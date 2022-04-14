Модные летние платья 2022

Давайте же посмотрим, какие платья актуальны весной и летом 2022 года.

1. Яркие платья

В этом сезоне как никогда хочется цвета… яркого… сочного…насыщенного. Надеваем яркое платье: зеленое, синее, сиреневое, оранжевое да любое из радужного спектра. Поднимаем настроение себе и окружающим.

Платье можем взять за акцент, пусть оно будет одним цветовым пятном в образе. Успокоим его обувью, сумкой, плащом или косухой в черном, белом, бежевом цветах. А можем увеличить накал цвета и добавить к яркому платью контрастные по цвету аксессуары. Например, к зеленому платью добавим оранжевые лодочки. Вау-эффект вам обеспечен!

Фото: lichi.com, lime-shop.ru

Фото: lime-shop.ru, wildberries.ru

2. Платья в бельевом стиле

Платья из сатиновой ткани (пижамной) уже стали классикой. Особенно платье-комбинация. Теперь мы спокойно носим их под жакеты, кардиганы и не боимся осуждения «критиков». Такое платье уместно и для похода в офис, и на свидание, и в театр, кафе… Да хоть куда. Оно многофункционально, за это и полюбилось, и появилось в гардеробе многих девушек.

Если у вас пышная грудь, присмотритесь к комбинации с широкими бретелями, так вы сможете с лёгкостью надеть привычный для вас бюст и не бояться, что бретельки будут видны.

Фото: lime-shop.ru, wildberries.ru

Фото: wildberries.ru, sela.ru

3. Трикотажные платья

Сейчас, в межсезонье, когда погода еще обманчива, нам на выручку приходят трикотажные платья. В них комфортно. От того, какую верхнюю одежду вы возьмете в комплект к платью, будет зависеть ваш уют.

Если фигура позволяет, берите платье облегающего силуэта, если есть нюансы, то лучше присмотреться к полуприлегающему или свободному. Длина у такого платье может быть как мини, так и миди.

Фото: wildberries.ru, sela.ru

Фото: wildberries.ru, lichi.com, zarina.ru

4. Чёрное платье

Как завещала Коко Шанель, черное платье должно быть в гардеробе у каждой девушке. Так и живем с 1926 года. У каждой черное платье свое. Кто-то предпочитает черное облегающее мини, кто-то платье-футляр, у кого-то это будет комбинация. Но оно черное, и это классика.

Такое платье всегда будет говорить о драматичности владелицы, давать посыл сдержанности и элегантности, безусловно, стройнить. Черное платье – беспроигрышный вариант для официальных событий.

Фото: lime-shop.ru, wildberries.ru, zarina.ru

Фото: lime-shop.ru, lamoda.ru, wildberries.ru

5. Платья с романтичным принтом

Принт «цветочек» каждую весну и лето с нами. Такое платье сразу же расскажет окружающим о легкости, романтичности, игривости его обладательницы. Такое платье можно доработать мягким трикотажем (кардиган, свитер) и усилить эффект женственности. А можно побунтовать и добавить на контрасте к цветам грубые ботинки, бомбер, бейсболку.

Помним, что у каждой фигуры свой цветочный принт. Выбираем его исходя из масштабов тела. Слишком мелкий подходит стройным, невысоким девушкам. Пышным дамам стоит выбирать цветок среднего размера и плотности.

Фото: loverepublic.ru, ostin.com, wildberries.ru

Фото: lichi.com

6. Платья с разрезами

Самое трендовое платье этого сезона – платье с разрезами и вырезами. Вырез может быть как один, к примеру, на ноге, так и несколько в разных местах. Что показать - выбирайте сами: тонкую талию, плоский живот, ключицы. Такое платье создает интригу, одновременно и показывая, и пряча то, что скрыто под платьем. Отличный вариант для свидания.

Фото: incity.ru, lime-shop.ru

Фото: lamoda.ru, loverepublic.ru, wildberries.ru

7. Мини -платья

Длина мини очень популярна в этом сезоне. Выбираем комфортную для себя длину, чтобы она заканчивалась не на самой широкой части бедра. Если вы опасаетесь мини,то сейчас такое платье еще можно носить с плотными колготками, которые могут быть как цветными, так и черными в зависимости от цвета платья.

Фото: lime-shop.ru

Фото: loverepublic.ru, wildberries.ru, befree.ru

Что нужно девушке для поднятия настроения? Новое платье и еще немножко… чего-нибудь. Не отказывайте себе в удовольствии! Красивая девушка, да еще и в хорошем настроении – украшение любой компании и любого торжества. Радуйтесь и радуйте!