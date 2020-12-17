В чем встречаем Новый год? Идеи нарядов на праздник, которые можно носить и в будни

Дорогие девочки, всем привет. Вы уже, наверное, почувствовали приближение Нового 2021 года. Уходящий год внес значительные коррективы в нашу привычную жизнь, коснулись они и праздников.

Встречать Новый год будем дома. Но не стоит расстраиваться, так как это отличный повод собрать всю семью и закатить чудесный праздник на полную катушку. И, конечно же, не стоит пренебрегать праздничным образом, ведь ничего так не радует девушку, как прекрасное отражение в зеркале.

Поэтому новогоднему макияжу, укладке и наряду быть!!! Сами создадим себе новогоднее настроение!

Как и в прошлом году, я подготовила для вас варианты одновременно праздничных и практичных нарядов, в которых вы можете сиять в новогоднюю ночь, а затем смело носить в повседневной жизни.

Так как платье, купленное для одного случая, самое неэффективное вложение в свой гардероб.

Вещи с бахромой

Бахрома – тренд этого сезона, все мы слышали это не раз, поэтому смело покупаем такие вещи. Бахрома придает образу динамики, он становится игривым и интересным. Располагаться на изделии она может в разных местах: по низу, вдоль рукава, по горловине. После праздников носим с простыми базовыми вещами.

На праздник

фото: popsugar.com, 12storeez.com, bymodno.ru

На каждый день

фото: vogue.es, ladycity.mirtesen.ru, zara.com

Кимоно

Кимоно отсылает нас к богемному образу. Если вы не желаете «заморачиваться» подбором наряда, просто купите красивое кимоно и наденьте поверх пижамы. Все))), ваш образ уже нарядный! А если доиграть красивыми серьгами и макияжем – глаз не отвести. Летом же кимоно пригодится для поездки к морю: будете расхаживать в нем по пляжу и прятаться от солнышка.

На праздник

фото: namelazz.com, ushatava.com

На каждый день

фото: zen.yandex.ru, instagram.com/namelazz, make-your-style.livejournal.com

Пижамный костюм

В современных реалиях тема домашней одежды волнует многих. Тогда почему не совместить комфорт и красоту в одном наряде? Костюм в пижамном стиле – отличный вариант, который с триумфом вернулся к нам этим летом. Добавляем к нему сияющие украшения и босоножки на тонких ремешках, и новогодний образ готов. Оставляем такой костюм до лета и смело носим его с кроссовками и сандалиями. Можем разделить низ и верх и сочетать с более повседневными вещами.

На праздник

фото: 12storeez.com, net-a-porter.com, harpersbazaar.com

На каждый день

фото: miamiere.blogspot.com, fashionweekdaily.com, whowhatwear.com

Брюки-палаццо

Брюки-палаццо (длинные и широкие брюки, расклешенные к низу от верха бедра или талии) смотрятся очень торжественно. В особенности, если к ним добавить сатиновый боди или топ из пайеток. Подойдут для любительниц классики и более сдержанных образов, а также для офисных сотрудниц. Потом эти брюки забираем в базовый гардероб, носим с рубашками и жакетами на каждый день в офис. Не обязательно носить такие брюки только с обувью на каблуке, они хорошо сочетаются с массивными ботинками и даже кроссовками.

На праздник

фото: ushatava.com, lime-shop.ru, lichi.com

На каждый день

фото: reserved.com, livemaster.ru, weheartit.com

Сатиновая блузка

Сатиновая или шелковая блузка тоже отличный элемент праздничного образа благодаря своей гладкой и блестящей фактуре. Можно к такой блузке добавить еще больше блеска, выбрав юбку из пайеток. Новый год же – сиять так сиять! Или оставить её единственным акцентом и успокоить черными брюками. После праздника забираем такую блузку в обычную жизнь. В сочетании с джинсами выглядит дорого и статусно.

На праздник

фото: 12storeez.com, vogue.ru, charuel.ru

На каждый день

фото: etsy.com, pinterest.ru, wwd.com

Пайетки

Куда же мы без пайеток на Новый год! Многие боятся носить их каждый день, и я вас понимаю. У кого душа требует блеска - на Новый год можно, покупаем, не задумываясь! Единственное, я бы советовала присмотреться к более универсальным вещам, таким как: юбки, водолазки, топы. Потом эти вещи легче обыграть, нежели платье и брюки. Лично я себе такую водолазку прикупила и ношу ее с обычными черными джинсами. Очень красиво.

На праздник

фото: zara.com

На каждый день

фото: modnaya-krasivaya.ru, bymodno.ru, refinery29.com

Белый цвет

По восточному календарю нам предстоит год Белого Металлического быка, и если вы верите рекомендациям, то белый цвет отлично впишется в новогоднюю картину. Но не останавливайте свой взгляд на белой футболке, а присмотритесь к красивому платью-футляру, подчеркивающему вашу фигуру, или к брючному костюму. Да, белый не практичный цвет, но какой чистый и благородный!

На праздник

фото: 12storeez.com, vogue.ru

На каждый день

фото: net-a-porter.com, stylereportmagazine.com, wheretoget.it

Корсет

Обладательницам красивых рук и груди можно присмотреться к корсету, они сейчас как никогда популярны. Сочетаем их со спокойным низом. После праздников носим корсеты поверх рубашек, платьев, создавая интересный многослойный образ.

На праздник

фото: ushatava.com, namelazz.com, valerialipovetsky.com

На каждый день

фото: ladysovet.ru, trendenciesblog.com, zen.yandex.ru

Вариантов, что надеть на главный праздник года, масса, выбирайте под ваше настроение! И каким бы сложным не был этот год, проводим его достойно и во всеоружии, точнее, при полном параде! И пусть этот "полный парад" будет у каждого свой: у кого-то он в ярких пайетках, кто-то предпочтет сатиновый блеск, а кто-то укутается в шелк пижамы.

И это здорово! Больше блеска! Больше красок! Больше радости! Пусть Новый год принесет нам только счастье от каждого нашего дня, от каждого проживаемого нами мгновения!

С наступающим Новым Годом!