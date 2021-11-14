Что, кроме шапок? Головные уборы зима 2021-2022

Дорогие девочки, всем привет! Время держать уши и голову в тепле! Объявляю этот сезон открытым. Комфорт превыше всего, и вряд ли мы пожертвуем им ради красивого и гламурного образа. Думаю, выйти на улицу в мороз без головного убора согласятся далеко не все. А если вам так надоели шапки, сейчас им есть замечательная альтернатива. Познакомимся?

1. Панама

Панама плотно осела в осенне-зимнем гардеробе, потому что сочетается практически с любой верхней одеждой, выглядит непринужденно и интересно. Чтобы не замерзнуть, выбирайте модели шерстяные, кожаные, из овчины, стеганые, дутые.

2. Балаклава

К балаклавам мы привыкли (на это ушло 4 года), и они уже не кажутся чем-то диковинным в городских буднях. В них тепло, они не продуваются, уши не открываются. Сплошные плюсы. Носим их с объемными пуховиками.

3. Капор

Капор многие путают с балаклавай, но это разные модели. Балаклава имеет плотное прилегание к голове, тогда как капор более свободный. Хотите более теплую модель капора, выбирайте ангору, кашемир или мериносовую шерсть.

4. Чепчик

В этом сезоне после показа Miu Miu к нам пришел чепчик. На него реакция такая же, как когда-то на балаклаву: необычно, непривычно. Я попробовала, ношу, мне нравится. Удобно одевается, не открывает уши и задает игривый настрой всему образу.

5. Косынки

Сейчас косынки представлены в двух вариантах. Классические – вязаные, и трендовые -дутые. Вязаные хорошо вписываются в более женственные образы: с пальто, юбкой и сапогами-трубами. Зимой хорошо сочетаются с шубой. Дутые косынки создают более молодежные, кэжуальные образы. Проверив на собственной голове, могу сказать, что эти косынки съезжают, и в них ничего не слышно. А так интересно, особенно если поиграть и подобрать косынку в цвет пуховика или наоборот, сделать косынку ярким акцентом в образе.

6. Капюшон

Дутый капюшон – удобная вещь, это два в одном: и шапка, и манишка. В этот комплект можем добавить еще и вязаную шапку. Такой капюшон идеален в сочетании с верхней одеждой без ворота (пальто, пуховик пальтового типа). Капюшон хорошо согревает грудь. Если подобрать капюшон в цвет верхней одежды, будет интересная игра фактур.

7. Ушанка

На рынок постепенно заходят ушанки, их на подиуме было много. Особенно красивые, с длинными ушами, представил модный дом Burberry. Ушанки интересно смотрятся на контрасте с легкими платьями и шубой и с джинсами и дубленкой выглядят отлично.

8. Берет

Берет – это, конечно же, в современной его интерпретации, когда мы носим его на макушке, не про тепло. Он о красоте, французском шике, романтическом настроении. И если мы целый день передвигаемся на авто, берет – идеальный вариант. Он может быть из фетра, а может - из кожи. Особенно популярны яркие береты синего, зеленого, красного цветов. Идеально сочетаются с пальто, тренчами в элегантных образах. А в сочетании с тельняшкой – это классика и, если вам нравится – носим.

9. Кепка – бейсболка

Даже в прохладный сезон бейсболки остаются с нами. Для осени есть более теплые: меховые, стеганые, шерстяные, кожаные. Носим их не только с худи и джоггерами, но и в более классических образах, например, с пальто.

10. Манишка

Манишка – это не головной убор, но так хочется про нее сказать. Это интересная и функциональная деталь. Причем не только в сочетании с верхней одеждой, но и в обычном повседневном образе. Она добавляет пикантности джинсам с футболкой.

Сейчас в магазинах такое изобилие головных уборов! Есть из чего выбрать. Желаете более женственный вариант? Вот вам берет и вязаная косынка! Хотите более дерзкий – балаклава и чепчик. Можно менять образы и настроение хоть каждый день. Но главное, держать голову в тепле, а не как в известной всем пословице.