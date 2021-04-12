Как подобрать сумку к своему образу?

Дорогие девочки, всем привет. Как обстоят дела с модными сумками, мы уже разобрались: читайте Модные сумки весны и лета 2021

Но мало сумку купить, ее еще нужно грамотно вписать в свой образ, чтобы она выглядела органично в общем контексте и не была как будто бы из другой оперы. Особенно это касается трендовых моделей. С базовыми черными все понятно, они на то и базовые, что абсолютно подо все. А вот трендовые, как правило, необычные, яркие. На самом деле, все просто, главное - учитывать цвет и играть им.

Существует несколько схем, зная которые, вы с легкостью подберете сумку к своему комплекту. И сделаете это вкусно, с изюминкой.

1. Сумка в тон обуви

Начнем с самого простого способа, где сумка подбирается к цвету обуви. Одно время поговаривали, что такой прием - моветон. Неправда! Это отличное решение для начинающих или не заморачивающихся модниц. У нас, стилистов, такой прием называется «употреби-повтори». Для того, чтобы ваш образ визуально выглядел органичным и законченным, достаточно подобрать сумку в цвет обуви. И да, это работает! Можно поиграть с фактурами. К примеру, сумка кожаная, а туфли замшевые.

2. Сумка в тон верхней одежды или плечевого изделия

Дальше начинается цветовая игра, где мы будем экспериментировать, подбирая сумку к различным деталям нашего образа. Оказывается, что это может быть абсолютна любая вещь и сумка будет с ней отлично сочетаться, если они похожи по цвету. Начнем… Сейчас, в весенний сезон, большую часть времени мы ходим в верхней одежде и будет логично, если сумку мы подберем в цвете (или в близких оттенках) пальто, плаща, куртки. Но такой прием работает и для любого верха: жакета, блузки, кардигана. Игра со цветом всегда смотрится интересно.

3. Сумка в тон низа

Сумку мы можем подобрать и в цвете низа. Этот прием отлично работает на коррекцию верхней части торса (объемная грудь, широкие плечи). Конечно, если эта сумка не багет, которую мы носим под мышкой. За счет цвета мы уводим внимание от проблемной зоны.

4. Сумка дублирует один из цветов принта

Интересно выглядит прием, когда мы подбираем сумку в цвет принта одежды (платья, блузки, юбки, брюк). Просто разделите ваш принт по цветам и уведите один из них в сумку.

5. Сумка в цвете колготок

Да, так тоже можно))) Если у вас есть яркие колготки и вы не знаете с чем их сочетать, смело берем сумку в таком же цвете. И выглядим ярко и необычно.

6. В цвете других аксессуаров

Мы также можем подобрать сумку к очкам, ремням, перчаткам, шарфам, шляпам. Оттенки аксессуаров и сумки могут успокаивать яркий образ, или, наоборот, станут акцентом в спокойном.

7. Тотал-лук или монохром

Один из самых интересных приемов и, наверное, сложных. Не так-то просто подобрать вещи с головы до ног в одном цвете (тотал-лук) или в оттенках одного цвета (монохром). Но как такой образ приковывает взгляды, как его хочется рассматривать! И визуально мы становимся стройнее и выше.

8. Сумка как акцент в образе

Сумка – это акцент в образе, то есть она отличается по цвету от всего комплекта. Казалась бы, так просто – бери любую сумку и будет тебе счастье. Нооо, этот прием явно для продвинутых колористов. Если в образе у нас больше двух цветов, важно правильно просочетать их по насыщенности и температуре. А если вы любите незамысловатое сочетание джинсов с футболкой, то акцентная сумка – то, что надо. У образа сразу же появится настроение и задор.

Порой мы не уделяем сумкам должного внимания в гардеробе. А зря! Сочетая сумку с разными деталями образа, мы, как фокусники, жонглируем цветом и, таким образом, пытаемся привлечь к себе внимание. У кого-то это получается хорошо, а кто-то побаивается экспериментировать. Не бойтесь! Предлагаю вам начать с простого: подберите сумку к обуви, и двигайтесь вперед! Нет предела вашему совершенству…..Все обязательно получится!