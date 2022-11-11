8 трендов, которые идеально впишутся в зимний гардероб

Дорогие девочки, всем привет! Вот мы и подошли к холодам и зиме. А атмосфера за окном не особо-то и радует: серость и еще раз серость. И хочется быть подстать ей, тоже серенькой и невидимой. Но…. Мы сильные и не идем на поводу у своих желаний…. Создаем себе настроение сами! Как? Балуем и радуем себя. Любуемся своим отражением в зеркале.

Зачастую зимний гардероб более базовый, чем летний, в нем меньше цветов и необычных фасонов, поэтому в него легко добавлять трендовые вещи. А они в свою очередь дают глоток свежести и выводят образ на новый уровень. Это то, что нам так необходимо зимой!

Клетчатая рубашка

Клетчатая теплая рубашка – must-have зимнего гардероба. Она отличный инструмент при создании многослойных образов: чтобы согреться, подольше поносить любимую косуху, ну и, конечно, быть модной.

Интересный стилистический прием – рубашка, повязанная на поясе, поверх футболки, свитера, платья, и даже жакета. Так сказать по-хулигански… Рубашка – функциональный предмет гардероба, который позволяет создавать как расслабленный casual-образ, так и более дерзкий в стиле гранж. А самое главное, такая рубашка отлично греет в период холодов.

Фото: l.mcdn.ru,lamoda.ru, wildberries.ru.

Длинные перчатки

Длинные перчатки - интересная деталь образа, сочетается с любой верхней одеждой. Они могут быть из кожи и добавят драматическую нотку комплекту, или вязаные, и сделают образ более мягким. Носим такие перчатки поверх рукава, как на улице (поверх пальто, пуховика), так и в помещении (поверх жакета, свитера, платья).

А еще поверх самих перчаток можно добавить массивные браслеты. Особенно интересен стилистический прием, когда мы надеваем одинаковые браслеты на обе руки. По цвету перчатки могут быть «продолжением» верхней одежды или дополнять другие аксессуары в образе, а могут быть цветовым акцентом.

Фото: wildberries.ru, instagram.com*.

Длинный шарф

Шарф зимой – это необходимый предмет гардероба. Он защитит от ветра, мороза, а может стать шапкой и придать образу индивидуальность.

Сейчас в тренде длинные широкие шарфы. Если обмотать его вокруг шеи, то конец шарфа должен доходить до талии, а лучше ниже. Шарф можно купить в комплекте с шапкой и перчатками, а можно отдать ему главенствующую позицию в образе и выбрать только его в ярком цвете. Интересный способ ношения, когда концы шарфа убраны под ремень. Выглядит такой способ эффектно.

Фото: lmcdn.ru, instagram.com*.

Леопардовый принт

С приходом осени леопардовый принт занимает лидирующие позиции. Современный леопард совсем не пошлый и не вульгарный, а очень даже благородный и элегантный.

Леопард «забрался» во все гардеробные группы: это и береты, и свитера, и юбки, и блузки, и пальто, пуховики, сумки, обувь, колготки. Причем леопард встречается не только в своей природной расцветке, но и в других вариациях, например, в серой, как у Befree и «Эконики». Такой принт легко разложить по цветам и доиграть его другими вещами в образе.

Фото: ekonika.ru, wildberries.ru, lichi.com, siammstore.com, instagram.com*.

Юбка-макси

В этом сезоне юбки значительно удлинились, и длина миди ушла в макси. Для тех, кто даже зимой не променяет юбки на брюки, это отличная новость. Актуальны юбки-макси прямого силуэта или немного трапецевидного, а для самых модниц - юбка-баллон (она только заходит в тренды).

Юбка может быть выполнена из костюмной ткани, кожи, джинсы или трикотажа. В пару к таким юбкам возьмите массивные ботинки или обувь на платформе.

Фото: instagram.com*.

Баска

Баски вернулись в современный гардероб, они отлично дополняют образ, делают его более интересным, привлекательным. А еще баска – это отличный инструмент в визуальной коррекции фигуры, она привлекает внимание к талии и создает женственный силуэт.

Если хотим сбалансировать низ и верх, а также добавить объема бёдрам, то баска отлично с этим справится.

Современные модели басок достаточно разнообразные: они могут быть короткими и длинными, асимметричными, прямого силуэта и силуэта-баллон.

Баски представлены в коже, дениме, атласе, костюмной ткани. Если добавить баску в комплект к джинсам и рубашке или к платью, то они сразу же заиграют по-новому.

Фото: siammstore.com, eclata.ru, specificastore.com.

Розовый цвет

С приходом в моду 2000-х к нам пришло и изобилие розового цвета в самом ярком его проявлении – «фуксии». Кто-то яро не любит этот цвет, а кто-то, наоборот, готов скупить все розовое. Для таких увлеченных момент настал.

Можно одеться в розовое с ног до головы, и вы будете в тренде. Вдохновение ищем в последних коллекциях Valentino.

Розовый хорош тем, что легко сочетается с любыми цветами. Если вы боитесь внедрять такой яркий цвет, начните с малого, с аксессуаров, например, шапки и перчаток. Или сочетайте его с белым, черным, серым. Кстати, тандем белого и розового выглядит очень нежно и свежо.

Фото: zarina.ru, instagram.com*.

Угги

Угги снова в моде. У кого-то они и совсем не выходили из гардероба. Но тот, кто с ними прощался, пора возвращать!

Сейчас они укороченные и на платформе, или совсем без пятки. Эта обувь, которую если надел, то снимать совсем не хочется. Она очень удобная, да и сочетать при желании можно со всем: и со спортивными костюмами, и с джинсами, и с платьями. А чтобы бы было еще теплее, добавьте к уггам вязаные носочки.

Фото: instagram.com*.

Эх, зимушка-зима, зима снежная была, зима белая была! Но мы с вами, девочки, легко можем заставить белый цвет (а сейчас серый) потесниться, разнообразив его такими же яркими образами, как и летом. Фиолетовые перчатки, оранжевый шарф, розовая юбка, леопардовые колготки - чем не краски лета?! Выбирайте! И унылые будни зимы нам не страшны!

*(принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).