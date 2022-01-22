Оверсайз, до свидания! Тренды весны 2022 года

Дорогие девочки, всем привет. Берем курс на весну! А весной мы все хотим что-то поменять, обновить. Самое время узнать, что нам диктует мода в предстоящем сезоне 2022, какие тренды горячие, а какие смогут перейти в долгосрочную базу.

Сейчас дизайнеры разделились на два лагеря: те, кто продолжает тему оверсайза, спортивных силуэтов, и те, кто ушел в женственность, сексуальность и чрезмерную нарядность.

Поэтому каждая девушка найдет то, что ей большего всего откликается!

Что касается стилевых направлений, то «балом правят» нулевые. Очень много дизайнеров транслировали в своих коллекциях знаковые вещи тех годов. Это и низкая посадка, и мини-юбки, и кроп-топы, и стразы, и брюки капри.

Использовать в своем гардеробе эти вещи - дело лично каждого. Но знать о их трендовости не помешает.

Вот я не готова вернуть джинсы на низкой талии, даже если это супертренд, даже если все начнут ходить… Мне гораздо комфортнее, когда все прикрыто и визуально ноги «от ушей».

Помним: тренды трендами, а внутреннее ощущение важнее всего. Если тренд близок вам и вписывается в ваш стиль – приобретаем. Нет? И не надо!

Приталенные силуэты

Многие из нас так устали от оверсайза, что скулы сводит от всех безразмерных кофточек. Это и логично, когда чего-то очень много, мы от этого устаем. Поэтому приталенные силуэты - это как полюс оверсайзу. Жакеты и пальто с выраженной талией выглядят невероятно женственно и элегантно.

Большие сумки

Большие сумки-баулы, с одной стороны, очень удобны, в них можно положить всю свою жизнь и даже больше)))))

А с другой стороны, они не всем подходят по пропорциям. Худая и маленькая девушка за такой сумкой будет казаться еще меньше. Но если вам начихать на все правила, то смело носите баул. Правда, иногда тяжело будет найти затерявшуюся где-то в недрах сумки помаду))))

Браслет на плечо

Так давно мы не носили браслеты на плече, что выглядит это по-новому, как свежий глоток воздуха. Для лета и отдыха на море – отличный тренд. Выбираем браслет так, чтобы он не передавливал плечо, и не надеваем его на самую широкую часть. Также можно попробовать надеть браслет уже сейчас поверх тонких лонгсливов, водолазок, трикотажных платьев, как было на показе Etro. И быть первой! Так точно еще никто не носит.))))

Вырезы

Различные вырезы с нами уже не первый сезон, но именно в 2022 они достигнут своего пика. Их таааак много, и они оказываются во всевозможных местах. Что вы захотите показать и оголить - выбирайте сами. Хотите показать стальной пресс - делайте вырез на животе. Хотите привлечь внимание к груди – можно сделать вертикальный вырез в ложбинке. А, может быть, ноги - ваша сильная сторона, тогда ваш случай – длинный разрез на платье.

Бахрома

Бахрома – интересная деталь на одежде и аксессуарах. Она добавляет образу динамики и подвижности, делает его более интересным. Причем бахрома может быть не только в летних легких вещах, а также на пальто, жакетах, сумках. В этом сезоне чем длиннее бахрома, тем она моднее.

Топ бра

Нижнее белье наружу – это тренд, на который отважится не каждая. Но если вам этот тренд нравится, носим бра (это соединение нижнего белья и топа) самостоятельно в сочетании с грубыми джинсами или под жакеты в костюмной паре.

Вязаное

Вязаное абсолютно все! На что хватит вашей фантазии – все будет актуально и модно: платье, топ, юбка, брюки, сумка, сандалии, панамы. Да все! Появляется и новенькое – вязаные пояса-корсеты. Выглядят они интересно и необычно. Носим их поверх рубашек, жакетов.

Брюки карго

Карго тоже из 2000-х. Это такие свободные брюки с карманами и, как правило, на низкой талии. Но сейчас встречаются карго и на нормальной средней посадке. С карго важна стилизация. Стилизуем их так, как это делали в 2000-х: с кроп-топами и каблуками. Вдохновение ищем в образах Джэй Ло и Аврил Лавин.

Мини

Длина мини сейчас самая актуальная. Если вы считаете, что мини вам не подходит, а попробовать хотелось бы, наденьте мини с плотными черными или цветными колготками. Вдохновиться можно показом Dior, где было представлено огромное количество образов с мини. Интересны образы, где сочетают мини-юбку с жакетом. Такой комплект легко впишется в офисный дресс-код.

Брюки капри

Еще буквально пару лет назад капри считались крайней мерой безвкусия. А теперь снова в тренде. Что в очередной раз доказывает, насколько мода циклична))))

Да, капри заходят на модную арену и просят подвинуться бермуды и велосипедки. Мне самой интересно возродить этот тренд, и капри стоят в моем списке трендовых покупок под номером один. Планирую их сочетать с жакетами и босоножками на каблуке.

На самом деле, новых трендов единицы. Основная масса переходит из предыдущих сезонов, возможно, немного видоизмененных. «Велосипед» пока еще никто не изобрел. Может, это и к лучшему.

Сайт Vogue насчитал больше 30 трендов 2022. Конечно же, бежать скупать все модное не нужно. Выбирайте парочку, которая отражает вас, и внедряйте их в гардероб, добавляя новизны и живости. Помните! Все новое - хорошо забытое старое!