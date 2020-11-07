8 модных юбок, которые будем носить не только летом

Дорогие девочки, всем привет. Сегодняшняя статья посвящается всем любительницам юбок, расскажем, какие юбки в моде осенью 2020 и грядущей зимой. Юбки подчеркивают нашу женственность и изящность. И если вам кажется, что в них прохладно, то наденьте плотные колготки (с добавлением кашемира) и выберите юбку из плотной ткани, такой, как твид или кожа.

Итак, какие юбки актуальны в этом сезоне?

Мини-юбка

В дополнение к актуальным юбкам-миди пришли юбки-мини модели трапеция. Это все дань 90-м годам. Только сейчас это не ультра-короткое мини, а вполне носибельная длина до середины бедра и чуть ниже. Такую юбку мы нашли в Zara

Такие юбки носим с плотными колготками. Поделюсь с вами лайфхаком: когда на улице холодно, я вместо одних колготок надеваю двое. Так тепло и выглядят колготки плотнее, а ножки стройнее. В пару к мини берем на контрасте грубые ботинки и теплые свитера или водолазки. Интересно выглядит такая юбка с пиджаком в составе костюмной пары.

Выбирайте юбки из плотных материалов, чтобы они держали форму. Отлично подойдут твид, шерсть, кожа. Можно взять ткани с принтом: актуальны гусиная лапка, анималистичный принт зебра. А чтобы силуэт выглядел гармонично, колготки выбирайте в цвет обуви, создавая эффект бесконечных ног.

фото: aliexpress.com, sassydaily.com, vogue.ru

фото: grazia.fr, aritzia.com, asos.com

Юбка из экокожи

Экокожа – это ведущий материал осени и зимы. Он легок в уходе, не требует стирки, сохраняет тепло, выглядит дорого. Все, кто хотят добавить нотку перца и сексуальности в образ, но боятся – начните с кожаной юбки длины миди. И опять в Zara мы нашли подходящий пример.

Она неявно создаст нужный эффект, и вам будет комфортно. С помощью кожаной юбки легко создавать сложные образы за счет игры фактур, к примеру: кожа, деним и хлопок или кожа, шифон и трикотаж. Юбка из экокожи будет изюминкой в вашем гардеробе.

фото: fashion_girls, aritzia.com, vitasumarte.com

фото: vogue.ru, thefrankieshop.com, avatars.mds.yandex.net

Джинсовая юбка

Джинсовая юбка-карандаш отличная альтернатива джинсам. Выбирайте юбку из джинсы однородного цвета, без потертостей. Сейчас многие бренды отшивают такие юбки с разрезами спереди, эта деталь выглядит интересно, а еще и работает на вытяжение вашего силуэта.

Можно вернуться к истокам и увести юбку в родной ей стиль вестерн, добавив казаки, жилет и шляпу. А почему бы и нет?

Но можно и просто создать с такой юбкой casual-образ с уютным теплым свитером и высокими жокейскими сапогами. А можно поиграть с монохромом и найти к юбке джинсовую рубашку в похожем цвете. Образ будет выглядеть как единый комплект.

Тренд – джинсовая юбка в стиле пэчворк, то есть сшитая из нескольких лоскутов джинсовой ткани.

фото: zara.com, vogue.ru, twitter.com/femmeduart

фото: vogue.ru

Юбка-карандаш

Юбка-карандаш – это классика и основа для офисного гардероба. Когда выбираете такую юбку, учитывайте ее длину. Она должна быть миди, то есть до середины голени, не по колено, не чуть ниже, а именно до середины голени.

Ткань у юбки должна быть плотной, чтобы она держала форму. Сейчас некоторые модели сразу же идут в комплекте с поясом в тон юбки, создающим акцент на талии. Юбка-карандаш может быть как однотонной, так и в принт (клетка, гусиная лапка).

фото: vk.com/fashionconsciousness, vogue.ru

фото: zen.yandex.ru, 12storeez.com, fashionactivation.com

Юбка на запах

Юбка на запах так же, как и платье такой модели, актуальны не первый сезон. Юбка хорошо моделирует силуэт - лучший вариант для девушек plus-size. Диагональная линия запаха визуально сужает фигуру. Но для пышной фигуры лучше выбирать мягкую ткань, например, трикотаж, чтобы она хорошо драпировалась по фигуре.

У этой юбки есть еще преимущество – ее можно использовать как второй слой, надевая на платье. Но такой вид носки подойдет отважным экспериментаторшам, которые не боятся нетривиальных решений. Отличная юбка такого фасона нашлась в H&M

фото: modnaya-krasivaya.ru, femmie.ru, fashionactivation.com

фото: wattpad.com, ladysovet.ru, zen.yandex.ru

Юбка-плиссе

Юбка-плиссе с нами давно и надолго. Все мы оценили ее по достоинству и ввели в гардероб. Мы носим ее не только на торжественные мероприятия, но и в повседневной жизни с рубашками и джемперами. Она задает настроение всему образу, добавляет ему динамики, подчеркивает нежность и легкость ее обладательницы.

Почему-то девушки с пышной фигурой боятся таких юбок, но на самом деле, плиссе — это вертикальная линия, которая вытягивает силуэт, можно добавить к такой юбке второй слой в виде пиджака, кардигана или удлиненного свитера.

При выборе юбки следует обратить внимание на ширину плиссе и выбрать соразмерную своим масштабам. Более крупным девушкам – средняя ширина, миниатюрным подойдет как средняя, так и мелкая плиссировка. А если простой юбкой-плиссе вас не удивишь, обратите внимание на такую же, но с ассиметричным низом или состоящую из двух цветов (такая модель юбки опять нашлась в Zara).

фото: instagram.com/mariecher, zen.yandex.ru, pl-yum.livejournal.com

фото: stylecaster.com, zara.com, popsugar.com

Трикотажная юбка

Трикотажная юбка – это находка для зимы. Тепло – это ее преимущество. Она может быть в комплекте со свитером или кардиганом или сама по себе. Актуальны такие юбки в спокойных цветах (серый, бежевый, коричневый, белый).

К трикотажной юбке надеваем грубые ботинки, челси или жокейские сапоги, сапоги-трубы, важно, чтобы голенища сапог уходили под юбку, иначе они будут резать фигуру. Такая юбка может стать основным элементом зимнего гардероба, главное, чтобы она не обтягивала вас, а была полуприлегающего или свободного силуэта, немного расклешенного книзу.

фото: secondstreet.ru, zara.com, vogue.com

фото: thecoolhour.com, tatler.ru, vogue.ru

Стеганая юбка

Стеганая юбка – это тренд, как, в принципе, и все стеганое! Такая юбка интересно выглядит и в длине мини, и в длине миди. Мини-юбка нашлась в H&M.

Но стеганая юбка коварная, так как добавляет своим обладательницам несколько сантиметров в объемах, стоит это учитывать.

фото: zen.yandex.ru, vogue.ru, crfashionbook.com

фото: vogue.ru, nowfashion.com

Для любительниц юбок сейчас раздолье, можно хоть каждый день носить новую и выглядеть современно и актуально. А самое главное, не нужно отказываться от них на время холодов и откладывать до весны, просто подберите теплые колготки или леггинсы и удлиненный верх. И никакие холода вам не страшны!

Носите с удовольствием!)))