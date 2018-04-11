Как подобрать шапку? Модные головные уборы весна 2018
В прошлой статье мы с вами обсудили пальто на весну, а сегодня давайте поговорим про головные уборы. Здесь тоже есть свои тренды и, купив модную шапку, вы легко сделаете актуальным любое пальто или куртку.
Прежде чем рассказывать о трендах, хочу обратить ваше внимание на то, как выбирать головной убор вне зависимости от моды.
Головной убор, каким бы он ни был, находится прямо у лица, поэтому он должен быть максимально подходящего вам цвета. И самое главное — цвет головного убора должен быть точно не ярче вас. Бывает такое, что вы смотрите на человека и видите вещь, а не его самого, так быть не должно.
Примеры с сайта ru.pinterest.com
Ваш головной убор не обязательно должен быть нейтрального оттенка. Вы легко можете поддержать яркую сумку в образе с головным убором похожего цвета. Не бойтесь носить головной убор и пальто одного цвета, это неожиданно и не банально.
Примеры с сайта ru.pinterest.com
Кепи
Такие кепи напоминают военную форму, на них может быть имитация кокарды или
Примеры с сайта ru.pinterest.com
Примеры с сайта ru.pinterest.com
Примеры с сайтов bershka.com и marmalato.ru
Берет
Береты стали популярны еще в прошлом сезоне, все началось с кожаных беретов в таком армейском стиле. А сейчас в моде береты всех форм и расцветок. Самые популярные — это классические береты, из валяной шерсти, напоминающие фетр. Береты сочетаются абсолютно со всем, главное, носить их небрежно, на французский манер, не натягивая на уши.
Примеры с сайта ru.pinterest.com
Примеры с сайта ru.pinterest.com
Примеры с сайтов zara.com и bershka.com
Бейсболка
Да, да, тот самый головной убор, который у нас ассоциируется с солнцем и спортом. Теперь бейсболки мы носим не только на тренировки летом.
Однако, модные бейсболки отличаются от спортивных, они имеют такую же форму, но могут быть сделаны из совсем не спортивной ткани или расшиты стразами или надписью.
Примеры с сайта ru.pinterest.com
Примеры с сайта ru.pinterest.com
Примеры с сайтов bershka.com и zara.com
И напоследок, примеряйте разные формы и виды головных уборов, даже если думаете, что вам это не подойдет (из моего опыта работы с клиентками, пока не примеришь - не поймешь!)
