Как одеваться, чтобы выглядеть моложе?

Вопросы, которые я слышу очень часто: Как не превратиться в тетку? Как не скатиться в ужасный бабий стиль? Давайте сегодня поговорим об одежде, которая превращает нас в тёток.

Мода

Первое и самое важное — это когда мы перестаем следить за модой. Застреваем в стиле или моде каких-то любимых нами годов. Например, в 2000-х было модно носить сапоги на шпильке с острым носком, и вам они так идут, у вас красивые ноги, которые их подчеркивают, и вот - вы продолжает их носить в 2018!

Но мода не стоит на месте, она постоянно меняется! Когда люди видят вас в этих сапогах в 2018 году, они сразу считывают, что вы устарели, что вы немодная, а значит несовременная — немолодая (читай, тетка).

Поэтому за модой надо следить обязательно, в первую очередь - за силуэтом в одежде и, конечно, формой обуви и сумок.

Посмотрите на женщину в устаревшей и современной одежде.

Современная одежда (на фото модели с pinterest.com)

Устаревшая одежда (на фото модель trikotazh.by)

Видите разницу?

Давайте пробежимся по основным трендам в силуэте, чтобы избавиться от немодных вещей и добавить в свой гардероб новые и современные. А про обувь и сумки мы поговорим в отдельной статье чуть позже.

Брюки

Немодные (на фото модели брюк Zolla)

Модные (на фото модели брюк Zolla)

Сейчас не в моде прямые классические брюки, а вот укороченные - очень даже!

Блузки

Немодные (на фото модели блузок Zolla)

Модные (на фото модели блузок Zolla)

Облегающие блузки с вытачками спереди и сзади быстро вас состарят, в моде полуприлегающий силуэт, между одеждой и вашим телом должен быть воздух.

Юбки

Немодные (на фото модели юбок ELIS)

Модные (на фото модели юбок OSTIN, ELIS, OSTIN)

Сейчас в моде длина миди, если юбка по колено, то она должна быть из современных материалов, например, эко-кожа или велюр.

Совсем не в моде крой годэ, юбка-клинка .

Если вы заметили по картинкам, немодные вещи можно встретить в любом магазине, даже в той же Zara. Потому что производитель в первую очередь ориентируется на продажи, а такие немодные вещи покупают, на них есть свой покупатель.

Как же следить за модными тенденциями?

В первую очередь — это насмотренность! Выберите модных блоггеров, которые вам близки по стилю и духу и следите за ними. Подмечайте, как они носят вещи, которые вам нравятся, как они их комбинируют, ну и, конечно, какой силуэт у вещей. Если будет интересно, мы подготовим обзор на эти образы со ссылками, а именно статьи с тенденциями на ближайший сезон на весну-лето 2018.

Одежда не по размеру

Если одежда плохо на вас сидит, перетягивает вас или наоборот слишком объемная, это тоже добавляет возраста. Когда вам 18, это не так явно считывается, а вот в 30+ уже нужно быть осторожнее. Лучше понимать свою фигуру, уметь скрываеть свои нюансы, подчеркивать достоинства правильным кроем и силуэтом.

Задумайтесь, а знаете ли вы свою фигуру? Обратите внимание на посадку ваших вещей.

Слишком женственный стиль

За время своей работы я заметила, что слишком женственный (романтический) стиль в одежде тоже старит. Например, гарнитуры из жемчуга, обилие рюш на блузке, рисунки в виде цветочков и бабочек, туфли с бантиками на каблуке рюмочке. Сейчас в моде смешение разных стилей, мы легко носим кроссовки с платьями и брючными костюмами, а легкое шифоновое платье в цветах - с грубыми ботинками и кожаной курткой.

Обращайте на это внимание, не застревайте в одном стиле. Если вам нравится женственный стиль, подсматривайте, как его носят современные блоггеры, создавайте свои образы.

Образы (на фото модели с pinterest.com)