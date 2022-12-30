Дорогие девочки, всем привет. Как всегда в декабре институт цвета Pantone выдвигает главный цвет, который символизирует настроение предстоящего года. В 2023 году у цвета красивое название - Вива Маджента или малиново-красный. Этот цвет олицетворят силу и оптимизм, которые нам всем так необходимы.

«Viva Magenta - это мощный и вдохновляющий оттенок. Дело в том, что он побуждает к самовыражению без ограничений, динамичен и возбуждает. Потребность в спокойствии неоспорима после событий последних трех лет, но также требуется и энергия, чтобы преодолеть все будущие препятствия», - так презентуют этот цвет специалисты Pantone.

Всем тем, кто любит розовый, но уже подустал от его количества, такой оттенок красно-розового должен прийтись по душе. Это не фуксия, не ярко-розовый, он менее кричащий, более благородный.

Для вдохновения цветом и его понимания я промониторила показы, и, оказывается, что многие дизайнеры уже использовали Мадженту в своих показах.

Давайте посмотрим сочетания оттенков этого цвета.

Маджента как акцент в аксессуарах

Самый простой способ ввести такой сложный цвет в гардероб – дозированно добавить аксессуары. Это может быть сумка, очки, шапка, шейный платок, цвет камней в серьгах или ожерелье. Все эти аксессуары будут красиво дополнять простые образы, добавляя им изюминку. Помним правило: там, где яркий акцент, там внимание!

С ахроматами: белым, серым и черным

Яркие цвета всегда хорошо комбинируются с ахроматами: белым, черным и серым. Малиновый станет в таком образе акцентом, цветовым пятном, и именно к нему будет приковано все внимание. Цвет Маджента в сочетании с белым будет выглядеть еще более свежим и насыщенным, белый будто бы его подсветит. Скомбинируем белые джинсы и малиновую блузку или, наоборот, белую рубашку, футболку, свитер и яркую юбку.

Казалось бы, черный должен успокоить буйство малинового, но в данном сочетании он с этой задачей не справится. Черный, наоборот, усилит цвет и добавит ему драматичности. Такое сочетание идеально подойдет для торжественных выходов.

С джинсами

Джинсы – базовая вещь любого гардероба, добавляя к нему яркий малиновый верх (жакет, блузка, топ, свитер), мы автоматически поднимаем градус обычных джинсов и задаем всему образу нарядное настроение.

С нейтральными оттенками бежевого

А вот нейтральный бежевый немного успокоит накал малинового, сделает его более сдержанным и собранным. Например, сочетание ярких брюк и бежевого жакета. Если ваш дресс-код позволяет, то такое цветовое сочетание можно попробовать поносить в офис. Вы будете одновременно яркой и элегантной.

Монохром или разные оттенки розового

Magenta хорошо проявляет себя не только как акцентный цвет, но и как самостоятельный игрок… Платье, костюм… Отлично подойдут для красочных, ярких вечерних образов. А если в преддверии Нового года вы все еще в поисках наряда, то можно обратить свой взгляд на что-то малиновое. Если это будет костюм, то после праздника его можно будет носить по отдельности, с чем-то более спокойным и будничным.

Для более сложных образов можно использовать монохромную схему: когда мы подбираем все элементы образа в одном оттенке или близких. Монохром всегда добавляет нам пару сантиметров к росту.

С родственными цветами

Так как Маджента – это сложный цвет, в подтоне которого одновременно есть и красный, и розовый, и бордовый, то это значит, что он отлично будет сочетаться со всеми этими цветами. А если взять цветовой круг Иттена, то родственными по отношению к малиновому будут являться группа оранжевых и фиолетовых семей.

Выбирайте разные по площади вещи: чего-то в образе должно быть больше, чего-то меньше, так, чтобы цвет не делил фигуру на две равные части.

С контрастными цветами

С контрастными цветами – выбор для самых смелых, для тех, кто хочет быть в центре внимания и собирать восторженные взгляды. Маджента сочетается с желтым, зеленым, синим. Да по сути, с любым ярким цветом, если он будет в одной насыщенности с Маджентой.

Viva Magenta - сложный цвет на стыке красного, бордового, фуксии, фиолетового и даже коричневого. Далеко не факт, что он приживется и станет истинным цветом года. Но вдохновиться им можно. А кому придется по душе, смело добавляйте в гардероб. Кто вы в цвете Viva Magenta: сочный, ягодный коктейль или селедка под шубой? Кому что больше нравится?)))

