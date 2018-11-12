Одна из самых актуальных тем сейчас - это покупка пуховика. Давайте сегодня поговорим о составе пуховиков, их морозоустойчивости. А еще - какой пуховик лучше всего подойдет к той или иной фигуре. И немного - о моде на пуховики зимой 2019.

Пуховики с натуральным наполнителем

Самый распространённый состав пуховика это пух/перо. Чем больше содержание пуха, тем он теплее. Советую вам на нашу уральскую зиму рассматривать варианты соотношения 80/20, не ниже.

На фото: пуховики baon

Пусть пух/перо по-прежнему считаются самым теплым вариантом наполнителя для зимней одежды, но все более популярными становятся пуховики с синтетическим материалом, так как у натурального материала есть и свои минусы:

- Если прошивка пуховика и подклад сделаны не качественно, то пух может достаточно быстро начать лезть.

- Такой пуховик достаточно сложно чистить в домашних условиях, надо сдавать в химчистку, а это дополнительный расход.

Что же нам предлагают на замену пуху?

Пуховики с искусственным наполнителем

Синтепух

Это синтетический материал, состоящий из тонких нитей полиэстера, имеющих форму пружины. Между ними образуется воздух, который и держит температуру, удерживает тепло. Синтепух - гипоаллергенный материал, в отличие от натурального пуха. Легко возвращается в исходную форму при сжатии, его можно стирать дома.

Фото: lamoda.ru, утепленные куртки Madzerini и Goldrai

Тинсулейт

Его называют искусственным лебяжьим пухом, так как он обладает высокой способностью сохранять тепло. Изначально этот материал разрабатывали для полярников и космонавтов. В настоящее время считается самым тонким и самым теплым наполнителем для пуховиков.

Фото: lamoda.ru, утепленные куртки Winterra

Синтепон

Самый дешевый из искусственных наполнителей. Тоже хорошо удерживает тепло, после намокания быстро сохнет. Но может терять объем после стирки.

Фото: lamoda.ru, утепленные куртки Grafinia

Итак, если вам нужен пуховик для тепла и на морозы, то я бы остановила свой выбор на пуховике с составом пух/перо или тинсулейт. Если вы покупаете второй или третий пуховик на сезон, чтобы разнообразить гардероб, то можно выбрать варианты с более низким содержанием пуха или синтепон. Такие пуховики чаще всего продаются в неспециализированных магазинах масс-маркет.

Как подобрать пуховик по фигуре

Рост

Если у вас невысокий рост, то вам лучше всего подойдут пуховики не длинные, по пояс, до середины бедра или чуть выше колена. А если хочется пуховик подлиннее, то выбирайте вариант с подчёркнутой талией (это может быть пояс или кулиска).

На фото: пуховики Снежная королева, laplandia, baon.

При высоком росте можно выбирать любые пуховики, главное чтобы длина рукава была правильно подобрана, пуховик был вам по размеру, слишком не обтягивал вас.

Если у вас ярко выраженная талия, женственная фигура, напоминающая песочные часы, то лучше всего вам подойдут приталенные пуховики.

На фото: пуховики baon, laplandia.

Обладательницам аппетитной, женственной попы, как у Ким Кардашьян также подойдут приталенные пуховики, а также пуховики, расходящиеся книзу, А-силуэта.

На фото: пуховики baon.

Если грудь достаточно блольшая, то стоит избегать объемных воротоников, больших лацканов, если пуховик напоминает пальто. Вам подойдут варианты со «спокойным» верхом, без лишних деталей.

На фото: пуховики Снежная королева, laplandia.

И напоследок, как всегда, я вам сделала стритстайл-подборку для вдохновения. Все фото - pinterest.ru.

Реальные образы, подойдут для нашей зимы ;)

Не бойтесь выбирать светлые и цветные вещи!

Короткий пуховик - для автоледи или на более мягкую зиму.