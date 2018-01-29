Как одеваться, чтобы выглядеть моложе?
Вопросы, которые я слышу очень часто: Как не превратиться в тетку? Как не скатиться в ужасный бабий стиль? Давайте сегодня поговорим об одежде, которая превращает нас в тёток.
В следующей статье: Как стильно одеться женщине после 30 лет? Советы стилиста и примеры образов! Читатйте также наш материал: Как одеваться по возрасту?
Мода
Первое и самое важное — это когда мы перестаем следить за модой. Застреваем в стиле или моде
Но мода не стоит на месте, она постоянно меняется! Когда люди видят вас в этих сапогах в 2018 году, они сразу считывают, что вы устарели, что вы немодная, а значит несовременная — немолодая (читай, тетка).
Поэтому за модой надо следить обязательно, в первую очередь - за силуэтом в одежде и, конечно, формой обуви и сумок.
Посмотрите на женщину в устаревшей и современной одежде.
Современная одежда (на фото модели с pinterest.com)
Устаревшая одежда (на фото модель trikotazh.by)
Видите разницу?
Давайте пробежимся по основным трендам в силуэте, чтобы избавиться от немодных вещей и добавить в свой гардероб новые и современные. А про обувь и сумки мы поговорим в отдельной статье чуть позже.
Брюки
Немодные (на фото модели брюк Zolla)
Модные (на фото модели брюк Zolla)
Сейчас не в моде прямые классические брюки, а вот укороченные - очень даже!
Блузки
Немодные (на фото модели блузок Zolla)
Модные (на фото модели блузок Zolla)
Облегающие блузки с вытачками спереди и сзади быстро вас состарят, в моде полуприлегающий силуэт, между одеждой и вашим телом должен быть воздух.
Юбки
Немодные (на фото модели юбок ELIS)
Модные (на фото модели юбок OSTIN, ELIS, OSTIN)
Сейчас в моде длина миди, если юбка по колено, то она должна быть из современных материалов, например,
Совсем не в моде крой годэ,
Если вы заметили по картинкам, немодные вещи можно встретить в любом магазине, даже в той же Zara. Потому что производитель в первую очередь ориентируется на продажи, а такие немодные вещи покупают, на них есть свой покупатель.
Как же следить за модными тенденциями?
В первую очередь — это насмотренность! Выберите модных блоггеров, которые вам близки по стилю и духу и следите за ними. Подмечайте, как они носят вещи, которые вам нравятся, как они их комбинируют, ну и, конечно, какой силуэт у вещей. Если будет интересно, мы подготовим обзор на эти образы со ссылками, а именно статьи с тенденциями на ближайший сезон на
Одежда не по размеру
Если одежда плохо на вас сидит, перетягивает вас или наоборот слишком объемная, это тоже добавляет возраста. Когда вам 18, это не так явно считывается, а вот в 30+ уже нужно быть осторожнее. Лучше понимать свою фигуру, уметь скрываеть свои нюансы, подчеркивать достоинства правильным кроем и силуэтом.
Задумайтесь, а знаете ли вы свою фигуру? Обратите внимание на посадку ваших вещей.
Слишком женственный стиль
За время своей работы я заметила, что слишком женственный (романтический) стиль в одежде тоже старит. Например, гарнитуры из жемчуга, обилие рюш на блузке, рисунки в виде цветочков и бабочек, туфли с бантиками на каблуке рюмочке. Сейчас в моде смешение разных стилей, мы легко носим кроссовки с платьями и брючными костюмами, а легкое шифоновое платье в цветах - с грубыми ботинками и кожаной курткой.
Обращайте на это внимание, не застревайте в одном стиле. Если вам нравится женственный стиль, подсматривайте, как его носят современные блоггеры, создавайте свои образы.
Образы (на фото модели с pinterest.com)