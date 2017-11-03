Какие женские сумки сейчас в моде

В прошлой статье мы выяснили с вами, какие виды сумок должны быть в вашем гардеробе, поэтому сегодня мы поговорим, о том какие же сумки сейчас в моде. Вообще, модные вещи должны быть обязательно в нашем гардеробе, так мы становимся современными, модными. И конечно, легко сделать свой образ модным, добавив в образ трендовую сумочку.

Что же сейчас в моде?

Рюкзак

Рюкзаки на пике популярности уже не один сезон, не понятно как мы жили без них до этого.

Но, есть вероятность выглядеть скучно с простым рюкзаком, так как этот тренд уже в массах. Поэтому, выбирайте рюкзаки с интересными деталями, или необычной формы и цвета.

На фото модели EKONIKA

Сумки с вышивкой, аппликациями

Если в прошлом сезоне была в моде одежда с вышивкой, то сейчас тренд на вышивку настиг и обувь, и сумки.

Выбирайте форму и стиль вышивки, который подходит вашему стилю в одежде. Обязательно подумайте, с чем она будет сочетаться в ваших образах. Проще всего такую сумку сочетать с одеждой без рисунка или рисунком менее ярким и выделяющимся.

На фото модели ZARA и EKONIKA

Кожа рептилий

Сумки из кожи рептилий или с имитацией такой фактуры снова в тренде, но в новом «прочтении».

Такая выделка кожи должна обязательно сочетаться либо с другой фактурой в сумке, или быть необычного цвета.

На фото модели ZARA

На фото модель H&M

Сумки с мехом или с меховыми аксессуарами

Один из самых «горячих» трендов в аксессуарах! Если в прошлом году было модно цеплять на сумку меховой хвост, то в этом сумка может быть вся из меха, а могут быть просто вставки. Ну и самый дешёвый простой вариант этого тренда — это меховая деталь, которую можно просто добавить к сумке, например, съемный ремень или брелок. Такие сумки лучше сочетать с верхней одеждой, сделанной не из меха, это может быть модный пуховик или зимнее пальто.

На фото модели EKONIKA и ZARA

На фото модели ZARA

Несколько сумок одновременно

Интересный тренд, который на первый взгляд сложно представить в обычной жизни, но на самом деле может легко сделать ваш образ современным и интересным, если взять не две сумки одинакового размера, а большую и маленькую. Лучше, если обе сумки будут в чем-то пересекаться между собой, например, размером или фактурой.

На фото модели ZARA

На фото модель ZARA

В заключение хочется казать, что ультрамодные сумки легче всего найти в магазинах масс—маркет, да и смысла тратить большие деньги на модную сумку нет, так как один-два сезона — и ее уже надо будет менять. И точно такие сумки не стоит делать базовыми в вашем гардеробе, так как из-за особенного дизайна они не будут сочетаться с большим количеством ваших вещей.