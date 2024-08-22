Тренды осени 2024

Дорогие девочки, всем привет! Лето еще не заканчивается! Но… подготовиться к осени заранее никто не мешает. А как мы знаем – осведомлен, значит вооружен, а значит осенний гардероб можно начать комплектовать уже сейчас, покупая первыми интересные позиции.

В этом году глобальных модных революций не предвидится - многие тренды плавно перетекают из весны и лета, но это не значит, что нас не ждет что-то особенное. Давайте вместе посмотрим на самые яркие и «носибельные» тренды, чтобы встретить новый сезон стильно и уверенно!

Акцент на шее

Шея в этом году под защитой! И к ней приковано основное внимание в образе.

Что используем?

Разнообразные объемные палантины, шарфы, накидки – идеальные союзники в создании стильных образов. Особенно актуальны варианты, которые идут в комплекте с верхней одеждой, выполненные из того же материала.

Интересный прием, который набирает популярность, джемпер, завязанный на шее вместо шарфа. Сейчас его носим поверх жакетов, а осенью он станет отличным дополнением к плащу, куртке или пальто. Здесь можно смело экспериментировать с цветовыми сочетаниями, создавая яркие и запоминающиеся образы, используя разные цветовые схемы от монохрома до колор-блока.

Высокий ворот, который может быть даже немного гипертрофированный – тоже своего рода акцент на шею. Такой встречается в куртках и свитерах. Ворот не только защищает от холода, но и добавляет образу современности и говорит о вас, как о знающей тренды моднице.

Платье+длинный кардиган

Комплект – это всегда удобно, а сочетание платья и кардигана работает особенно гармонично. Такой дуэт не только женственный, но и элегантный, идеально подходит для самых разных случаев. В нем можно отправиться как на свидание с мужем, так и на прогулку с ребенком или встречу с подругами. Удобно, практично и красиво – что еще нужно?

Главное преимущество комплекта в его универсальности. Вы можете носить его целиком, создавая законченный образ с помощью аксессуаров и обуви, или разделять на отдельные элементы. Платье отлично смотрится под жакетом, а кардиган легко сочетается с джинсами, юбкой или легинсами. Таким образом, у вас всегда есть возможность экспериментировать с образом, оставаться стильной и чувствовать себя комфортно в любой ситуации.

Жакет без лацканов

В этом сезоне особенно популярна модель жакета без лацканов, который добавляет образу нотки ретро и привносит дух 80-х.

Если ваш гардероб уже наполнен разнообразными жакетами, то пришло время обратить внимание на этот интересный вариант.

Он может быть выполнен как в оверсайз-силуэте, так и в приталенном крое, что позволяет подобрать идеальную модель для любого типа фигуры.

Жакет без лацканов прекрасно сочетается с юбками А-силуэта, брюками-палаццо или вашими любимыми джинсами, что делает его универсальной вещью в гардеробе.

Кардиган

Кардиганом уже никого не удивишь и это совсем не вещь бабушки. Они оверсайз-кроя или облегающие, как в 00-х; удлиненные или укороченные; яркие и базовые, со множеством пуговиц или вовсе без них.

В сезонных коллекциях брендов нашлось огромное количество самых разных моделей. Кардиган добавит образу мягкость, будь то джинсы или брюки-палаццо. Отлично вписывается в офисный гардероб. С ними можно поэкспериментировать, например носить сразу два кардигана одновременно или поверх пуговиц добавить разных брошей, тем самым, сделав вещь уникальной.

Юбка А-силуэта

Продолжим ретро-тему… и здесь у нас юбка-А силуэта. В сочетании с приталенным жакетом, это классическое решение в духе легендарного стиля New Look, которым в 1947 году потряс мир Кристиан Диор. Сегодня, когда макротренд на женственность занимает лидирующие позиции, такое сочетание вновь становится невероятно популярным.

Жакет и юбка А-силуэта - это не просто дань моде, а возвращение к идеалу женственности. Акцент на талию и создание утонченного силуэта «песочные часы» - то, что делает этот образ особенно притягательным. Идеальное сочетание элегантности и чувственности, которое подходит как для повседневной жизни, так и для особых случаев.

Замшевые вещи

Самый актуальный и популярный материал этого сезона – замша. Давненько мы не видели ее в таком изобилии на подиумах и в уличной моде.

Сейчас особенно популярные позиции – жакеты, сумки-шоперы, обувь. Что касается цветовой гаммы, в тренде преимущественно натуральные оттенки: коричневый, желтый, зеленый, серый. Эти цвета подчеркивают природную красоту материала и создают сдержанное, но одновременно очень благородные образы.

Замша – это материал, который как никто другой умеет «играть» с фактурами. Поэтому, чтобы добавить интересности вашему комплекту, смело комбинируйте ее с другими фактурными материалами, такими как деним, кожа, шерсть или кашемир.

Куртка рабочего

Рабочая куртка с контрастным воротничком – тренд, который пришел к нам еще весной и к осени только укрепил свои позиции.

Изначально этот тренд казался многим непривычным и даже сложным для повседневной носки, но, как показала практика, он отлично вписался в нашу жизнь.

Куртка неожиданно легко интегрировалась в кежуальные образы, став отличной альтернативой уже поднадоевшим косухам и джинсовкам.

Грубая рабочая куртка прекрасно сочетается не только с базовыми вещами, но и создает интересные контрасты с легкими прозрачными платьями, юбками и комбинациями. Именно такие неожиданные сочетания делают образ более живым и динамичным. Контрасты всегда привлекают внимание, и этот тренд – яркий тому пример. Куртка стала не просто элементом гардероба, а настоящим заявлением о смелости и готовности к экспериментам в стиле.

Топсайдеры

Топсайдеры – это изначально мужская яхтенная обувь, известная своей удобной конструкцией с люверсами и канатиками по бокам. В 2024 году тренд на топсайдеры вновь задал бренд Miu Miu на показе весна-лето, и теперь эта обувь планирует стать любимицей в женском гардеробе.

Топсайдеры завоевали популярность благодаря своей практичности и комфорту. Они идеально вписываются не только в образы с джинсами и брюками, но и прекрасно сочетаются с женственными платьями и юбками, добавляя нотку расслабленной элегантности.

Если хотите добавить немного игривости и смелости, сочетайте топсайдеры с носками и создайте образ в стиле преппи, который сейчас на пике популярности. Этот тренд наглядно показывает, как классическая обувь может легко и стильно адаптироваться в женской гардероб.

Броши

Броши – украшение номер один в этом сезоне. И чем больше их будет, тем лучше! Располагайте броши на лацкане пиджака, плече или даже на ремне – не ограничивайте свою фантазию.

Брошь – это не просто украшение, это инструмент для создания уникальных и эффектных образов. С ее помощью легко драпировать одежду: например, закрепить свитер или юбку, создавая красивые складки и асимметрию.

Брошь также отлично справляется с задачей коррекции длины изделия, добавляя интересные акценты и меняя силуэт.

Еще одна оригинальная идея – использовать брошь вместо пуговиц на изделии или на манжете, что добавит вашему наряду неповторимый шарм и изысканность. Или брошью удобно закрепить объемный шарф. В этом сезоне броши встречаются в самых неожиданных местах, и их использование ограничивается только вашей фантазией.

Сейчас тренды демонстрируют удивительное разнообразие и свободу самовыражения.

Мы видим, как классические элементы обрели новую жизнь, а смелые эксперименты с фактурами, силуэтами и аксессуарами превращаются в стильные решения на каждый день.

Однако, важно помнить, что мода – это, прежде всего, инструмент для выражения индивидуальности. Следуя трендам, не забывайте адаптировать их под свой уникальный стиль и комфорт, создавая образы, которые не только соответствуют духу времени, но и отражают вашу личность.

Мода приходит и уходит, но уверенность в себе и чувство стиля остаются с вами навсегда.

В статье использованы фото с сайтов www.lamoda.ru, zarina.ru, lime-shop.com, wildberries.ru, 12storeez.com, charmstore.club, a.lmcdn.ru, befree.ru, lichi.com, studio-29.ru, ivolga.moscow, sela.ru, zara.com, instagram.com* (*проект Meta Platforms Inc., деятельность которой в России запрещена».