13 лайфхаков для девушек плюс-сайз

Дорогие девочки, всем привет. Сегодня моя статья посвящена девушкам с аппетитными формами. Мне бы очень хотелось развеять множество стереотипов, которые связаны с одеждой и размером больше 50-го: белое не носить, яркое тоже, широкое еще больше полнит, крупный принт скроет... И вообще, магазинов нет, носим, что «дадут».

На самом деле всё гораздо проще и все эти мифы лишь в нашей голове. Сейчас прекрасное время, когда в любой форме можно позволить себе все, что захочется, и современное, и модное. Да и бренды стараются на славу.

Хочу поделиться 13 лайфхаками, как сделать образ еще интереснее, легче и визуально стройнее. Эти приемы работают абсолютно для любых фигур.

Современный крой

Самый первый и самый главный – вещи актуального кроя. Они точно справятся с темой «похудения», так как ваш образ будет автоматически восприниматься современным, модным и вопрос полноты уйдет на второй план.

Опять же - особенности стереотипного мышления. Многие воспринимают полных людей как слабых, без силы воли, соответственно, без желания красиво и ухоженно выглядеть. Ломаем этот стереотип!!!

Еще раз повторюсь, девушки plus-size могут и умеют выглядеть современно, даже если на них просто лонгслив, просто джинсы, просто жакет. Но актуального фасона!

Сравните образ на первом фото и актуальный образ на втором.

Фото: polnaya-moda.ru и 4forms.ru

Не бояться белого

Мы, наверное, еще с детства усвоили, что белый полнит. И это очень частый миф, который я слышу от женщин. На самом деле белый цвет прекрасно работает на любой фигуре: освежает цвет лица, делает нас легкими, а подсознательно и изящными. Но, конечно же, есть но!!!

Вещи должны быть свободного или полуприлегающего силуэта! Они не должны подчеркивать очертания фигуры. Между вами и одеждой должен быть воздух. Если вы выберете, например, свободные джинсы и рубашку, то образ будет невесомым и динамичным и не добавит визуально никаких лишних килограммов.

Снова предлагаем сравнить образ на первом фото и образы на втором и третьем.

Фото: lady-xl.ru, 4forms.ru, odevaiwear.com

Использовать темный верхний слой поверх светлого

Еще один хороший прием – использовать темную верхнюю одежду (пальто, плащ, куртку, жакет) поверх светлых оттенков основного комплекта.

Обратите внимание на фото справа. По сравнению с фото слева пальто как будто бы обрамляет фигуру и стройнит силуэт. Внутренняя светлая вертикаль вещей (джинсы, топ) визуально добавляет роста. А сочетание светлых и темных оттенков в одном образе всегда выглядит дорого и элегантно.

Фото: naturaxl.ru

Где цвет, там внимание

Использование цвета в образе - классный прием, которым всегда можно пользоваться, если вы хотите отвлечь внимание от какой-то проблемной зоны или, наоборот, привлечь. Цвет – это первое, что воспринимает глаз. Соответственно, туда, где цветовое пятно, будут обращать внимание в первую очередь. И этим можно пользоваться.

Если мы хотим отвлечь внимание от пышной груди – подчеркиваем ноги и добавляем в комплект яркие брюки или юбку. А если, наоборот, цель отвести взгляд от ягодиц и привлечь внимание к лицу, то выбираем цветную блузку, топ или жакет.

Посмотрите примеры на фото. Первое фото - так одеваться не стоит.

Фото: online-saransk.ru, 4forms.ru, wildberries.ru

Диагональные линии

Любые диагональные линии: разрезы, вырезы, плиссировка, контрастный ряд пуговиц – это дополнительные вертикали. Все мы знаем, что вертикали всегда стройнят. Покупаем в свой гардероб блузку с V-вырезом, платье на запАх. И достигаем нужного эффекта!

К стройности относится и асимметричный фасон, когда диагональ идет с одного бока на другой - он рассеивает внимание, а потому силуэт воспринимается легче. Асимметрию можно создать самим, не прибегая к услугам швеи. Например, подзаправить рубашку с одного бока.

Что не стоит брать в гардероб:

Фото: ekaterinburg.z-dama.ru

А вот на такие вещи стоит обратить внимание!

Фото: 2.hm.com, wildberries.ru

Принт

Принт – сложная тема. Девушки очень любят флоральную тематику, но, к сожалению, подходит она далеко не всем. Из кого-то предательски делает женщину +10 лет и +10 кг. Поэтому, если вы сомневаетесь, подходит вам цветочек или нет, лучше отдать предпочтение другому принту, например, геометричному, арту, гороху.

Ну а если без цветов никак, знайте: частый и пестрый принт на светлом фоне добавляет объема, а более редкий на темном – стройнит. И слишком мелкий цветок всегда визуально расширяет за счет пестроты принта.

На первом фото - правильный выбор принта.

Фото: polnaya-moda.ru, wildberries.ru

Широкие брюки

Есть девушки, которые думают, что широкие брюки-палаццо делают силуэт приземистее, массивнее, и поэтому носят облегающие скинни или брюки-сигареты, тем самым подчеркивая зону животика и бедер. Но если вы примерите палаццо, вы изумитесь, они замечательно работают над коррекцией силуэта: если широкие бедра – скрывают их, если доминирующий плечевой корпус – балансируют.

Главное - с такой одеждой надеть обувь на утолщенной подошве, чтобы нивелировать ощущения тяжелого низа.

Первые два фото - не самые удачные образы.

Фото: wildberries.ru, beauti-full.ru

А вот здесь - фасоны брюк, которые будут не облегать, а обволакивать фигуру, не подчеркивая лишнее.

Фото: wildberries.ru, 2.hm.com

Подчеркивать выгодные зоны

Если наша задача - сделать силуэт легче, открываем самые изящные места фигуры: ключицы, запястье, щиколотки. И еще подчеркиваем талию. Чересчур закрытые комплекты делают образ грузным и масштабным. Поэтому у рубашки закатываем рукава, расстегиваем 2-3 пуговицы, брюки выбираем в длине по косточку.

Сравните образ слева и образы справа.

Фото: online-saransk.ru, 4forms.ru

И давайте посмотрим еще образы с брюками, которые не сделают фигуру тяжелой.

Фото: 2.hm.com, wildberries.ru

Вещи с подплечниками

Вещь, которая не держит форму априори выглядит неряшливо и непрезентабельно. Если вы обладательница спортивных плеч, не бойтесь примерить жакеты с подплечниками! Они не сделают из вас Атланта, а вот красивый силуэт создадут.

А если у вас покатые плечи, то подплечники вам просто необходимы. Восприятие образа будет совсем другим.

Фото: razmerplus.ru, 4forms.ru

Если короткий рукав, то до локтя

Чтобы плечевой пояс выглядел презентабельно, стоит обратить внимание на длину рукава, особенно в летний период. Главное, чтобы он не заканчивался на самой широкой части руки и не был узким. Оптимальная длина – до локтя, все внимание будет привлечено к талии. А вот если у вас имеются вещи с рукавом ¾, то все внимание будет на животике, в месте, где заканчивается рукав.

Фото: grandemoda.ru, 4forms.ru

Трикотаж, держащий форму

Мягкий, тонкий трикотаж, который подчеркивает все нюансы фигуры, выкинуть всем)))) Не самый лучший выбор - верхние три фото. Но это не означает, что не нужно трикотаж носить совсем.

Платья, свитера, кардиганы создают ощущения тепла, заботы, мягкости. Выбираем плотный, не рыхлый, а хорошо держащий форму, как на фото внизу.

Фото: beauti-full.ru, bolshie.ru

Фото: 4forms.ru, beauti-full.ru

Деталировка

Детали в виде украшений, обуви, сумок не только завершают весь комплект, делают его интересным, но также отвлекают внимание от проблемных зон и акцентируют на самых изящных. Яркие туфли привлекут внимание к тонким щиколоткам, сумка кросс-боди – к талии, акцентное колье - к ключицам, серьги – к лицу. Главное не переборщите с красотой))

Фото: mydress24.ru, bluemoon-shop.ru

Массивная обувь

Обувь на толстой подошве (кроссовки, лоферы, броги, ботинки) палочка-выручалочка для девушек plus-size. Они хорошо балансируют весь образ, создавая ему прочный фундамент и основу.

Фото: shop.mango.com, 4forms.ru, wildberries.ru

Дорогие девочки, любите себя абсолютно в любом весе, балуйте, ухаживайте за собой. Если вам комфортно с самой собой, если вы себе нравитесь, то другие обязательно это заметят и оценят!