Как выглядеть стильно в дождливое лето?

Как одеваться и выглядеть модно даже в дождливое, нежаркое лето? Самое главное, о чем стоит не забывать, что лето все равно остается летом! Поэтому мы не носим летом демисезонную одежду и обувь. Потому что летом нам хочется ярких красок, светлых цветов, легких образов. И темная, тяжелая, теплая одежда летом смотрится плохо, да и успеем мы это все поносить осенью и зимой.

Давайте разбираться, что же носить летом, когда не жарко и дождливо. Первое, это конечно правильная летная верхняя одежда.

Кожаная куртка или куртка из кожзама

Кожаная куртка — универсальная вещь, она много с чем сочетается, ее легко представить с юбкой, и с брюками. И такая куртка точно не промокнет, в отличии от того же бомбера из ткани, защитит вас от дождя и ветра.

Модели с сайта ru.pinterest.com

Летняя кожаная куртка должна быть цветной, например, светло-голубого цвета или пудрового, светло-серого или даже красного. Выбирайте цвет в зависимости от того, какие цвета преобладают в вашем гардеробе, что бы она со всем сочеталась.

Модели с сайта shop.mango.com

Если у вас такая куртка уже есть, и она черного цвета, то обязательно носите ее с чем-то ярким и светлым.

Летнее пальто

Летнее пальто отличается от демисезонного более легким материалом и опять же, более яркой или светлой расцветкой.

Пальто — отличная альтернатива куртке и кардиганам, такая вещь незаменима в летнем деловом гардеробе, так как куртки не всегда уместны по стилю. Также летнее пальто легко будет сочетаться с брюками и юбками карандаш.

Модели с сайта ru.pinterest.com

Модели с сайтов shop.mango.com и zara.com

Летнее пальто может быть разных форм и длин. Обязательно подумайте о том, какой длины должно быть ваше летнее пальто, как оно будет сочетаться с вашими платьями и юбками.

Тренчкот (плащ)

Если вы хотите быть на пике моды в это дождливое лето, то вам точно нужен тренчкот, сейчас это самый тренд. Классический плащ, обычно длиной до колена, бежевого цвета, с коричневыми пуговицами.

Модный тренчкот должен быть обязательно ниже колена, длины миди или даже практически в пол, свободный по крою или даже оверсайз с удлиненными рукавами.

Модели с сайта ru.pinterest.com

Модели с сайтов shop.mango.com и zara.com

Чаще всего я сталкиваюсь с тем, что девушки боятся длины миди, но на самом деле она очень удобная: так как все платья и юбки чаще всего чуть короче, вам не нужно думать о том, сочетается ли ваша одежда по стилю с плащом, и нужно ли как-то «поддержать» выглядывающий подол аксессуарами.

Давайте теперь поговорим об обуви

Не стоит носить тяжелую, выглядящую слишком теплой, осеннюю обувь. Она не сочетается с легкой летней одеждой, утяжеляет образ.

Выбирайте более светлые оттенки: серый, коричневый, бежевый или белый. Если черного цвета, то не закрытую, более легкую обувь. Что же носить в дождь?

Модели с сайта ru.pinterest.com

Конечно, есть резиновые сапоги, и можно найти красивые варианты, похожие больше даже на ботинки и или даже туфли. Но как правило, резиновая обувь больше подходит для прогулок в лесу или парке, или, когда нужно добраться из точки, А в точку Б и переодеть сменную обувь.

Резиновые сапоги с сайта lamoda.ru

На каждый день выбирайте:

— обувь на платформе (такая обувь позволит вам легко ходить по лужам, и в то же время выглядеть красиво).

Модели с сайтов zara.com и shop.mango.com

Модели с сайта ekonika

— обувь из плотной кожи или хорошего, качественного кожзаменителя. Такая обувь не промокнет, и ее не так жалко носить в дождь, как например, замшевую или лаковую.

Модели с сайта ekonika, босоножки Tulipano

Если говорить об одежде в целом, то тут важно даже в прохладные дни отдавать предпочтение более светлой и яркой одежде.

Классно создавать многослойные образы, которые из-за цвета все равно будут казаться легкими, но вам будет тепло.

Это могут быть привычные вам вещи, которые вы носите осенью или весной, но не темных оттенков. Например, цветные юбки и брюки, жакеты, джемперы или кардиганы.

Желаем вам отличного летнего настроения!!!