутые вверх — то богема или стиль 50-х .

Модели очков с сайта ru.pinterest.com

И в заключение хочется сказать, что в своем гардеробе лучше иметь не одни очки на все времена, а несколько разных форм и стилей. Самые модные очки покупайте самые недорогие, даже в масс маркет очки продаются с защитой от солнечных лучей.